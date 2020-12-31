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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1992 幸奴 PadamPung，性感玉姬 Easy Virtue，欲海情魔 天使享受，魔鬼制裁的身体力量！

雄霸天下 发布于：

                                                                                       —— 图文整理自网络

 

 

性奴 빠담풍 (1992)

 

又名: 性感玉姬 / 欲海情魔 / Easy Virtue / PadamPung

评分：时光网 X，豆瓣 4.9，IMDb 3.9

导演: 严钟善

编剧: Ji Un Hong

主演: 姜利奈 / 全茂松

类型: 惊悚

制片国家/地区: 韩国

语言: 韩语

上映日期: 1992-05-16

片长: 109分钟

IMDb 链接： tt0416493

 

　　美麗少婦「玉姬」性慾時有需求，忙於事務的律師先生少能滿足其所盼。某深夜，一蒙面男子入侵住宅，制服其律師丈夫並在當場強姦了玉姬，此後痛不欲生的生活卻改變了玉姬更形變態的性慾望；而蒙面強姦犯竟也不時的侵入她的肉體內…

 

 

 

 

性 奴 

 

编号：SJD9-1636A

配置：台湾三区经典收藏版+官方中英文字幕

音轨：国语5.1、韩语5.1

字幕：中文2条

片长：80分钟

 

 

 

 

 

Jang is attacked in her home by a masked man two nights in a row. Her husband is reluctant to call the police, but they both begin to suspect the odd young man living next door 。

 

 

 

 

 

 

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雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 49岁 处女座

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