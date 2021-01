—— 图文整理自网络

性奴 빠담풍 (1992)

又名: 性感玉姬 / 欲海情魔 / Easy Virtue / PadamPung

评分:时光网 X,豆瓣 4.9,IMDb 3.9

导演: 严钟善

编剧: Ji Un Hong

主演: 姜利奈 / 全茂松

类型: 惊悚

制片国家/地区: 韩国

语言: 韩语

上映日期: 1992-05-16

片长: 109分钟

IMDb 链接: tt0416493

美麗少婦「玉姬」性慾時有需求,忙於事務的律師先生少能滿足其所盼。某深夜,一蒙面男子入侵住宅,制服其律師丈夫並在當場強姦了玉姬,此後痛不欲生的生活卻改變了玉姬更形變態的性慾望;而蒙面強姦犯竟也不時的侵入她的肉體內…

性 奴

编号:SJD9-1636A

配置:台湾三区经典收藏版+官方中英文字幕

音轨:国语5.1、韩语5.1

字幕:中文2条

片长:80分钟

Jang is attacked in her home by a masked man two nights in a row. Her husband is reluctant to call the police, but they both begin to suspect the odd young man living next door 。