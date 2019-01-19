看一场好电影跟做一场好梦的体验是高度相似的，让人泄气的是，很多电影看不到一半你就开始怀疑，自己是否真的应该在这个梦里，以及是否要勉强陪着它把梦做下去。

《掠食城市》不是这样的电影，它是一个真正的梦。

不仅是梦，还是一个少年的梦。一方面，它像极了我们少年时畅想过的，那些单纯又痛快淋漓的冒险，另一方面，这梦里有一个少年。

少年都爱卯足了劲特立独行，所以少年的梦不会跟已知的电影宇宙接壤，让私心萌物小黄人立正亮个相，已经是调皮的极限。

但少年的梦又不是无源之水，里面有着《天空上尉》和《飙风战警》等前人的影子，在一个比《疯狂麦克斯》还疯狂百倍的后末世里，蒸汽朋克显出了惊艳又妖艳的底色。古往今来，所有拜齿轮教的教徒们，都可以在这个梦里一边瞠目结舌，一边心满意足。

不止有蒸汽朋克，还有琳琅满目的科技陈列，从biubiu连发的手持机枪，到人工黑洞的量子武器，从酷似超人某宿敌的金属战士，到十八般武艺冷兵器大观，从头到尾，这种奇妙的穿越感能把一个设定控搞得心醉神迷，让一个美术宅神魂颠倒。

仿佛上下两千年的时空被压缩在一个奇点，人人各取所需，纷纷抢占着技术制高点。饿了，就拆一包千年不变质的蛋糕。

少年的梦总是善恶分明，坏人就是那样坏得十恶不赦，目睹他自食其果不会给人任何道德负担，好人就是好得那样英勇无畏，你知道在最坏的情境里他们也不会绝望，所以放心看他们去拼去杀。

少年又是善良的，会给最凶神恶煞的家伙，也留出良心的复苏。曾经有科幻作家发问，生化人临死前，它的一生也会在眼前闪过吗？如今我们知道答案了，只有那些最柔软的记忆才会，那里有张它难以割舍的脸。

少年的梦不会在乎什么政治正确，所以不必强行凹出肤色不同的CP，少年的梦也不在乎什么刻板印象，所以亚洲小姐姐理应身手不凡，屡屡使出的夺命劈叉，帅得让人掉了下巴。

少年的梦里少不了有名有姓的勇士，他们的脸庞鲜活，他们的热血滚烫，他们凭一声号令就将生死置之度外，他们露面不多，但每一次舍生取义都让银幕震颤。

少年总是会在梦里遇上一生挚爱，哪怕最初的她冷漠地像来自另一个世界，但每次碰到她的手分明有串电流涌过，哪怕她脸上的刀疤让人无法视而不见，但她凝视的眼神依然那样让人无法抗拒。

不过，先等一等，还有身世要去发现，武器要去摧毁，苍生要去拯救，所以，少年要先冲过很多的爆炸，爬过很多的齿轮，跳过很多的高空，躲过很多的子弹。

当他终于披上梦寐以求的飞行员夹克，我们知道，离胜利已经不远了。然后，天崩地裂，然后，朝阳初升。

战斗中的少年一直耐心等待着，因为他知道在出生入死的终点，在这个梦的尽头，一定有个热吻在等着他。

于是他和我们，等到了一个少年梦里最浪漫的奖赏。