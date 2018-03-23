① 典型的两头不着岸：到底要搞成《超凡战队》那样的中二少年励志，还是延续第一部的史诗荷尔蒙二番战？不是说不能拍青少年成长，但一个个戏份太少角色单薄，全靠拔苗助长（俄国女为什么一秒变友善？），根本缺少可信度和感染力啊。

② 远程控制还是实地驾驶更有效？本来是个很好的切入点，有戏剧冲突，有科技反思，能弄出半小时内掐文戏来，甚至还有现实意义，结果就吵了两句直接和稀泥带过。

③ 同样被浪费的还有惊鸿一现的赛博朋克审美，生长在机甲的怪兽啦，通过纳米生物三神合体之类的，也是稍微搞点意思就偃旗息鼓，还不如20年前的《黑客帝国》会玩。

④ 这部最大的问题，就是少了首部曲A级成本下悄悄流露的B级趣味，有种太把自己当回事的使命感，卯足了劲往严肃大片上靠，偏偏情节又低幼得要命（废柴临危受命，残疾科学家搞定保安），两下一反差，不是逼着观众吐槽吗。

⑤ 冰原和城市战斗还是够看的，机甲迷导演加陀螺监制，让这一部仍然保持了经典怪兽片的看点，冷兵器占优，火力做辅助，轻灵的近身格斗和DC漫画的击打感，经常有机甲被摔飞后化作一个质量点洞穿大楼的设计，轻松吊打《变形金刚》那帮老胳膊老腿。

⑥ 关于景甜的段子满天飞，倒是想说说张晋，黑狱咏春拳霸转行当将军出乎意料的亮眼，跟西片气质非常搭。张晋能打能看，口语也不赖，完全可以超越韩国李秉宪，在更多的好莱坞大制作秀拳脚。

⑦ 建议主角集体观摩漫威电影，从《钢铁侠》系列、《蚁人》到《新蜘蛛侠》都在重复一个教训：饱受委屈的科学天才是最容易黑化的。不给加工资就算了，至少不要逼他们学外语。

⑧ 美国人探索了这么多年，这次又有中国资本加持，怎么搞中国元素还跟十几年前《萤火虫》一样的夹生米饭。就算台词不好念，无处不在的中文标语也一股山寨味，骨子里还是西方居高临下猎奇瓷文化的审美。

⑨ 所以说白了，这一部就是人类迷信科技，让被赶走的外星人有机可乘，砸了几座城死了一堆人还差点毁地球，这是惨痛淋漓的悲剧啊。胜利了有啥可庆祝的，连一句深刻反省都没有？