文/黄不易

以前，每年春节前的档期，总处于大爆发前的沉寂时刻，电影院没啥片子可看，大家也只想着回家，无心看片。

今年不一样。

没有半点征兆，《死侍2：我爱我家》空降内地院线，给了我们一个猝不及防的惊喜。

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惊喜过后，冷静下来，有些自诩经验丰富、阅片无数的老司机开始泼凉水了。作为影史大名鼎鼎的R级人物，超级英雄里最另类的一位，「死侍」满嘴黄腔，暴力四射，要进入我们目前的院线系统，一定会被删得面目全非。

黄暴确实是个问题。相较去年北美5月上映的版本，《死侍2：我爱我家》对黄暴镜头难免有所删减。

在此，需要强调一下，这次完全不是一些人以为的那种为了上映以至于删得影响节奏的强行删减，更不是“中国特供版”。

《死侍2：我爱我家》为《死侍2》的PG-13合家欢贺岁版，黄暴镜头减少，同时增加了30分钟的全新镜头。这些镜头由瑞恩·雷诺兹、新成员弗雷德·萨维奇等，特意拍摄。片里，“小贱贱”一直调侃，说《死侍2》是一部合家欢电影，后来果真如他所愿，嘴贱的人运气竟然可以这么好。

此前，PG-13合家欢版曾于2018年12月12日-12月24日在北美各大院线限定上映。内地引进的便是这版，并未进行任何删减。

超级英雄电影，尤其是漫威英雄，已然成为全球观众的集体记忆。“死侍”因为尺度问题，一直缺失于内地大银幕，一直是个遗憾。好了，现在可以补上了。

漫威最“贱”英雄名不虚传，第一次登陆内地大银幕上，副标题就玩了一把梗，直接挪用内地头牌情景喜剧「我爱我家」的名字。

《我爱我家》导演英达，对此幽默表示，“我很高兴《我爱我家》现在进入了‘漫威宇宙’。”小贱贱果然会撩啊。

改级操作没有影响影片的节奏感和流畅度，虽然动用了“童真滤镜”，但死侍搞怪耍贱的本色怎么会变呢。

吐槽起来连自己也不放过，这么狠（贱）的主儿本色难变。瑞恩·雷诺兹以前演过著名扑街片《绿灯侠》，有了穿越装备后，小贱贱回到以前把正看《绿灯侠》剧本的自己给毙掉了。隔壁家的DC，当然也不能放过，黑暗是DC的招牌画风，便吐槽这点：“你好黑暗啊，你确定你不是DC宇宙来的吗？”

新加入的角色弗雷德·萨维奇，主要充当了小贱贱的捧哏。死侍被问到为什么要出个这个PG-13版，他脱口而出：“这是一部合家欢电影，当然也是为了赚钱，另外，现在它是迪士尼的片子了…”关注好莱坞新闻的童鞋，应该都知道，“死侍”出品方福斯被迪士尼收购了。

情节一路走着，他俩一路吐槽着。无敌嘴炮的火力，没因级数限制有所降级，暴力时间少了些后，爆笑段子反而更多了。

死侍老师经常说着说着，就把脸对着镜头，也就是对着我们观众。用电影行话来讲，这是打破第四面墙，角色抽离他所在的语境，直接与观众对话。追求最大程度代入感的剧情片，一般不用这种间离招式，但对于死侍这货，格外妥帖。

像是朋友，像是站在我们眼前的脱口秀演员，死侍的吐槽方式和吐槽内容都很吸睛。以及，他切换姿势的速度非常利索，刚吐槽完，转头就迅速投入剧情。

耍贱是死侍的最大超能力，但人家的业务水平，拯救人类的活儿也不差。尽管，电影里他一直被吐槽只是X战警实习生。

超级英雄拯救他人、拯救世界，就不能只能靠嘴了，得靠打。和异于常人的耍贱能力一样，死侍有着天赋异禀的耐打能力。

《死侍2》打斗戏、动作场面延续首作高能炸裂的风格，导演大卫·雷奇之前打造过《疾速追杀》《极寒之城》等一流动作片，动作戏是他的强项。

死侍与电索（由“灭霸”饰演）的对决，炸裂而不失反差萌。“灭霸”老师有多严肃，小贱贱就有多不正经，妙处也在这里，他们一度是正反关系，又逐渐变为那种看起来特别不搭，反而却成为好基友的搭档。

死侍组建“X特攻队”，全程包含着对“X战警”的恶搞，且不止于此，这次团队作战颠覆了几乎所有超英电影的团战模式与动作戏码。

招募方式不拘一格，每位成员也不负所望，都有惊爆眼球…哦不，是蠢爆…哦也不是，是令人笑爆了的神发挥。

话说回来，死侍招人喜欢，自然不全是因为他的“贱”。他玩世不恭的一张毁容脸下，其实藏着纯得不要不要的深情。

《死侍2：我爱我家》这版尤其烘托了这点，影片对情感的把握相当细腻到位。

“家”也不是个噱头。死侍对家、对爱、对死的困惑与理解，贯穿全片。他吐槽《金刚狼3》以死来提升电影层次，于是他也以身试死。看起来是基于超能力设置的特别不正经的玩笑，稍微多想一下，又含有严肃一面。女友的离去，让死侍一度生无可恋啊。

“灭霸”的整个行为动机，更是纯粹出于对家的守护。死侍与他、与团队的关系变化，还将家的概念与范围进行了升级、升华。

提炼一下影片主旨，没开玩笑，这片深情款款地探讨了爱的真谛，还有爱对于一个家庭的意义。

回头一想，副标题「我爱我家」简直再合适不过，小贱贱宣称的合家欢电影，无论是在尺度还是内核上都名副其实。

对于还没看过《死侍2》的观众，《死侍2：我爱我家》自然值得去大银幕上刷一下；对于通过各种渠道悄咪咪看过的童鞋，《死侍2：我爱我家》依然值得再去电影院盘一次；对于不喜欢超级英雄的观众呢，也千万不要错过这次难得的机会，跟着小贱贱一起吐槽，你会收获前所未有的欢乐。