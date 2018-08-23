本月上映的新片里，有这样一部电影：

没有大IP加持，片名还稍微有点拗口；

没有粉丝成教的大咖导演，没有昵称繁多的流量明星，不蹭热点也没有耸人的花边；

主角造型土不拉几，有台词的统共四五个角色，说的还都是叽里咕噜的方言；

而影片主要的情节，无非是一个古代人在荒郊野外的赶路，乍看还以为是一部纪录片；

但正是这样一部貌似没啥吸引力的电影，竟然从头到尾惊心动魄又感怀动人，一出影院，我就想安利给所有人：

《阿尔法：狼伴归途》

两万年前，欧洲大陆某处，一群部落勇士正在伏击野牛。

他们跋山涉水，从几百里外赶来，为的是在过冬前，储备足够的粮食。

野牛数量众多，力大无穷，近身肉搏是万万打不过的。

但人类的智慧，创造出简单而有效的战略：

他们利用冲锋和长矛组成的阵势，把智商不高的野牛群引向悬崖，让重力完成绝大部分的工作。

部落首领身手敏捷，骁勇善战，他有条不紊地指挥着这次危险的任务。

强将手下无弱兵，一行人配合有序，冲锋、掷矛、威吓、追击，一时间野牛纷纷自取灭亡，场面壮观无匹。

捕猎进展非常顺利，直到一头离群的野牛出现。

不知是眼神不好，还是正处于中二叛逆期，这头牛没有随大流跳下悬崖，反而掉头冲向了人群……

面对意外状况，有个年轻人慌神了，手忙脚乱一阵厮打后，他被野牛角挂住，高高顶起抛下了悬崖……

目睹这一幕的首领，疯了一样冲向崖边。铁一般的汉子，竟然捶胸顿足，泣不成声……

原来年轻人不是别人，正是他刚刚成年、初上战场的儿子科达。

一心期望儿子能继承衣钵，磨练成下一任首领，却不料初次征战，竟然白发人送黑发人，阴阳两隔。

远远望着半山腰已没有生息的儿子，首领含泪为他举行了葬礼。

几天后，在一只秃鹰的拜访下，科达突然苏醒，虽然奇迹般地受伤不重，他面临的处境却不乐观：

老爸和族人都远在千里之外，寒冬一到，回家的路将冰封成人类无法通行的酷寒炼狱。

而他孤身一人，没有工具、武器、食物和厚衣物，甚至连钻木取火都还没学会……

但这个看上去体格羸弱的年轻人，打定了一个大胆的想法：我要回家！

现代人总觉得古人迷信又无知，但在野外求生方面，他们掌握的科学知识，远不是养尊处优的我们可以相比的。

在影片中，科达的表现绝不亚于《荒野求生》的贝爷，亲力亲为，示范了一幕幕食物链顶端的绝活。

他制作武器，寻找补给，捕猎食物，辨认方向，就地取材制药，做手术治疗扭伤和刀伤。

连老爸没教会的钻木取火大法，也在百折不挠下大功练成。

不浪费一点资源，高效率生存，竟然活得有模有样。

更让人赞叹的是，光自己活下来还不够，人家还要养个宠物！

这天，赶路的科达跟一群野狼狭路相逢，被追得屁滚尿流。

从小听着狼族高贵的故事长大，同时也出于对一个生命的恻隐之心，科达做了一件很多人无法理解的事：

他把受伤的狼抱回山洞，悉心照料。

看到这里估计有人会吐槽，小哥哥你听过农夫与蛇的故事吗？

科达为狼取名“阿尔法”，在他的照料下，狼的伤势渐渐好转，也为孑然一人的科达，带来了些许慰藉。

科达吃着蠕动的虫卵，又喂了一些给阿尔法，“不算太难吃”，他挤出笑容对它说，却又像是安慰着自己。

天气一天天冷了，科达开始怀疑自己不像父亲那样，坚强到可以穿越蛮荒大陆回家。

他自言自语地嘟囔着这一切，却又像是对身边的阿尔法说，并在它眼中寻找着鼓励和勇气。

起初，阿尔法对这个人类充满敌意，科达一靠近，它就亮出獠牙。

渐渐的，只有在科达想伸手触碰它时，它才做出龇牙咧嘴的反应。

又过了几天，一人一狼并排端坐，欣赏夕阳和星空，又过了一阵子，他们一起跋涉在险恶大陆，一起在湖水中嬉戏，一追一堵配合默契地猎杀起野猪……

似乎他们都领悟到：

人和狼这俩物种，互相取长补短，相处起来真融洽，以前没有试着生活在一起，真是造物主的疏忽，大自然的浪费。

一天深夜，不知是气候格外寒冷，是篝火格外微弱，还是别的什么原因，

阿尔法悄悄趴到了科达身边，人和狼终于消弭了最后一丝敌意和隔阂。

他们用彼此的体温，抵御着无尽的寒冬，并坚定了回家的决心。

这部《阿尔法：狼伴归途》的主演，是眉清目秀的95后小哥柯蒂·斯密特-麦菲。

我很佩服他：一个有颜有身材的小鲜肉，不去演浪漫爱情片，却卯足了劲挑战体能极限。

在这样一部台词稀少、灰头土面、全程跋山涉水累死个人的冒险片里，跟大自然斗智斗勇，跟公认最考验演技的萌宠演对手戏……

这样往死了折腾自己的精神，这种把自己当演员而不是偶像来磨练的精神，确实会让很多同龄演员脸红惭愧。

而为了渲染这段狼伴归途的冒险之艰辛，导演不惜工本，拉来整个大自然，为人狼情深的升华做催化剂。

远古的欧洲大陆，广袤无垠的地貌带着一种壮阔的浪漫和诗意，让行走在其中的人类，和他们的生命，都显得格外渺小。

但到了凛冬时节，身处这样的地方，可绝不是整天惦记荡涤灵魂的文艺青年受得了的。

那时候，荒漠结成冻土，湖水化作冰原，呼啸的狂风裹挟着纷飞的雪片，劈头盖脑像刀子一样砸来。

科达和阿尔法顶风而行，举步维艰，脚下力气稍缓，就会被狂风推得逆行……

不慎失足掉进冰湖，在接近冰点的水中挣扎，足以让最强壮的人浑身发抖，失去知觉……

他们前脚刚从铺天盖地的雪暴中捡回一条命，后脚就在景色迷离的冰洞中，跟上古猛兽殊死搏斗……

影片中的灾难场面一点也不含糊，坦率地说，绝不输给任何灾难大片。

而曾经你死我活的敌人，也在这样吞噬一切生命的绝境中，成了相濡以沫、性命相依的挚友。

在漫长的归家之途中，科达一次次拯救了阿尔法，阿尔法也一次次拯救了科达，并为部落带去了它所孕育的新生命。

自然的安排，真是奇妙又意想不到。

前一年，人类还跟狼远远相望，两个物种隔着荒野互送敌意和敬意。

到了第二年，人类再次出征时，身边已有了狼族的陪伴。

他们也许想不到，这些被驯服的狼，在很多年后，会变成一种名为狗子的生物，给全世界带去无数的表情包。

但当时的他们无疑已经懂得，这些毛茸茸的生物，忠诚勇敢又萌态四射，将会是人类最好的朋友。