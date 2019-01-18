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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 临近年关，竟然被一只狗勾起了乡愁

方聿南 发布于：

来，认识一下贝拉。

贝拉是一只不幸的狗子，出生在四面透风的破房子底下，记事没多久就成了孤儿。

贝拉也是一只幸运的狗子，自从与那个叫卢卡斯的男孩邂逅，它的生活彻底改变了。

它突然能住进一所宽敞的房子，获得了享用不尽的美食和爱抚，白天追赶松鼠，晚上与主人共眠，新的游戏总是源源不断，新的朋友总是络绎不绝。

那个时候的它被包裹在密不透风的幸福中，从未想过自己将担纲主演《一条狗的回家路》。

临近年关，竟然被《一条狗的回家路》勾起了乡愁

直到一天，家里突然弥漫着悲伤的气氛，接下来的事情突如同晴天霹雳，仿佛前一秒，它还在被卢卡斯抚摸着脑袋，下一秒，它已经身处一个遥远又陌生的地方。

这里的主人一样无微不至，但心里总有个声音告诉它，再也见不到亲人是多难以忍受的折磨。声音也在提醒着它，别忘记卢卡斯最后说的那两个字：回家。

贝拉的词汇量不多，但至少不会弄错，那两个字代表着一种游戏——听到它们，就该马不停蹄，以最快的速度跑回家。

它答应过会做到，于是它也这么做了，毫不犹豫跃出舒适的大宅，奔向了险象环生的旷野。

临近年关，竟然被《一条狗的回家路》勾起了乡愁

回家两个字，从一个游戏变成了一句承诺，又从一句承诺变成了一种信念，坚定不移地驱使着贝拉抬起头，迈开腿，循着气味循着记忆循着直觉循着一切蛛丝马迹，向家的方向奔去。

它不知道沿途会有多少刀山火海，而刀山火海也阻挡不了它回家的决心。

它看过原野上的落日，舔舐过雪原的凛冽，它学着跟野兔赛跑，学着在冰河里摸鱼。

临近年关，竟然被《一条狗的回家路》勾起了乡愁

他体会到跟同伴在一起游街觅食的超棒感觉，只可惜天黑了它们将各回各家。

他了解到原来并不是每个主人都爱着自己的狗，而这些冷血的人也活该孤独终老。

他发现“猫咪”可以长得比他还大还壮，这并不妨碍它俩用体温在冬夜互暖。

他还领悟到，除了卢卡斯一家外，这个世界上还有着许许多多的好心人，在看到一个生命陷入困境时，会毫不犹豫挺身而出。

临近年关，竟然被《一条狗的回家路》勾起了乡愁

不过，还是有很多事，它想破了头也搞不明白。

比如为什么有时候陌生人可以叫出他的名字，有时候不行。

比如卢卡斯的声音明明从那个发光的金属壳里传出，却为什么不来找它。

比如同样是鸡肉，为什么起初那么顺利就吃到，后来却要费尽周折。

比如有人为什么非得时时刻刻锁住它，比如那些哞哞叫的大家伙到底是啥……

临近年关，竟然被《一条狗的回家路》勾起了乡愁

一路上，贝拉承受着饥饿、寒冷、孤独、惊吓、困惑和伤痛，遭遇了雪崩、猎杀、囚禁和车祸，他陷入丛林世界最残酷的厮杀，也体验了生命之间最心碎的告别。

世道险恶，总有恶徒对良善弱小虎视眈眈，救星也总是那样在最后关头从天而降，一切仿佛充满传奇，旅途也在不断继续。

斗转星移，冬去春来，年复一年，几百公里的奥德赛归途，用爱指引，用四足丈量，用意志逾越，用团圆来收束，那一刻，眼泪夺眶而出。

临近年关，竟然被《一条狗的回家路》勾起了乡愁

也许又有人指责，为什么要说出故事的结局。但我要反问，像这样一段旅程，究竟有多少人那么铁石心肠，会忍心给它哪怕是一丝无法如愿的预期。

如果它不是有着那样一个结局，我恐怕都没有勇气开始看它。

这是个让人每次在快要绝望时突然被暖意包围的故事，我们需要被这样善意地逗弄情绪，人生中能有多少次机会，让我们真正跟一条狗感同身受。

临近年关，竟然被《一条狗的回家路》勾起了乡愁

所以，亲爱的贝拉啊，请不要为你所做的一切内疚自责。

如果他们知道你的故事，没人会介意派对上少了一块最大的牛排，丢了辛苦钓来的鱼还滑进河里，在超市打翻牛奶瓶摔个嘴啃泥，或是在高速公路上被卷进一点小小的骚乱。

如果这样可以帮你补充一点蛋白质，帮你多振作一点坚持下去的信心，帮你离家更近一点，哪怕只有一点点，他们也一定会很开心的。

临近年关，竟然被《一条狗的回家路》勾起了乡愁

这个电影整整一小时的归家路，不住地让人轻轻祈祷：

亲爱的大自然，请收起酷暑和严冬的威力，请把那条旅途铺得平坦一些。

亲爱的人们，请看到贝拉眼中的善良和无害，不要把它送向囚笼和死亡。

亲爱的动物们，请把它看成你们的同类，如果不能送它一程，最起码，不要伤害它，这个一心只想回家的小东西。

临近年关，竟然被《一条狗的回家路》勾起了乡愁

公平看来，贝拉的归途并非处处艰难险阻的地狱，它也不必跟特工穿越敌占区那样杀出一条生路。

相反，它不断与许多爱意相逢，不止一次有安顿下来的机会，其中有好心人的收养，也有来自荒野的召唤。

只要它愿意，那里一样有宽阔的屋檐，温暖的床铺，可口的肉片，熟悉的游戏，甚至一切可以比卢卡斯家的更舒适惬意。

哪怕想在临睡前吃上一片奶酪，也不是什么奢望。

临近年关，竟然被《一条狗的回家路》勾起了乡愁

它并不是没有对这些动过心，背身离去的时候，眼睛里也并不是没有伤感和遗憾。但这一切终究还是无法留住它。

为什么要冒着生命危险，长途跋涉？因为它深深明白，其他地方再好，毕竟不是家，只要它还有一口气，没有什么可以阻止它回家。

巧的是，这个电影正好在春节前夕上映，每年这个时节，春运大潮席卷神州，抢票竞赛如火如荼，回家俨然成了一项举国上下万众一心的“事业”。

狗子贝拉的回家路，也提醒着我们不久以后，自己即将踏上的回家路，格外的应景，格外的催人乡愁。

临近年关，竟然被《一条狗的回家路》勾起了乡愁

许多媒体总会借机探讨那个老生常谈的问题：为什么中国人，过年一定要回家？

对于许多拼斗在大城市的游子而言，异地他乡也许有更漂亮的房子街道，更多好吃好玩好看的，更能一展所长的事业，更志趣相投的朋友……

但所有这些加起来，也无法取代家在一个人心里的位置，也无法磨灭过年一定要跟家人团聚的信念。

有人为了回一趟家，拼尽手速和门路才能搞到一张宝贵的车票，然后跋山涉水几千里，舟车劳顿几天几夜，累得身心俱疲——却也异常开心。

即便我们没有经历过那份艰辛，却一点也不难理解：父母长辈热情地嘘寒问暖，家乡菜飘出浓郁熟悉的香味，人们用亲切的方言唠着家常，远处传来若隐若现的爆竹声，大街小巷出现了可喜的新变化，儿时玩耍的小石桥又挺过了一个春秋，许久不见的童年玩伴笑着来拜年，那些沉睡的美好记忆纷纷活了起来，在脑海里打转……

临近年关，竟然被《一条狗的回家路》勾起了乡愁

一年到头能有那么几天，被这些温暖和喜悦包围着，回家的路上受点苦，又算得了什么。

不管沿途多么疲乏，在见到家门的那一刻，所有的辛苦，都会在浓浓的满足感中烟消云散。

春节要到了，我们情不自禁满怀期待。在中国人的心里，只有回到家乡，跟家人吃上那一顿热乎乎的年夜饭，我们才算告别了这一年，才能真正走进新的一年。

所以，为什么要回家？因为家就在那里啊。

这个道理多么显而易见，你看，连一只远在地球对面的狗子，都懂。

临近年关，竟然被《一条狗的回家路》勾起了乡愁
一条狗的回家路 A Dog's Way Home(2019)

7 .2

一条狗的回家路(2019)

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方聿南

方聿南 (杭州)

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