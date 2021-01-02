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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1975 索多玛120天，皮埃尔·保罗·帕索里尼 相关日记全部遇难！

雄霸天下 发布于：

 

      才发觉，皮埃尔·保罗·帕索里尼的所有日记全部被网站删除！

 

 

 

索多玛120天

 

编号：LBD-KK0162

配置：英国BFI影视B区全球最佳蓝光影音版+美国CC标准A区+全套官方中英文字幕+中文花絮

音轨：意大利LPCM1.0/英语DTS-HD1.0

字幕：英 中简 中繁

花絮：奥斯提亚：帕索里尼之死 06：53

         预告片

 

 

 

 

 索多玛120天 Salo,or The 120 Days of Sodom 1975 （2K修复版）

 

编号：SJ-50319A（BD50+BD25 2K修复双碟珍藏版）

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

        独享2019重新发行BFI英B区2K修复版、CC标准收藏美A区双版蓝光复合版本，

        双碟优选BFI版无缝双T框架（携带不同语言片头片尾双版本正片）、

              英B区加长17秒片段中间片2K修复原版绝无压缩原汁原味视频，

        DTS-HD 1.0（BFI新版）/LPCM 1.0（CC）双无损意大利语原音，

        附DTS-HD 1.0无损英语配音，集成意大利2区DVD独有官方5.1意大利语原音，

       官方中（3区精修）英法字幕，

       双碟完整保留CC美A/BFI英B/法2DVD多区全球最完整幕后花絮并附独家全程中文字幕，

       ROM超值加赠CC版影介手册扫描文件

音轨：意大利DTS-HD1.0 意大利LPCM1.0 意大利5.1-384 英语DTS-HD1.0 

         法语1.0-192 英评2.0-192

字幕：英 法 中简 中繁

 

碟一：

※萨罗：昨日与今日 33：17（CC）

※丹提·费瑞提访谈 11：28（CC）

※让-皮埃尔·戈兰访谈 27：06（CC）

※播放意大利文片头片尾版

※ROM：CC版影介手册扫描文件

 

碟二：

※门口-帕索里尼之死 06：53

※睁开你的双眼 21：24

※与帕索里尼同行 22：06

※道出真相之人需死 01：00：41

※遁入黑暗 24：26

※门口26：46

※“萨罗”的终结 41：32

※“萨罗”的孩子们 19：15

※影片工作照巡礼 02：35（法2）

 

已故意大利电影大师帕索里尼最具争议“反法西斯”遗作，号称全球禁片之首

 

 

索多玛120天 Salò o le 120 giornate di Sodoma(1975)

6 .7

索多玛120天(1975)

影评(333)

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标签：
皮埃尔·保罗·帕索里 意大利 标准 CC BFI
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