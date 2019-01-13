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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 他哭着对我们说，港剧里都是骗人的

方聿南 发布于：

某个听名字应该是沿海的三线小城市里，有两个人很忙。

 

一个是小警察，嫉恶如仇，拳头雪亮，忙着跟各路小毛贼上演谐趣武打片，忙着对上司和上司的上司使小性子发大脾气，忙着在舞台上改编而不是乱编孙悟空，忙着给老婆孩子张罗学区房。

 

还有一个是小董事，不差钱但很差表扬，所以从小三观跑偏，忙着沙鹰滋水，忙着吸粉嗑药，忙着捧女明星，忙着审核商品房广告，忙着摸视频总监的玉腿，也忙着掰断MMA陪练的大腿。

 

小警察和小董事，本来井水不犯河水，突然有一天，就那么被一个破拆迁房绑到了一起，命运的羁绊就此荡开，斩也斩不断。

 

小警察又是尾行又是偷拍又是拳打脚踢，最后挑了个有外宾见证的大场合跟小董事告白，我爱上哦不盯上你了。

 

小董事压根不在乎，这叫事吗？身边那只哈巴狗最擅长摆平这种事，不就是款子房子吗？不行就加上刀子斧子，老子有的是。

 

日子一天天过去，小董事渐渐发现这事跟以往的不同，惹上的人不那么好搞定。损兵折将一堆，脑细胞也没少死，小警察岿然不动，越逼越紧。

 

他开始后悔，越来越后悔，区区三千八百块钱的事，怎么就闹出了老爹大董事亲自训话，闹成了股价跌停业务血亏，闹到要撞烂十几辆车狼狈逃窜，闹得大街上被几个网红直播丑态。

 

小董事最后估计是疯特了，这是摊上了什么人啊，暗杀偷袭干不倒，媒体暴力干不倒，糖衣炮弹干不倒，绑票威胁干不倒，马仔车轮战干不倒，飙车甩尾干不倒，车都撞废了还干不倒。

 

那老子就亲手一拳一拳揍他脸上，一棍一棍砸他背上，眼看他鼻梁歪了，肋骨断了，脑壳估计也震荡了。

 

但活见了个鬼，就是干不倒，死活干不倒。

 

还拿出了手铐。

 

日了，不是说好我是疯子吗？导演，他，跟我抢戏！

 

整部电影，小警察和小董事都在不断受憋屈，心里想的都是：我就不信这事弄不成了！憋屈越滚越大，他们终于猛打一场发泄。然后一个神清气爽，一个生无可恋。

 

有人说，没想到包贝尔这嬉皮笑脸的家伙，也演变态坏人了！但这坏人心里苦啊，变态？有追我的这家伙变态？

 

他大概想哭着对我们说，港剧里都是骗人的，说什么有钱真的可以为所欲为，明明不好使啊。

 

谁是大人物？钱多小弟多路子多，不算。

 

想当大人物？首先有副硬邦邦的脊梁骨。

“大”人物 The Big Shot(2019)

6 .7

“大”人物(2019)

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方聿南

方聿南 (杭州)

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