北上的香港导演，邱礼涛也许是最另类的，他高产不输盛年的王晶，作品风格各异，类型杂陈，恐怖、喜剧、武打、警匪、爱情、黑帮、文艺……几乎没有不涉猎的。

他经常自编自导，展现旺盛的创作力，而他的作品，也许不是每部都足够抢眼，但也总能不输水准，深入贯彻娱乐使命。

相比其他在合拍片收敛起地域特征的导演，邱礼涛总能适当展现惯有的港味，以及少许怪咖趣味。

可以说，他是北上同行里为数不多，还把“香港导演”这个身份当回事的。

他新上映的《泄密者》，在大陆院线也是粤语原声，对于港片粉着实是个意外之喜。

《泄密者》开头野心勃勃，线索人物又多又杂，但故事过半，走向已经很明显：

一场起自东南亚的传染瘟疫迅速扩散，牵扯出一个关乎大制药企业的阴谋，富有正义感的警察和记者联手，将真相昭告天下。

电影炫耀了许多高科技和大场面，有007鼓捣过的全息投影，酷似碟中谍的爆窃资料库和摩天偷活人，暗网范儿的黑客行为，还有近乎恐怖行为的毁尸灭证……

但既然是邱礼涛操刀，注定了骨子里，这是一部非常传统，甚至着古典气质的港产警匪片。

故事的主体，是港片黄金时代很流行的“奸商阴谋论”，顺应时代加大了规模和手段——欺行霸市官商勾结只是洒洒水，自导自演病毒恐慌大发灾难财，才是拿手好戏。

深谋远虑却一着不慎的大反派，英勇无畏死而后已的新闻工作者，略带中二气质的反叛富家子……

还有情与义的挣扎，草根视角的真相解构，都是港产片的经典设计，熟口熟面，很是亲切。

主角是一对个性反差鲜明的警探，各自有摆不平的家事，办案作风不同，拌起嘴来化学反应强烈，也是港片当年擅长的拍档戏。

吴镇宇不修边幅，絮絮叨叨抱怨上司，吃碗云吞面都会唠几句人生哲学，是典型的随遇而安的市井差佬，周身人情味。

张智霖一板一眼，职责当先，会在婚宴当天跑去飙车弄得一头血还舍不得擦，脸上每个毛孔都写着：我是个好警察。

两人关于情与法的价值冲突贯穿了全片，在高潮对峙时爆发，并在千钧一发之际达成和解，也是让人激赏的友情进展。

邱礼涛导动作戏一向不出格，上次的《拆弹专家》，爆破玩得时髦酷炫，但一到炸弹的设计，还是传统的红色计时器和“两线剪一根”。

这次有高科技跨国背景加持，但每逢打斗戏，仍不脱老派动作片的追车、枪战和肉搏三大件，实打实硬揍硬撞硬翻车，极少后期修饰，看多了密集特效，让人眼前一亮。

说了半天邱导的怀旧情结，其实这片子最复古也最有追求的地方，反而藏得比较深，直到结局才猛然暴露。

《泄密者》看到结局，我想起的是美国经典犯罪片《铁面无私》（后来香港翻拍成《廉政第一击》）。

那片说的是上世纪20年代，一群有正义感的警察，要扳倒黑帮老大阿尔·卡彭，但苦斗良久，抓不到他杀人放火的证据，最后只能用逃税把他关进监狱。

《铁面无私》基于历史，一黑到底，结局表面是好人胜利，但泛着阴沉无奈，而阴沉无奈中又透着黎明前的曙光，把正邪角力的复杂性抛给了观众。

经典犯罪片《铁面无私》

上世纪八零九零年代，香港产过不少类似创意、非传统大团圆的黑片，但合拍片时代来临后，渐渐销声匿迹。

在这个时代，依然有不太甘心的电影人，试图展现一个不那么扁平粗线条的犯罪世界，但他们的胆子通常不会太大。

比如，我们见多了那种不甘心的警匪片、犯罪片，结尾让犯法者潜逃，然后突然交代伏法或自首，牵强又滑稽。

而《泄密者》正好相反，即便对于一向胆大的邱礼涛来说，也是精猛彪悍的一次。

明面上，是邪恶企业家被绳之以法，正义得到伸张，画外音却暗搓搓讲述，他根本没有因草菅人命、欺世盗名、滥杀无辜追逐巨利的暴行被定罪。

他的定罪入狱，出自一场现场直播的欺骗游戏，是正义方剑走偏锋的曲线战略。

对比他的恶贯满盈，这个结局更像是一个大写的反讽。

去年看了邱礼涛的《拆弹专家》，有朋友说，老邱都开始拍四平八稳的主旋律了，他妥协了。

但《泄密者》证明了那只是一场误会，事实上，邱礼涛的胆子，还是比大多数合拍导演大得多。

就如那个被玩坏百万次的动图一样，透过无奈的讲述，他仿佛在说：

你看哦，在这个世界上（最起码是某些地方），有钱，真的是可以为所欲为的。

在这场泄密者对权势者的战斗里，正义勉强算是胜出，但并不是没有代价，更谈不上光辉圆满。

以至于作为观众，我们享受不到太多欣喜满足，反倒多了一份忧思。

《泄密者》应该不会有续集，但它俨然把黑暗面撕开了一个大口子，露出血淋淋的内幕，不难想象，战役注定会在那个世界持续打响。

一劳永逸的胜利从不存在，邪恶依旧在飞扬跋扈，而真相从来不会轻易对吃瓜群众展开。

我们需要更多的泄密者，投身到这场净化人间的战斗。

这电影起初让我很好奇，作为远东大都市的香港已经足够国际化，有充分的底气上演一场瘟疫阴谋，似乎没有必要把马来西亚弄来凑热闹。

却原来，这么一个港味十足的故事要往东南亚搬，是跟《唐人街探案》、《杀破狼》、《C+侦探》、《破局》一样的良苦用心：

想拍的不让拍，只能换个地方。

或许，对观众来说，当一部犯罪题材的华语片，把故事搬到东南亚上演，通常意味我们有福了。



