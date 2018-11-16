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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 这个拍法，确定整个系列能五部完结？

方聿南 发布于：

①罗琳笔下的魔法世界，从《哈利·波特》最初阳光的少年冒险，逐渐走向阴暗的成长和对决，到《神奇动物》踏入成人世界，又从第二部拉开大史诗格局，真是一浪高过一浪，精彩纷呈，厚重的魔法编年史，气象雄魄非凡啊。

 

②各色豪杰枭雄你未唱罢我登场，几条线索齐头并进，时空交汇缠绕又兼容并蓄，信息量非常浩瀚，最后正邪齐聚一堂大干一场，俨然是一出魔法英雄结盟共克强敌的好戏，这个系列只拍五部，真觉得太少了，结尾超级包袱一抖，后面的故事简直海阔天空。

 

③纽特是这个世界的异数，不争权夺利，不为名声财富，一心只求真相，他就像个会魔法的福尔摩斯，天赐一张非常规的帅脸，对世俗功利不屑一顾，略带社交障碍，无法忍受沉闷单调（办公室工作），有着异乎常人的兴趣爱好，头脑灵活善良正直。

 

④正是这样独特的性格和动机，让战斗力并不拔尖的他成了这个系列最合适的主角，在需要英雄的世界里，我们总是被那些不太像英雄的人吸引和打动，因为在纯然虚构的王国里，他们是最如此真实的存在着。

 

⑤这一部舞台搬到巴黎，继续上演20年代奢华时尚秀，90年前的古人们太潮了啊，锦衣华服看得流口水，全球时尚之都不是盖的。看剧情走向，下一部大概又要换地标，既然中国神兽大出风头，纽特有机会来中国走一遭吗？

 

⑥在这个遍布想象力和特效的故事里，那些真挚的情感并没有被视觉华彩所淹没，爱情受挫的男女，苦苦追寻身份的少年，矢志复仇的独行者，心狠手辣却自诩正义的魔王，还有林林总总的参与者……他们都是那样有血有肉。

 

⑦好的奇幻电影从来不是卖弄特效，它们都明白，只有活生生的人，以及他们的喜怒哀乐，奋斗与抉择，雄心和牺牲，才是让一个魔法世界引人痴醉的法宝。

 

⑧结局，黑暗的帷幕落下，黎明的曙光遥遥无期。但这个故事里并不是没有光亮，在纯粹的爱情还没有那么稀缺的年代，纽特身体力行告诉我们，最好的情话永远不是别人传授的把妹花招（何况那家伙自己的情路也很坎坷），而是发自内心的真情流露，哪怕那话又宅又可笑，你的真诚已经足够融化芳心。

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7 .6

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