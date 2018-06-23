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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 感谢《超人总动员2》，把我们带回超级英雄的纯真年代

方聿南 发布于：

关于《超人总动员2》有多好看，已经被外媒夸得够多了，即便以一个皮克斯老粉的期待，它也无愧一流的杰作，每一秒都让人享受其中，这点毋庸置疑。

我想说的，是关于这个系列的一个迟来的觉悟，以及为什么《超人总动员2》是这个时代最稀缺的超级英雄电影。

在这部续集中，有无数超越2018年的高科技，但整个世界的面貌，却是在还原60年代，架空得非常迷离：

满大街跑的是老爷车，建筑风格跟好莱坞老电影里的非常相似，尤其是那些犯罪题材的黑色电影……

电视机还是显像管屏，放的是60年代热门美剧《外星界限》，黑白的哥斯拉电影，还有当时超火的卡通片《乔尼大冒险》（是原版，不是80后童年看的那一版）……

特工父母疲于应付孩子，少女的青春期烦恼，是当时很多情景喜剧最热衷表现的桥段（《例如《糊涂侦探》》）……

大富豪也打固定电话，你见不到谁掏出手机或平板电脑的，更见不到任何触摸屏……

就连那些高科技武器，也都透着一种老科幻片的朴素美感，大齿轮大管道大按钮，漫画式的花哨可爱的张牙舞爪……

它带我们回到了上世纪50年代中期到70年代，那是超级英雄的白银时代，很多漫迷也相信，那是超级英雄最好、最珍贵、最值得怀念的时代。

那时的漫画故事主题质朴明朗，昂扬着积极振奋的情调，充满了邪不胜正、科技乐观主义和善良欢快的角色，连反派的邪恶也不乏天真童趣。

其实十几年前的《超人总动员》早已把同样的世界观呈现出来，但当时我还是个看电影三心二意的少年，对美漫的了解也仅限于几部动画片，以至于完全没有注意到，这部皮克斯作品的样貌如此独特。

感谢14年后姗姗来迟的续集，重新提醒着我这个事实，而这部续集也的确诞生在了一个最需要它的时代。

2018年的大银幕上，我们并不缺超级英雄电影，甚至开始有点泛滥。他们动不动就丧亲丧偶、战友反目、众叛亲离、断胳膊瞎眼、苦大仇深、死去活来，哪怕喜剧角色，也要抽空琢磨一下生命价值、哲学意义。

简单已经离这个时代远去了，就像《超人总动员2》中某个角色说的：政治家不相信超级英雄行侠仗义只是单纯为了做好事。

如今的超级英雄电影，也在深刻之路上走了太远，以至于我们不再相信英雄本性单纯，总要变着法子，赋予他们各式各样的厚重思绪和纠结动机——

从什么时候开始，造梦的电影人、享受梦境的观众，变成了政治家？

超级英雄并不是不该深刻，但也许，他们不该全都这么深刻，如今的观众值得看到一些完全不同的东西。

而《超人总动员2》非常久违地，把那个纯真的漫画年代，重新带回了大银幕上，它让人眼前一亮神清气爽，也告诉我们：

有魅力的超级英雄，没有那么复杂，也不需要那么复杂——

他们就是一群不乏生活烦恼的人，努力用自己的能力，去做正确的事。

够简单，也够酷！

超人总动员2 The Incredibles 2(2018)

8 .1

超人总动员2(2018)

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