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方聿南

独观影不如与众谈影

http://i.mtime.com/1886654/

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编辑 | 删除 30多年如一日，专挑最强的男人打架，这群外星人爱好真独特

方聿南 发布于：

在银幕上，入侵过地球的外星人数不胜数，他们造型百变，风格各异。

比如《独立日》、《超级战舰》、《世界之战》的外星军队，喜欢开着大飞船，拉轰地在城市上空巡航，开个炮发个激光啥的。

而《天外魔花》、《怪形》、《湮灭》的天外来客，则偏爱打游击，乔装打扮把人类取而代之，实现和平演变。

要我说，这两种都不够光彩，前者纯粹是耀武扬威恃强凌弱，后者未免有点阴险卑鄙。

《独立日》的外星人非常高调拉风

但宇宙中也不乏高贵的种族，比如有那么一批外星人，说起他们的名字，所有人都要翘起大拇指，赞一声：真是好汉子！

这个种族名叫：铁血战士

今年9月14日，由他们担纲主角的新电影将在北美上映。

掐指一算，距离他们初次高调光临地球，已经过去31个年头了。

1987年，一支美国特种部队前往南美洲丛林执行任务。沿途，他们遇上了一个可怕的对手。

这家伙穿一身奇异的装甲，身手敏捷力大无穷，携带高科技武器，竟然还可以隐身。

更可怕的是，他不受任何道德规范约束，也没有恐惧和怜悯，似乎他存在的唯一使命，就是杀戮。

身经百战的职业军人遭遇了空前惨败，区区一个敌人，把他们打得七零八落，死伤惨重。

最后，唯一幸存的队长，摸索到这个狂魔的阿基里斯之踵，双方展开九死一生的周旋……

1987版《铁血战士》海报

这部《铁血战士》，是好莱坞动作巨星阿诺·施瓦辛格的代表作之一。

1987年上映后，立刻掀起了一阵飓风，以1500美元的成本，席卷了将近一亿的全球票房。

而铁血战士这种外星生物，大大区别于此前银幕上的外星人，其威武与可怖并存的形象和周身散发的B级趣味，让科幻爱好者深深着迷。

好莱坞传奇特效师斯坦·温斯顿，从印第安土著猎人的外貌和习性汲取灵感，创造了这种外星捕猎者的形象。

根据设定，铁血战士是一种古老的外星文明，早在数千年前就光临地球，帮助古埃及人建造了金字塔。

也许是科技太发达了吃穿不愁，这群体力强健又有尚武精神的外星人，逐渐发展出一项全民爱好：狩猎

需要说明的是，铁血战士可不是那种抓几个无辜者追着玩的变态，他们最重个人荣誉，每次狩猎，只挑最险恶的环境和最强的对手。

武器方面，既然是狩猎，拼的就是单兵素质，所以飞船大炮挖掘机啥的，一概都不带。

铁血随身配备各种可长可短可近战可远攻的冷兵器，而最趁手的热兵器，则是激光定位的等离子枪炮，最小口径也能一枪把大树穿个孔。

在科技和体能都占优势的前提下，他们会非常“绅士”地主动以寡敌众，一次对阵一群对手。

当对手旗鼓相当，铁血会卸下枪炮，用冷兵器与之单挑，当发现对手身患绝症，他们还会手下留情。

只有到了身受重伤时，铁血才会启动护甲上的炸弹，与敌人同归于尽，绝不留下尸体马革裹还。

不得不说，要不是铁血如此“注重原则”，人类压根没有取胜的机会。

自从1987年首秀告捷，铁血战士没少在地球兴风作浪，光是被电影公司记录的就有如下事件：

1990年，一个铁血大闹洛杉矶，把凶残的黑帮分子杀了个七七八八，可惜马有失蹄，被当地派出所民警击毙。

2010年的《新铁血战士》，他们找来一群地球上最能打的雇佣兵、特种部队、黑道头目、通缉要犯组队，玩了一场外星荒野车轮战。

也有铁血觉得人类太弱鸡了，2004年和2007年两部《异形大战铁血战士》，他们直接跟老资格的外星怪物异形较上了劲，而人类纯粹成了打酱油的。

30多年来，铁血战士在全宇宙所向披靡，威名远播。

除了电影，在衍生漫画和电子游戏中，甚至有外星人受不了铁血三天两头来剥头皮，直接移民逃去了别的星球。

而在地球上的人们，已经过了八年不被铁血骚扰的日子，俗话说人无远虑必有近忧，今年，我们的太平日子终于到头了。

话说一个熊孩子无意中开启信号，把这群宇宙最强猎人重新召唤回来，地球人的麻烦大了。

危急时刻，一支退伍兵和科学家组成了抗铁小分队，要赶在铁血把地球被搞得天翻地覆之前，跟这群超级战士死磕到底。

根据目前曝光的线索，今年这部《铁血战士》是一次全新重启，会大幅度修改之前的系列设定。

预告片中多次展现了铁血的外星飞船，他们失事坠毁在地球上，他们正在进行种群杂交实验，他们全新的武器配备，不同铁血之间的战斗，以及人类终于捕获了一头铁血……

这些浮光掠影的信息，都极大地扩展了此前的铁血宇宙观，引人好奇倍增。

而此番人类将面对的，是一种升级后的“究极形态”铁血战士，他们更聪明更强壮更残忍，科技实力也更先进。

导演沙恩·布莱克也肯定地表示：这部影片中的铁血战士是至今为止最致命、最恐怖的。

从预告片中可以看到，究极铁血可以单手秒杀普通铁血，战斗力升级了不止一个档次。

对付普通铁血已经很吃力的人类，究竟要如何搞定这种新型大块头？出动城管大军吗？

另外这也大幅打破了“铁血绝不自相残杀”的荣誉信条，看来改造后的铁血战士完全不按套路出牌，不知对人类是好消息还是坏消息。

另外，这次铁血战士果然有备而来，还带上了爱宠“铁血猎犬”，这种凶残狂暴的外星狗子是第一次登上大银幕，一口尖牙利齿轻松把人撕成碎片。

重启玩这么颠覆这么嗨，可见福斯确实是铁了心，要把铁血的金字招牌再度擦亮，介绍给00后的新一代观众。

无论如何，“铁血出征，寸草不生”的口号，绝对不是吹的。

能在银幕上，欣赏到铁血大开杀戒的英姿，对于全世界的老粉丝和新影迷，都将是一次非常难得的狂欢盛宴。

有趣的是，担任本片编剧和导演的沙恩·布莱克，在拍摄1987年的《铁血战士》时被派去监工，顺带出演了一个小角色。

时隔31年，布莱克从当年惨死在铁血手下的小通讯兵，成了书写铁血新命运的大导演，这次“二番交手”，还真是一种沧海桑田的缘分，也充满了奇妙的迷影情结。

1987版《铁血战士》的布莱克还是个小鲜肉

诞生多年来，铁血战士用他们粗犷的魅力，将一批又一批的科幻迷纳入粉圈。

随着上映的日期越来越近，这群宇宙最强捕猎者，应该也在摩拳擦掌，等待在银幕上收割更多的人头，在现实中收割更广的粉丝吧。

铁血战士 The Predator(2018)

铁血战士(2018)

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方聿南

方聿南 (杭州)

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