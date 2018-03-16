① 虽然年少时对朱莉的两部《古墓丽影》着迷过，但不会对这部重启有任何负面情绪。毕竟以现在的眼光看，朱莉那两部也称不上什么经典，在游戏改编电影的地位，比同期《生化危机》还略有不如。

② 当年朱莉的角色定位是轻熟女，成熟干练的冒险家，出生入死中展览性感妖娆，而坎妹版更像是从青少年小说里走出来的大女主，多的是虎虎生风和桀骜不屈的青春朝气（有趣的是当年朱莉反而更年轻）。当然了，这也跟时代有关，如今卖弄性感的女英雄难免被人说成讨好男权。

③ 导演名不见经传，以前也没拍过什么好片，低期待之下，这部前传还是够看的。虽然本质还是超长预告，起码把这个身份一直藏到了结尾，能给不少系列电影上一课了。

④ 作为“源起之战”，强调的是劳拉刚玩考古那会儿的稚嫩，拳台被揍趴，骑车被撞飞，见了小混混转身就逃，杀完人需要心理建设，还差点被一个中了枪的老男人武力调教，比起“老娘神佛通杀”的朱莉版，她更像是在完成一次勇气课程。

⑤ 故事基调大变，超自然元素不见了踪影，跟盗墓主题的《走近科学》似的，把巫术诅咒用通俗知识做了解答，老一辈的迷信被新一代用新思维化解，这个点虽然挖得很浅但挺有嚼头的。

⑥ 最大的诚意，是切实把这个系列“探险大于打斗”的特征表现出来了。所有人与人的枪战斗殴都乏善可陈，像是20年前拍的过场戏，而人与自然环境的对抗异常精彩，渔船触礁、瀑布坠机脱险、墓穴机关游戏和崩塌逃生，每一场都能心跳加速。

⑦ 在探险情节和动作特效之外，对这个新劳拉的塑造还是颇下苦功的。每一场戏都是角色介绍，不是在秀技能，就是在攒经验，或者展示内心世界。这个劳拉没什么深度但足够让我们熟悉和喜欢，作为一个动作英雄还具备了足够的成长空间。

⑧ 比较古怪的是，这香港怎么还跟七十年代美国B级片的一样，高楼大厦做背景，脏乱差的渔船码头，遍地是不会说英文的老乡和逞勇斗狠的小混混，前传归前传，但你的时间设定可是2018年啊。