①如果你厌倦了千篇一律的体育励志，《花滑女王》应该是你的菜。在赛场竞技的外表下，它的内核柔软而温暖。刻苦训练固然振奋人心，冰上表演固然华丽养眼，但让人眼泪夺眶的，还是那些真情流露的瞬间。

②不像很多励志片，花滑女王娜佳没有天赋异禀，甚至在第一眼，她的花滑生涯就被教练判了死刑。这不是一碗讲述如何赢取胜利的鸡汤，这是一个展现如何面对失败的寓言——话说回来，所有厉害的励志片不都是如此。

③几个配角都挺出色，直到生命尽头仍在用善意的谎言呵护女儿理想的母亲，把“祖宗”和“赐我耐心吧”挂在嘴上、外冷内热的女教练，以及把奖牌和荣誉看作生命全部的花滑大明星，都寥寥几笔，就血肉丰满。

④而冰球小伙当然是最让人动容的存在，他脾气暴躁但内心善良赤诚，懂健身会饶舌很幽默，歪嘴笑时有点像哈里森•福特（难怪他喜欢《星球大战》），他甘之若饴当起了成功女人背后那个默默付出的男人。当心上人荣登花滑女王，他也成了当之无愧的黑马王子。

⑤这个世界上，有太多愣头青会头脑一热，为了某个她去拼死拼活流汗流血，但为了她而贬抑和诋毁自己，主动承受巨大的误解和委屈，只有少数真正的男子汉才做得到。当一个连半句侮辱都受不了要挥拳的男人，能面对她说出“我只是可怜你”的违心话，那需要惊人的勇气，和无私的爱。

⑥虽然很清楚故事的走向，我还是在快乐的结局来临前胆战心惊，幸好一切最终如愿：去他的冠军，去他的世界杯，我只想听你大声说出告白，然后我们一起，在众人的注视和祝福下跳完这一曲。

⑦最终娜佳明白了：赢本身其实很无聊，意味着你将错过母亲的生日、死党的聚会、妹妹的婚礼，以及深爱你的那个人，回过头看，这些都比赢重要得多。人生快乐的事，是跟那个愿意陪着你的人一起，走过那条你们坚信会通向赢的道路。

⑧每个人都会跌倒，只有少数人有斗志重新站起，这斗志唯有爱才能激发，而这道理，也唯有跌倒过才会领悟。