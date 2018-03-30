①假想一下，一个身处1986年、热爱流行文化的导演，突然获得2018年的电影科技，拍了一个2045年的故事，大概就是《头号玩家》的样子（当然部分梗需微调）。斯皮尔伯格不再满足于造梦，这次我们出了影院仍然置身梦中，因为很难确定是刚从2045还是1986年回来。

②开篇20分钟，斯导示范了世界观的正确营造方式：场景巨多，信息密集，让人感受一把《三体》中形容四维空间“多到眼睛看不过来”，这也正是一个世界真实可信的特质——我们看不全，也无需看全，所以才会感到置身其中啊。

③电影完全再现了老式科幻片的纯真和理想主义，天才少年对抗邪恶企业，好人好到每根头发都正气凛然，坏人坏到每个毛孔都恶欲横流，以今天的标准看，这样的黑白分明太卡通了，但在卡通调调就是王道的80年代，这是大片范儿的最标配！

④斯导还为彩蛋正了名：彩蛋不是结尾字幕放了半截出来的那些，那叫斯汀格（stinger），彩蛋（easter egg）是埋在电影本身，可能跟情节没半毛钱关系，但看出了让电影趣味翻倍的东西。所以别再问一个找彩蛋的电影为什么没有片尾彩蛋？

⑤即便那100多个彩蛋，也不是斯导真正的趣味点。在《头号玩家》面前，所有打着复古、怀旧、致敬旗号而弄了许多彩蛋的电影，都不堪一击。因为它不依靠堆彩蛋取胜，即便剔除了所有彩蛋，它的气质依然坚挺。

⑥所以，即使你从不看老电影，对动漫没啥兴趣，也不打游戏不听老乐队，完全搞不懂影院里的人时不时都在大笑或惊呼什么，你照样可以从《头号玩家》里得到酣畅淋漓的穿越体验，因为——它本身就是一个超巨型彩蛋啊啊啊！

⑦其实本质上，斯导是初心回归，把80年代他最爱的冒险解谜又多拍了一部。当年的《夺宝奇兵》三部曲、《七宝奇谋》，他监制的《回到未来》系列，都用关卡、线索、谜语和双关，拼出一条通向宝藏之路——这正是《头号玩家》的主线。

⑧当韦德振臂一呼，地动山摇，四方来助，这是熊熊燃烧的热血魂，也只有少年能有这样的力量。许多同龄影人都在倚老卖老，70高龄的斯导却身体力行复活了我们心中将死的中二洪荒。片中那个被金钱蛊惑失去童心的反派商人，俨然是他的宣言：我永远不会变成那样！

⑨严格来说斯导不算极客，但他太懂极客了。一个极客最大的浪漫是什么？无非：创造一款全世界都玩的游戏，或者，让全世界看他玩游戏。最后老少极客碰面时，我也跟小极客一样落泪了。

⑩燃点非常多，凡是有电影和动漫梗都全场惊呼，最让我震颤的，一是机械哥斯拉出现时响起东宝配乐“梆梆梆，梆梆梆，梆梆梆梆梆梆梆”，二是萨曼莎的阿凡达带着胎记亮相那一刻，一个角色实现了超越自我的成长，突如其来的生花妙笔。

⑪一部百分之八十都在游戏世界的电影，到头来却劝大家少玩游戏，竟然还很有说服力，因为它戳中了数字时代我们共同的疏离和孤独感，虽然科技还不足以制造绿洲，许多人已经跟片中的玩家们一样，过分关注屏中的世界，忘了停下来感受拂面的微风，细嗅树木的清香，端详恋人的脸庞。