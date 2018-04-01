在大多数宠物猫的眼里，“斗篷”应该是一只幸福指数很高的小猫。

女主人心肠很好，小窝暖和舒适，猫粮从来管够；爸爸“毯子”对它疼爱有加，无论闯了多大的祸，从不会给坏脸色。

但斗篷也有两个小情绪的地方：第一，自打出生以来，它全部的活动范围，就是一套小公寓；第二，爸爸告诉它，它那从没未谋面的妈妈，在一个叫桃花源的遥远地方。

爸爸说，外面的世界太危险了，你爹我当年年轻不懂事，跟不良少年去街上野，差点没命回来，你可千万不能学我。

但是，就像所有小时候离家出走过的孩子一样，斗篷的决心非常坚定：我一定要去城市尽头的那座山后，去桃花源里找妈妈。

斗篷经常眺望远方，它的目光越过百舸争流的大河，越过鳞次栉比的楼宇，越过郁郁葱葱的青山，聚焦在那个藏于视线外、却在它心中描绘了无数次的桃花源。

如果是普通的猫，可能就在这样的遗憾中渡过一辈子。但作为这个故事的主角，斗篷有着不亚于钢铁侠的高智商和动手能力。网上看到的科学知识，在它手里随便鼓捣，分分钟整出实用小发明。

这一天，带上精心研制的化学火箭和滑翔机，趁着爸爸和新来的鹦鹉阿姨正唠嗑，斗篷毅然开始了它的桃花源之行。

生平第一次，它的身体跟上了目光的路径，飞向了渴望的坐标。但它并不知道，自己闯入的，是一个跟想象完全不同的世界。

发现儿子失踪后，就像所有的父亲，带儿子回家的信念打破了又胖又懒的毯子足不出户的誓言，义无反顾地奔向曾经令他生畏的天地。

《猫与桃花源》是国产工作室追光动画继《小门神》、《阿唐奇遇》之后的第三部作品。曾经，他们作品中的世界观搭建、想象力和技术环节，都是我对国产动画信心的坚固支撑。

在《小门神》中，他们让天神下岗到人间行侠仗义；《阿唐奇遇》中，他们让机器人和茶宠结伴冒险；而在这部《猫与桃花源》中，他们又为这个信奉“吸猫成瘾，萌即正义”的时代，打造了一个萌物遍地的动物王国。

在斗篷和毯子的旅程中，他们遭遇了形形色色的动物：

争强好斗的水鸟帮，居无定所却乐天开朗的鸭子一家，装腔作势修炼法术的羚羊、白羊和梅花鹿，有着侠义心肠的跑酷高手长臂猿，为人类作伥的雇佣兵浣熊军团，蠢萌的吃货兔子……

开酒吧的黑猫让我想起《卡萨布兰卡》的男主，玩世不恭的犬儒外表下是正直和无私，酒吧弹唱猫请来了周华健配音，时不时即兴来上一曲，歌声动听。

而且，这些千姿百态的动物角色，并不是独立于人类的架空存在，而是在一个有地铁、渡轮、报刊亭和街头小贩的接地气的城市内外。

看完《猫与桃花源》，我很放心，追光动画的金字招牌完好无损。

这次的主线是动物与人的较量，但并不是搞几个动物和人类互相打一打的低幼制品，电影让人类成为反派，但绝不是空洞地定义成恶人。

这个反派，曾经也热爱小动物、对艺术充满热忱，但文艺青年不慎堕入黑暗面的故事，让他成了可恨可怜交织的矛盾体。

动物们也并非先天就靠萌态具备了好人光环，它们的善良、机智、英勇、有情有义，不时流露的人生感悟和可爱的幽默感，使得比起那些坏人，它们更像是活生生的人。

也因此作为人类观众，我们能毫无障碍地把情感投射给动物所代表的人性，而不是人类角色。

电影的想象力依旧出色：斗篷的科技创造时时让人眼前一亮，除了火箭和滑翔机，后来又发明了简易潜水服，就地取材制造了一个开锁器，甚至发动大家搞出了一艘潜水艇……

不禁让人感叹，这脑洞比起《特工神童》、《微光城市》这样的好莱坞少年冒险，一点也不露怯。

几场动作追逐也异常精彩：斗篷的火箭飞行之旅，毯子和金刚的iPad大争夺，丛林里逃避浣熊追捕，以及两场潜水，都看得出在追光在动作调度上的娴熟手艺。

肯定有人会问，你觉得这电影适合小孩子看吗？

我的回答是：孩子会被其中的萌宠和追逐逗开心，但电影真正想表达的，应该更适合成年人咀嚼。

当毯子从山坡遥望城市，却认不出那一扇才是自家的窗口。

它心里犯起了嘀咕：那真是我甘心足不出户的地方吗？那真是我忍心让儿子呆一辈子的地方吗？

曾经，父亲说着桃花源的传说，默默为儿子设置一个现实的桃花源，一方小小的城市空间。

但最终它意识到，有一天孩子终将长大，终将去直面那个残酷的世界，在那个世界，妈妈不在桃花源，而在一个雷雨之夜永远离开了它们。

每个父亲都会经历这一天，当这一天来临，他会感到喜悦，也会不由自主地担忧。但如果他真正爱自己的孩子，一定会把他带到世界面前，告诉他：孩子，勇敢地去吧。

桃花源是什么？在远方？在家里？在心里？

在我看来，如果你不快乐，无论在车水马龙、繁华绚烂的大都市，还是在碧空如洗、桃花盛开的世外绿荫，那都不是桃花源。

不管你所处的地方，在别人眼里有多么美好，你心里的某个位置，总会不断渴望一片新的天地。

又或者，你像我一样是个宅人，只要在一个有联网有食物的房间，就可以愉快地过上很久，那又为什么不呢？不必学着别人去找诗和远方，到头来只是在朋友圈添了几张照片。

电影里，当斗篷对桃花源的方向开心乱蹦时，黑猫淡淡地说：桃花源，那只是个地方罢了。

后来我们明白了它的意思，桃花源没有特定的坐标，每个人（只猫）都有专属的桃花源，那是让我们从心底感到快乐的地方。

那一方天地，也许远在天边，也许近在眼前，也许要跋山涉水，也许只需要审视你的四周，也许它还会不停地变换，但当我们学会倾听内心，总能发现它的踪影。

如果一只猫都有勇气，有能力，找到它的桃花源，我们有什么理由做不到呢？