才发觉，皮埃尔·保罗·帕索里尼的所有日记全部被网站删除！
索多玛120天
编号：LBD-KK0162
配置：英国BFI影视B区全球最佳蓝光影音版+美国CC标准A区+全套官方中英文字幕+中文花絮
音轨：意大利LPCM1.0/英语DTS-HD1.0
字幕：英 中简 中繁
花絮：奥斯提亚：帕索里尼之死 06：53
预告片
索多玛120天 Salo,or The 120 Days of Sodom 1975 （2K修复版）
编号：SJ-50319A（BD50+BD25 2K修复双碟珍藏版）
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享2019重新发行BFI英B区2K修复版、CC标准收藏美A区双版蓝光复合版本，
双碟优选BFI版无缝双T框架（携带不同语言片头片尾双版本正片）、
英B区加长17秒片段中间片2K修复原版绝无压缩原汁原味视频，
DTS-HD 1.0（BFI新版）/LPCM 1.0（CC）双无损意大利语原音，
附DTS-HD 1.0无损英语配音，集成意大利2区DVD独有官方5.1意大利语原音，
官方中（3区精修）英法字幕，
双碟完整保留CC美A/BFI英B/法2DVD多区全球最完整幕后花絮并附独家全程中文字幕，
ROM超值加赠CC版影介手册扫描文件
音轨：意大利DTS-HD1.0 意大利LPCM1.0 意大利5.1-384 英语DTS-HD1.0
法语1.0-192 英评2.0-192
字幕：英 法 中简 中繁
碟一：
※萨罗：昨日与今日 33：17（CC）
※丹提·费瑞提访谈 11：28（CC）
※让-皮埃尔·戈兰访谈 27：06（CC）
※播放意大利文片头片尾版
※ROM：CC版影介手册扫描文件
碟二：
※门口-帕索里尼之死 06：53
※睁开你的双眼 21：24
※与帕索里尼同行 22：06
※道出真相之人需死 01：00：41
※遁入黑暗 24：26
※门口26：46
※“萨罗”的终结 41：32
※“萨罗”的孩子们 19：15
※影片工作照巡礼 02：35（法2）
已故意大利电影大师帕索里尼最具争议“反法西斯”遗作，号称全球禁片之首