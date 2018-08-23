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方聿南

独观影不如与众谈影

http://i.mtime.com/1886654/

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编辑 | 删除 你今天吸的每一口狗子，都要归功于这个人！

方聿南 发布于：

本月上映的新片里，有这样一部电影：

没有大IP加持，片名还稍微有点拗口；

没有粉丝成教的大咖导演，没有昵称繁多的流量明星，不蹭热点也没有耸人的花边；

主角造型土不拉几，有台词的统共四五个角色，说的还都是叽里咕噜的方言；

而影片主要的情节，无非是一个古代人在荒郊野外的赶路，乍看还以为是一部纪录片；

但正是这样一部貌似没啥吸引力的电影，竟然从头到尾惊心动魄又感怀动人，一出影院，我就想安利给所有人：

《阿尔法：狼伴归途》

两万年前，欧洲大陆某处，一群部落勇士正在伏击野牛。

他们跋山涉水，从几百里外赶来，为的是在过冬前，储备足够的粮食。

野牛数量众多，力大无穷，近身肉搏是万万打不过的。

但人类的智慧，创造出简单而有效的战略：

他们利用冲锋和长矛组成的阵势，把智商不高的野牛群引向悬崖，让重力完成绝大部分的工作。

部落首领身手敏捷，骁勇善战，他有条不紊地指挥着这次危险的任务。

强将手下无弱兵，一行人配合有序，冲锋、掷矛、威吓、追击，一时间野牛纷纷自取灭亡，场面壮观无匹。

捕猎进展非常顺利，直到一头离群的野牛出现。

不知是眼神不好，还是正处于中二叛逆期，这头牛没有随大流跳下悬崖，反而掉头冲向了人群……

面对意外状况，有个年轻人慌神了，手忙脚乱一阵厮打后，他被野牛角挂住，高高顶起抛下了悬崖……

目睹这一幕的首领，疯了一样冲向崖边。铁一般的汉子，竟然捶胸顿足，泣不成声……

原来年轻人不是别人，正是他刚刚成年、初上战场的儿子科达。

一心期望儿子能继承衣钵，磨练成下一任首领，却不料初次征战，竟然白发人送黑发人，阴阳两隔。

远远望着半山腰已没有生息的儿子，首领含泪为他举行了葬礼。

几天后，在一只秃鹰的拜访下，科达突然苏醒，虽然奇迹般地受伤不重，他面临的处境却不乐观：

老爸和族人都远在千里之外，寒冬一到，回家的路将冰封成人类无法通行的酷寒炼狱。

而他孤身一人，没有工具、武器、食物和厚衣物，甚至连钻木取火都还没学会……

但这个看上去体格羸弱的年轻人，打定了一个大胆的想法：我要回家！

现代人总觉得古人迷信又无知，但在野外求生方面，他们掌握的科学知识，远不是养尊处优的我们可以相比的。

在影片中，科达的表现绝不亚于《荒野求生》的贝爷，亲力亲为，示范了一幕幕食物链顶端的绝活。

他制作武器，寻找补给，捕猎食物，辨认方向，就地取材制药，做手术治疗扭伤和刀伤。

连老爸没教会的钻木取火大法，也在百折不挠下大功练成。

不浪费一点资源，高效率生存，竟然活得有模有样。

更让人赞叹的是，光自己活下来还不够，人家还要养个宠物！

这天，赶路的科达跟一群野狼狭路相逢，被追得屁滚尿流。

从小听着狼族高贵的故事长大，同时也出于对一个生命的恻隐之心，科达做了一件很多人无法理解的事：

他把受伤的狼抱回山洞，悉心照料。

看到这里估计有人会吐槽，小哥哥你听过农夫与蛇的故事吗？

科达为狼取名“阿尔法”，在他的照料下，狼的伤势渐渐好转，也为孑然一人的科达，带来了些许慰藉。

科达吃着蠕动的虫卵，又喂了一些给阿尔法，“不算太难吃”，他挤出笑容对它说，却又像是安慰着自己。

天气一天天冷了，科达开始怀疑自己不像父亲那样，坚强到可以穿越蛮荒大陆回家。

他自言自语地嘟囔着这一切，却又像是对身边的阿尔法说，并在它眼中寻找着鼓励和勇气。

起初，阿尔法对这个人类充满敌意，科达一靠近，它就亮出獠牙。

渐渐的，只有在科达想伸手触碰它时，它才做出龇牙咧嘴的反应。

又过了几天，一人一狼并排端坐，欣赏夕阳和星空，又过了一阵子，他们一起跋涉在险恶大陆，一起在湖水中嬉戏，一追一堵配合默契地猎杀起野猪……

似乎他们都领悟到：

人和狼这俩物种，互相取长补短，相处起来真融洽，以前没有试着生活在一起，真是造物主的疏忽，大自然的浪费。

一天深夜，不知是气候格外寒冷，是篝火格外微弱，还是别的什么原因，

阿尔法悄悄趴到了科达身边，人和狼终于消弭了最后一丝敌意和隔阂。

他们用彼此的体温，抵御着无尽的寒冬，并坚定了回家的决心。

这部《阿尔法：狼伴归途》的主演，是眉清目秀的95后小哥柯蒂·斯密特-麦菲。

我很佩服他：一个有颜有身材的小鲜肉，不去演浪漫爱情片，却卯足了劲挑战体能极限。

在这样一部台词稀少、灰头土面、全程跋山涉水累死个人的冒险片里，跟大自然斗智斗勇，跟公认最考验演技的萌宠演对手戏……

这样往死了折腾自己的精神，这种把自己当演员而不是偶像来磨练的精神，确实会让很多同龄演员脸红惭愧。

而为了渲染这段狼伴归途的冒险之艰辛，导演不惜工本，拉来整个大自然，为人狼情深的升华做催化剂。

远古的欧洲大陆，广袤无垠的地貌带着一种壮阔的浪漫和诗意，让行走在其中的人类，和他们的生命，都显得格外渺小。

但到了凛冬时节，身处这样的地方，可绝不是整天惦记荡涤灵魂的文艺青年受得了的。

那时候，荒漠结成冻土，湖水化作冰原，呼啸的狂风裹挟着纷飞的雪片，劈头盖脑像刀子一样砸来。

科达和阿尔法顶风而行，举步维艰，脚下力气稍缓，就会被狂风推得逆行……

不慎失足掉进冰湖，在接近冰点的水中挣扎，足以让最强壮的人浑身发抖，失去知觉……

他们前脚刚从铺天盖地的雪暴中捡回一条命，后脚就在景色迷离的冰洞中，跟上古猛兽殊死搏斗……

影片中的灾难场面一点也不含糊，坦率地说，绝不输给任何灾难大片。

而曾经你死我活的敌人，也在这样吞噬一切生命的绝境中，成了相濡以沫、性命相依的挚友。

在漫长的归家之途中，科达一次次拯救了阿尔法，阿尔法也一次次拯救了科达，并为部落带去了它所孕育的新生命。

自然的安排，真是奇妙又意想不到。

前一年，人类还跟狼远远相望，两个物种隔着荒野互送敌意和敬意。

到了第二年，人类再次出征时，身边已有了狼族的陪伴。

他们也许想不到，这些被驯服的狼，在很多年后，会变成一种名为狗子的生物，给全世界带去无数的表情包。

但当时的他们无疑已经懂得，这些毛茸茸的生物，忠诚勇敢又萌态四射，将会是人类最好的朋友。

如今所有从吸狗中得到过快乐的人，都要感谢两万年前，那一人一狼，在因缘际会下的不期而遇。

阿尔法：狼伴归途 Alpha(2018)

8 .6

阿尔法：狼伴归途(2018)

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方聿南

方聿南 (杭州)

男 

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