不良御姐传:猪·鹿·蝶

又名:性与愤怒/不良姐御传

Furyô、anego den: Inoshika Ochô、Furyô anego den: Inoshika Ochô

评分:时光网 X,豆瓣 6.7,IMDb 6.7,个评 6.5

导演: 铃木则文 Norifumi Suzuki

主演: 池玲子 Reiko Ike、根岸明美 Akemi Negishi、衣麻辽子 Ryôko Ema

地区:日本

类型:动作/惊悚/犯罪

片长:88 min

上映:1973年2月17日

明治十九年的东京,警官葛西德造(殿山泰司饰)在户外被人杀害,撕扯中从凶手身上掉出猪、鹿、蝶三张花纸牌,葛西的女儿杏子目睹了这一切。

18年后杏子(池玲子饰)以 “猪鹿蝶” 的绰号混迹江湖,成为一名扒手,在浅草小蝶偶然救助了刺杀黑川议员(河津清三郎 饰)失败的年轻人柊修之助(成濑正孝 饰)。

为探父亲死因,小蝶拜访了稻村组。一名稻村组成员因违反规定被组织杀害,临终前托付小蝶赎回被卖到加纳组的妹妹小雪(早乙女莉香 饰),此举引发了小蝶和稻村组的一场大战。小蝶来至浅草,为赎回小雪决定同以黑川议员为后盾的岩仓直藏(名和宏饰)和加纳组进行赌博。小蝶打败岩仓的女代理人Christina,通过小雪之口得知岩仓很可能就是自己的杀父仇人 ··· ···

猪·鹿·蝶

编号:DN-074

配置:美1区

音轨:日语DD2.0、英语DD2.0

字幕:中文、英文

片长:89 分钟

During the Meiji era, a gambler called Ocho takes revenge on three gangsters who killed her father, shelters a wanted anarchist and confronts a British spy.

猪·鹿·蝶

编号:天影 TY-1436

配置:独家日二+港三区

音轨:日语DD2.0-192K

字幕:中文1-2、英文、中英双显

片长:88 分钟

日本情玉电影史卷二 之 铃木则文篇

不良姐御传:猪·鹿·蝶 (+德川性禁令之、色情大名)

编号:ST-093,2D9-1

配置:法国二区HKV版+三区修订中文字幕

音轨:日语DD2.0-192K

字幕:法文、英文、简体中文、繁体中文

片长:88分钟

花絮:预告片段

本次欣赏是ST--093的法二HKV修复版,画质不错。影片风格类似于邵氏早期影片,也明显看出香港动作片师法日本有明显的痕迹,所幸青出于蓝而胜于蓝,港片经典远远超出了日本,影片意义不大,演员并没有什么特殊魅力,看点两个:

1、女主角在洗浴时遭遇杀手群攻,赤身倮体杀尽对手;

2、欧裔美少女戏份吃重,无论相貌还是身材、角色,都是本片亮点。