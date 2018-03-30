网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

方聿南

独观影不如与众谈影

http://i.mtime.com/1886654/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 同样是体育励志，《花滑女王》跟那些妖艳鸡汤不一样

方聿南 发布于：

 

①如果你厌倦了千篇一律的体育励志，《花滑女王》应该是你的菜。在赛场竞技的外表下，它的内核柔软而温暖。刻苦训练固然振奋人心，冰上表演固然华丽养眼，但让人眼泪夺眶的，还是那些真情流露的瞬间。

 

②不像很多励志片，花滑女王娜佳没有天赋异禀，甚至在第一眼，她的花滑生涯就被教练判了死刑。这不是一碗讲述如何赢取胜利的鸡汤，这是一个展现如何面对失败的寓言——话说回来，所有厉害的励志片不都是如此。

 

③几个配角都挺出色，直到生命尽头仍在用善意的谎言呵护女儿理想的母亲，把“祖宗”和“赐我耐心吧”挂在嘴上、外冷内热的女教练，以及把奖牌和荣誉看作生命全部的花滑大明星，都寥寥几笔，就血肉丰满。

 

④而冰球小伙当然是最让人动容的存在，他脾气暴躁但内心善良赤诚，懂健身会饶舌很幽默，歪嘴笑时有点像哈里森•福特（难怪他喜欢《星球大战》），他甘之若饴当起了成功女人背后那个默默付出的男人。当心上人荣登花滑女王，他也成了当之无愧的黑马王子。

 

⑤这个世界上，有太多愣头青会头脑一热，为了某个她去拼死拼活流汗流血，但为了她而贬抑和诋毁自己，主动承受巨大的误解和委屈，只有少数真正的男子汉才做得到。当一个连半句侮辱都受不了要挥拳的男人，能面对她说出“我只是可怜你”的违心话，那需要惊人的勇气，和无私的爱。

 

⑥虽然很清楚故事的走向，我还是在快乐的结局来临前胆战心惊，幸好一切最终如愿：去他的冠军，去他的世界杯，我只想听你大声说出告白，然后我们一起，在众人的注视和祝福下跳完这一曲。

 

⑦最终娜佳明白了：赢本身其实很无聊，意味着你将错过母亲的生日、死党的聚会、妹妹的婚礼，以及深爱你的那个人，回过头看，这些都比赢重要得多。人生快乐的事，是跟那个愿意陪着你的人一起，走过那条你们坚信会通向赢的道路。

 

⑧每个人都会跌倒，只有少数人有斗志重新站起，这斗志唯有爱才能激发，而这道理，也唯有跌倒过才会领悟。

 

花滑女王 Ice(2018)

花滑女王(2018)

影评(3)

收藏(43)

回复 (0) | 收藏 (0) | 3 次阅读 |
下一篇：找不全彩蛋没关系，《头号玩家》本身就是个... >>

方聿南

方聿南 (杭州)

男 

日志分类