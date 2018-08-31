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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 阿汤哥的所有拼命，都是为了让《碟中谍6》的伊森更像个凡人

方聿南 发布于：

上世纪90年代末的一个夜晚，我在亲戚家翻到一盘VCD，封面上用繁体写着“职业特工队”几个字，把它塞进影碟机的那一刻，我完全没有料到自己将踏足一个怎样的世界。

很多年过去了，我从一个连影碟里的字幕都认不全的少年，长大成一个阅片不少的资深影迷，但什么也无法取代那个夜晚带来的惊奇：

我忘不了那尊爆破的鱼缸，那张撕下的面具，那块红绿相间的口香糖，那架冲入隧道的直升机在子弹列车后爆炸翻滚，那个穿着紧身衣垂降而下的矫健身影。

20年来，我紧追着那个名叫汤姆·克鲁斯、似乎永远也不会老的好莱坞明星，看他一次次在银幕上编织智力罗网、表演玩命特技。托互联网的福，我毫不遗漏地补完了200多集的原版电视剧，而“碟中谍”这个长远来看算是将错就错的译名，成了我的精神世界中一座无法撼动的丰碑。

我很庆幸，这个被大家昵称为阿汤哥的演员，即便是在56岁的高龄，丝毫没有体力衰竭的迹象，丝毫没有放低对作品的标准，一如20多年前他出于对剧集的热爱而担纲主演的初心，我相信他跟我一样有个信仰：“碟中谍”这三个字（或者说Mission：Impossible这两个词），就应该代表着最高水准。

人们为什么喜欢《碟中谍》，或者说，为什么喜欢伊森·亨特这个家伙？

从这部《碟中谍6》来看，他明显不是最能打的，不是智谋最出众的，不是高科技玩得最溜的，甚至是运气最差的一个，经常碰到车子抛锚、被警察盯到、被路人围观、被同事有意无意揶揄整蛊等尴尬局面。

如果要说有什么出类拔萃的，那就是在谍报世界的如云高手里，伊森·亨特永远是最经得起折腾的那一个，他永远在不停歇地跑跑跑、追追追、爬爬爬，在最艰难的境地，他从不迟疑调动所有体力和智力背水一战。

比他厉害的人多的去了，但只有当他挑战一个不可能的任务时，同事才会安心地点点头：伊森一定做得到。

同时他也是最善良的，从没有妥协过任何一条生命都重要的原则，他坚持用剑走偏锋的计策，以手术刀的方式切除毒瘤，而不是简单粗暴的锤子式对抗。至于那些嘲笑IMF手法是“万圣节把戏”的人，无一例外被打肿了脸，那一幕幕大快人心。

伊森·亨特这个王牌间谍，这个拯救了世界无数次的英雄，这个帅了20多年并且还将帅下去的男人，他压根不靠什么主角光环，压根不想变得高大上。

他一直是个技能点有限、血条略偏厚、缺点和糗事不断的平凡人，是他的百折不挠和正直不屈，他愿意为了对的事付出一切的决心，成了一股让邪恶颤抖的强大力量。

他身份绝密、高来高去，却让人感到亲和与善意，他行踪不定、千变万化，却始终扮演一个温柔的天使，守望着他所在乎的世界。

碟中谍6：全面瓦解 Mission: Impossible - Fallout(2018)

8 .0

碟中谍6：全面瓦解(2018)

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方聿南

方聿南 (杭州)

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