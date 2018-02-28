① 看预告是人兔大战，其实算得上坏人的也就开头的老头和临结尾的夫妇，而且都是迅速搞定。至于男主和比得兔的交锋，到头来推动了他们各自成长，这也很贴合童书原著的主旨：通过一些有惊无险的风波，强调各种高尚品质和爱的价值，妥妥的合家欢，哪怕挤到春节档都应景。

② 同样是英伦萌物，如果说《帕丁顿熊》是悄然不动声色的憨豆模式，那么《彼得兔》就更多师承自狂吼乱跳的巨蟒团。从童书走向大银幕，它们都经历了一番拟人化，也分别继承了两种英式喜剧的宗师级衣钵。如果你喜欢熊，一定会喜欢兔。

③ 追逐打闹的桥段琳琅满目，献上全年龄段爆笑娱乐。虽然是童心之作，仍然满含恶趣味，摔打触电都痛感十足，让人过一把恶作剧瘾。看过了《超级无敌掌门狗》和《小羊肖恩》，应该对这种英国口感的农场大作战非常熟悉，汇集了异想天开、土制装备、机关陷阱、机缘巧合，人兔斗法风生水起，精彩极了。

④ 各色动物配角，匹配的是英式喜剧中从不缺席的乡村怪咖，从大公鸡小刺猬到大肥猪，都是个性鲜明，金句迭出，出场不多但抢戏很疯。几只配角兔也各有各的戏精时刻，毕竟是在表演名家辈出的英国长大的呀。

⑤ 英国人拐弯抹角的文字游戏玩得挺溜，打破银幕的自嘲也很好玩：比如兔子为啥穿衣服，比如以为女主会突然进来，以及“通常的童话故事”会如何如何之类，都是拿自己和影视同行开玩笑，用反套路来调戏观众。

⑥ 多姆纳尔·格里森演这种带点微受气质的大情种，真是驾轻就熟，差点下跪求婚那一个举动，就把他的性格的多层面展现得淋漓尽致，强迫症的设定也让我好感加成，怕电用袖子去碰，简直是北京冬天被电到怀疑人生的我的日常，另外真羡慕他那副衣架子身材啊。