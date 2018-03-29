①自打2008《飓风营救》，尼叔马不停蹄拍动作片已经十年啦！单枪匹马拉高了美国人对爱尔兰口音的敬畏值，如果我是爱尔兰黑帮，一定砸钱投资他再拍十年。

②这是导演跟尼叔第四次合作，前三次是《不明身份》、《空中营救 》和《暗夜逐仇》，换人不换套（咦）的身份悬念+硬派动作+破坏交通工具，拍到第四次简直皮得飞起，把之前各种小聪明改头换面塞进地铁开搞，大小套路轻车熟路，上下忙活你死我活。

③公平地说，这故事前一个多小时算得上悬念抓人节奏娴熟，有硬伤也几乎顾不上理，还挺享受。可等大反派一暴露全线雪崩，疲软得让人抓心挠肺：这么香甜可口的谜面，端出来这么变质发馊的谜底，智力上的落差仿佛从《少年包青年》秒变《走近科学》。

④尼叔系“老年动作片”，主要看点不是打打杀杀，而是“文戏武拍”带来的紧张感：先抛个大悬念给文戏铺路，用动作节奏拍文戏，时不时打一场释放紧张，这样此起彼伏撑足90分钟。虽然尼叔日趋高龄，打的环节一再缩水，但看目前的架势，再挺十年问题不大。

⑤电影的教育意义很直白，千万不要招惹一个忍了10年早晚高峰地铁的人，那憋屈一爆发比小宇宙还猛，老爷子花甲高龄揍几个后生不在话下，跟火车比腿脚也是妥妥完胜。

⑥说起来作为演员的尼叔也是有火的，被人吐槽好几年打架靠剪辑（尤其是诚实预告那帮不要脸大实话的还搞计数），这次咬碎假牙憋出睾裂来了两段长镜头：谁说老子不能打，看我这一套陈氏太极下来KO小黑哥多流畅硬朗，泰森来了照样一个野马分鬃搞定！

⑦这电影很川普：前十分钟告诉你，勤勤恳恳任劳任怨到六十，一朝被辞退，两眼泪汪汪，房贷社保一家老小没着落。结局接着黑，年纪一把当回小警察，领死工资朝不保夕全看造化，还乐得呢——美国白人中产都这么苦逼，你非法移民来了那不是地狱模式。

⑧尼叔在办公室的第一个镜头，差点以为进了《古墓丽影》的场。