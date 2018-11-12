最近，股票泛绿，电影院冷清。

传说中的「好莱坞大片保护月」，开局不利，并没能拯救凉意嗖嗖的大盘。

你要是在非黄金场次去看电影，享受包场待遇的概率，非常大。

到底怎么了？发生什么了？人们不爱电影了？大家差钱了？

不是。是人们不爱看烂片了。

市场容量还在，观众的消费需求还在增长，同时，观众也越来越聪明，越来越成熟了。

「钱多人傻好忽悠」的时代，一去不返。

凛冬将至，而好电影与好演员的春天，反而到了。

11月一众满脸横肉、品质不明的大片中，这部「无名小片」就是惊喜——

《无名之辈》

导演：饶晓志。

主演：陈建斌、任素汐、潘斌龙、章宇、王砚辉等。

除了陈建斌，导演和演员都不是流量大咖。

这次他演的保安，身处油腻中年的阶段，心底那股不认命的气儿并没彻底蔫掉，他想成为一个正经警察。小保安的怂，中年人难念的经，都被陈建斌演绎得恰到好处。

饶晓志的上一部作品，《你好，疯子！》，质量不俗，但话剧腔稍浓，不那么接地气，对观众不太友好。

看过《驴得水》的人都知道，任素汐就是无可争议的好演员，上不上《我就是演员》都不会改变这一点。

潘斌龙，老天爷没给他一张帅脸，他只能凭实力混饭。

暑期靠《我不是药神》刷了一波迟来的存在感，也借此片顺利提名金马最佳男配，章宇给我们的惊喜，不过刚刚开始。

有些演员，你永远不用担心他会搞砸，即便片子不如人意也不会是他的问题，比如，王砚辉。

好了，不恭维了。

不过，其实一点也不用恭维，他们个个都是好演员。

按照以前的流量论、明星论，这牌面不太行；但以演技、以电影论演员，这牌面堪称王炸。

结果呢，牌打得如何？

片子我已经有幸提前看了，在预期不低的情况下，还超出预期。

饶晓志不接地气？不存在了。

多组人物，多线叙事，西南方言，黑色，荒诞，喜剧。

气质确实惊喜。

只是，这样简单贴标签，或许会造成不少误解。

所以，必须强调一下，《无名之辈》不是简单的又一部流水线黑色幽默，它有自己鲜活而独特的灵魂，等它上映后，以后我们可能会称某部片为“又一部《无名之辈》”。

一如片名，角色都是小人物——

一对劫匪，胡广生（章宇）和李海根（潘斌龙）。

马先勇（陈建斌），一个死皮赖脸的保安。

马嘉旗（任素汐），高位截瘫，毒舌姑娘。

还有欠了一屁股债的老板（王砚辉），心比天高的少男少女，被牵入劫案的按摩女…

几组不同的人，在一个看似稀松平常的日子里，进入了一开启就停不下的命运机关。

看片前10分钟，我是有点不屑的，老司机如我，一看到又玩多线，一度打算取消预期，准备收获失望。

但看了半个小时后，完全入戏。

它不是为形式而形式，不是为结构而结构，抛开叙事，每场戏都有可感可触的日常气息。

比如，老马在不同人前的状态，警察面前窝囊，女儿跟前很横，转脸又顺手拿个鸡蛋，痞样十足。

演惯帝皇的陈建斌，曾以自导自演的《一个勺子》，技惊金马、拿下影帝，还证明了他轻松跨越庙堂与江湖的演技。

更妙的是，《一个勺子》的西北气质与西北方言，对生于新疆的陈建斌来说，算熟悉区域，这回位移到西南，全程飙川普，竟也游刃有余。

再比如，章宇在《我不是药神》中，话少人狠，这一次呢，台词蛮密，他高度认真的抢劫模样与极其熟练的台词，相得益彰，让角色很让人信服。

到收尾阶段，不用说，我已被彻底折服。

笑了一路，在后面，眼眶却湿了不止一回。

回头一想，《无名之辈》的好，就在于，它不是为笑而笑、为煽而煽，它的形式与结构，也不是为形式而形式，为结构而结构。

它的焦点，是人。

小人物的困境与际遇，需要如此的形式与结构。

小人物的悲喜，需要黑色幽默来描画。

小人物的尊严，需要认真对待，哪怕荒诞。

《无名之辈》中劫匪的蠢样，蠢到了萌的地步，看上去不能更可笑了，然而，只是可笑吗？只有蠢吗？

他们是那么认真啊，那么严肃地执行着他们认为可行的计划。

他们太可怜了，可怜到只会用如此劣质的抢劫手段，来践行他们的梦想，用蠢到可笑的言行，来维护他们的尊严。

面对他们，你无法不发笑，又随着情节推进，难免滋生同情，无法不可怜他们。

片中的每个角色，都有性格上或印象上的弧线变化。

和劫匪一直待一块儿的马嘉旗，也有意料不到的转变。

情节我就不剧透了，有的角色幸运一点，下场还行，有的惨一些，没摆脱悲剧底色。

而无论悲喜，不管好坏，他们都在使劲折腾着，不甘心于现状。丧至极限的某个人，也被那些努力折腾的人，感染了。

他们为了自己或自己家人的生活少点麻烦，变好一点，却把自己活成了一出荒诞剧。

尽管，结果可能还是很糟糕，但他们折腾的过程，就是他们的尊严所在。

他们力气用光的那刻，他们散发出人性善良一面的时刻，即是他们的高光时刻。

无疑，这出以哄笑包裹世界辛辣的人间喜剧，读懂了小人物的尊严。

那些多线黑色幽默的模仿者，多是搭建了一座巧合集中营，人物像道具一样，臣服于叙事结构；《无名之辈》不同，它以人为大，人物之光与叙事快感相辅相成。

好故事需要好演员来讲述，好演员需要好故事来成全。