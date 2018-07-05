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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 《药神》告诉你：能在电影里看见真实的人性，是一件幸福的事

方聿南 发布于：

2002年，上海。

卖保健品的小店老板程勇，焦头烂额，日子非常不好过。

长年卧床的老爸突然病危，可程勇穷得叮当响，别说高昂的治疗费，连小店店租都快付不起了。

另一边，前妻要带着儿子出国，舍不得儿子的程勇百般挽留不成，还被警告：再纠缠就上法庭告你。

大男人活到这份上，跟一条狗差不多了。

但上帝挺公平，为程勇摔上了几扇门的同时，也给他开了一扇窗。

偶然的机会，他发现一条生财之道：国内某白血病特效药价格奇高，许多病患都消费不起。

借着代购印度神药的渠道，他能从印度低价进购到此药，回中国转手一卖，简直是本微利巨的大好生意。

一个病入膏肓的年轻爸爸，一个网络人脉广阔的夜店舞女，一个会说英语的老神父，一个有点非主流的打工小哥，组成了程勇麾下的“药神游击队”……

古老的口口相传发挥了奇效，四方病患慕名前来，程勇的代购生意节节高升，很快就赚得盆满钵满。

与此同时，侦办假药的警方、“竞争对手”无良商人，也纷纷闯入他的世界。程勇越来越发现，这行当，比他想象的复杂多了，刺激多了，也凶险多了。

而他自己，也正被这个一度单纯的金钱游戏，悄悄改变着。

最早在网上看到《我不是药神》的预告片，从头到位嘻嘻哈哈爆段子没正经，加上徐峥、宁浩的名字赫然在目，导致我以为又是一部《X囧》那样的癫狂喜剧。

以至于正片看到一半，我非常想骂片方：拿个喜剧的卖相误导人，没想到故事的内核这么写实悲凉，完全没有心理准备要被它搞哭了怎么办啊啊啊。

在影片的后半段，徐峥收敛起了挤眉弄眼的表演，故事也越来越透出悲情的色泽。

它毫无保留地把血淋淋的事件砸在我们眼球上：声嘶力竭的哭嚎，眼球充血的决裂，你死我活的搏斗，穷途末路的困迫……

还有一条条鲜活的生命，在我们已经对他们生出重重牵挂之时，猛然离世……

当老奶奶老泪纵横：谁家还没个生病的人……

当程勇抓狂嘶吼：他就想活命有什么错！

负责抓捕他们的曹警官两次沉默——跟我们一样，他的心在颤抖，经历着自我质疑：曾经拍着胸脯要荡清假药团伙，到头来发现自己无力承受事实，无法分辨是非。

电影默默行使了纪录片的职责，俨然带着我们走近白血病患，真真切切地揭开了这个世界的残酷一角：

这世上还有许多人，每天都在豁命挣扎，只为见到第二天的日出，那挣扎饱含反讽，名副其实的dying to survive（电影英文片名）。

从技术环节来说，导演文牧野的基本功可谓扎实，从剧本本身的打磨，以及落实到影像的完成度都非常之高。

比如开场不到十分钟，只用一些极其简单的对白和互动，就交代了程勇四面楚歌又死要面子的窘迫处境，高效利落。

片中的主要角色个个生动丰满，就连加起来出场不到两分钟的印度制药商，也见缝插针地表现了足够的性格和内心冲突。

至于情节的起承转合、详略安排，节奏的控制，悬念的铺设，情绪的酝酿和爆发，在都技巧纯熟，在国产商业片中属于佼佼者。

而全片做得最出色的，最让人有代入感的，还是对主角程勇的描画。

他从一个唯利是图的市井商人，到千金散尽的救世英雄，除了简单的“良心发现”，在内心还潜伏着一条更耀眼的弧光：

一个爆发尊严危机的男人，如何寻回尊严——这让他的转变格外具有说服力。

曾经穷困潦倒，尊严尽丧，硬挺着张牙舞爪叫嚣的他，只换来前妻不屑的“我不怕你”，只能忍受医生“别的医院便宜你去呀”的奚落。

当这个一无所有的男人时来运转，大发横财，他无时无刻不在用钱找回稀缺的尊严。

他发现，当他竭力用金钱换尊严，比如让病人摘口罩，让员工道一声谢谢，让夜店小哥跳脱衣舞，只能换来一时自欺欺人的虚幻满足。

但当他扛起拯救苍生的使命，为了萍水相逢甚至素不相识者的生命去抗争时，哪怕身陷囹圄，物质上一无所有，他却赢得了整个世界排山倒海的尊重。

曾经，他要以救命药为筹码，才能让病人以脸相对，之后，却有千百人人主动为他行“摘罩礼”。

曾经，手下员工对他的人品鄙夷之极，不惜裂杯撕X，之后，却愿意为他拼上性命。

曾经，小舅子对他挥起拳头，之后，却像老朋友一样拍着他的肩膀，走，我们喝一杯去。

失去了钱财事业的程勇，终于可以抬起头，挺起胸，堂堂正正做人了。

他明白了，自己一直追逐的东西微不足道，而自己向来不屑一顾的东西，才是内心真正渴望的。

在看《我不是药神》的时候，我发现它跟奥斯卡经典《辛德勒的名单》有一些相似。

两部影片的主角，都是从一个做生意时“顺便救命”的商人，到被现实的惨状动容以家财济苍生，都要顶住来自执法当局的重重压力，也都感受了下属从不以为然到敬仰有加的转变……

而两部影片结尾，蒙主角大恩的群众群聚在街头，向他深情鸣谢的段落，都一样炸出了最大的催泪弹。

《我不是药神》里有个笑点，程勇把“救人一命胜造七级浮屠”说成了上帝的教诲，其实《辛德勒的名单》有一句非常相似的希伯来格言：救人一命即拯救了整个世界。

我不清楚《我不是药神》的编导有没有看过《辛德勒》，这也并不重要，重要的是，就像两片中东西方的宗教教义殊途同归，闪光的人性也是异曲同工的。

有人问，生活已经这么艰难了，我们为什么要去看这样沉重的电影？看点没心没肺的不好吗？

我会告诉他们，能在电影里看到真实的人性，是一个观众最幸福的事。

华语时装片里，经常有五光十色的都市，花枝招展的男女，过着光鲜明媚的生活，但他们的言行举止和思维方式，总让人觉得，那是发生在某个外星球的事。

它们也许能满足一时的舔屏和炫目，但归根到底，我们需要银幕上上演的，是跟我们共振共鸣的真实人性……

当他们的悲和喜都同样属于我们时，我们才愿意发自内心地，为他们心如刀割，为他们鼓掌喝彩，为他们笑逐颜开，为他们潸然泪下……

有网友说，大家都夸这电影多么感人，以为我会大哭呢，结果只是眼眶红了红，但看完后心情格外复杂。

我想说，这是对《我不是药神》最好的褒奖。

我们从不缺能让人嚎啕大哭的电影，有个著名导演说，让观众哭太容易了，在镜头前放个受伤的小猫小狗，就能催出全场的泪。

但观众可以感受到，被强行煽哭和从内心涌出的感动，存在的巨大差别。

《我不是药神》从没有摆出“不让你哭不罢休”的架势来催泪，但它带来的动容有着烙印在记忆里的强大力量。

也许在多年以后，当我看到某个卧床的病人，听到某个善良人的故事，邂逅某个正为了生存而拼尽全力的人时，仍会想起这部电影，以及第一次看它时心如刀绞、鼻子发酸的感觉。

《我不是药神》改编自真人真事，它也恪守了现实的维度，没有在结尾让制药公司受制裁，搞个大团圆的英雄光环来麻醉我们。

它没有制造一个虚假的天堂，而是旗帜鲜明地告诉我们：这是一场全体人类中的人性之善，与人性之恶的对决。

每个人内心都有潜藏的善意，只有在更多的善意浇灌下，才能变得强大，战胜人性中的自私、怯懦和冷漠。

电影展示了善意的星火燎原：朋友的死，唤醒了程勇的善良，他的入狱，又激发了更多人的良知，一步步推动着这个世界，靠近了我们所向往的面貌。

通过银幕，《我不是药神》也浇灌着每一个观众内心的善良，也只有展现了最真实人性的电影，才有资格挑战这样的使命。

片尾那个大大的“希望”字样占满屏幕，似乎在说，这个世界仍存在无数痛苦、委屈和不公，但它的天平总在向希望指引的方向偏转着，尽管十分缓慢，尽管不是没有代价，却那样坚定不移，让人充满信心。

也许，一部电影最大的价值，就是能让世界，变好那么一点点。

我不是药神 Dying To Survive(2018)

8 .8

我不是药神(2018)

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方聿南 (杭州)

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