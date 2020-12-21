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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1973 不良姐御传：猪·鹿·蝶，池玲子浴雪斩杀手，性与愤怒 铃木则文，欧裔美少女 衣麻辽子！

雄霸天下 发布于：

                                                                                            —— 图文整理自网络

 

 

 

不良御姐传：猪·鹿·蝶

 

又名：性与愤怒/不良姐御传

        Fury&ocirc、anego den: Inoshika Och&ocirc、Furyô anego den: Inoshika Ochô

评分：时光网 X，豆瓣 6.7，IMDb 6.7，个评 6.5

导演: 铃木则文 Norifumi Suzuki

主演: 池玲子 Reiko Ike、根岸明美 Akemi Negishi、衣麻辽子 Ryôko Ema

地区：日本

类型：动作/惊悚/犯罪

片长：88 min

上映：1973年2月17日

 

      明治十九年的东京，警官葛西德造（殿山泰司饰）在户外被人杀害，撕扯中从凶手身上掉出猪、鹿、蝶三张花纸牌，葛西的女儿杏子目睹了这一切。

      18年后杏子（池玲子饰）以 “猪鹿蝶” 的绰号混迹江湖，成为一名扒手，在浅草小蝶偶然救助了刺杀黑川议员（河津清三郎 饰）失败的年轻人柊修之助（成濑正孝 饰）。

   　为探父亲死因，小蝶拜访了稻村组。一名稻村组成员因违反规定被组织杀害，临终前托付小蝶赎回被卖到加纳组的妹妹小雪（早乙女莉香 饰），此举引发了小蝶和稻村组的一场大战。小蝶来至浅草，为赎回小雪决定同以黑川议员为后盾的岩仓直藏（名和宏饰）和加纳组进行赌博。小蝶打败岩仓的女代理人Christina，通过小雪之口得知岩仓很可能就是自己的杀父仇人 ···  ···

 

 

 

 

 

猪·鹿·蝶

 

编号：DN-074

配置：美1区

音轨：日语DD2.0、英语DD2.0

字幕：中文、英文

片长：89 分钟

 

During the Meiji era, a gambler called Ocho takes revenge on three gangsters who killed her father, shelters a wanted anarchist and confronts a British spy.

 

 

 

 

 

猪·鹿·蝶

 

编号：天影 TY-1436

配置：独家日二+港三区

音轨：日语DD2.0-192K

字幕：中文1-2、英文、中英双显

片长：88 分钟

 

 

 

 

日本情玉电影史卷二 之 铃木则文篇

不良姐御传：猪·鹿·蝶 （+德川性禁令之、色情大名）

 

编号：ST-093，2D9-1

配置：法国二区HKV版+三区修订中文字幕

音轨：日语DD2.0-192K

字幕：法文、英文、简体中文、繁体中文

片长：88分钟

花絮：预告片段

 

 

    本次欣赏是ST--093的法二HKV修复版，画质不错。影片风格类似于邵氏早期影片，也明显看出香港动作片师法日本有明显的痕迹，所幸青出于蓝而胜于蓝，港片经典远远超出了日本，影片意义不大，演员并没有什么特殊魅力，看点两个：

1、女主角在洗浴时遭遇杀手群攻，赤身倮体杀尽对手；

2、欧裔美少女戏份吃重，无论相貌还是身材、角色，都是本片亮点。

 

 

 

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标签：
铃木则文 池玲子
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