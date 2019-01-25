初中接触推理小说，最早认识的名侦探有福尔摩斯、金田一和霍桑，当时前两套都是看个热闹，主要是外国人名记不太住，翻译腔也有点妨碍阅读，只有霍桑讲的是中国人中国事，加上篇幅短，几乎都能饶有兴趣地看懂。

听说80年代拍过一部短命的霍桑电视剧，一直没机会找来看，如今韩庚主演的电影上映，买了张票，去会一会少年时的记忆。

当年程小青的原著还是偏重悬疑色彩，即使有冒险成分也很少搞出大风波，但既然上到大银幕，就跟福尔摩斯要反恐一样，霍桑的对手也绝不能是个体罪犯或地方组织。

情节算得上多姿多彩，从失窃谋杀引出神偷大盗（倒是原著里的老对手），从小地域黑白两道牵出国际间谍阴谋，脑洞直接向隔壁夏洛克看齐。

动脑的部分主要是身份诡计，不止一个。其中易容替身那一段的解答，让我想起死神小学生《水平线阴谋》。案件当然是原创的，小说里没读过，也可能是我不记得了。

原著里霍桑没这么矫健的身手，韩庚把他演成了精通十八般武艺的动作英雄，21世纪的跑酷花样和MMA降服技也照使不赖，手枪PK机枪阵火箭筒更是不在话下，活脱脱会推理的中国队长。

名侦探标配的强迫症没有沦为笑柄或累赘，可以清洁思维，也可以抵御美色，还用来解释为什么追逐中要多翻跟头。追逐戏不是像在调情，就是像猫和老鼠，应该是导演周显扬的私人趣味。

其实这个故事是完全走嬉闹风的，不是原著那种用上海话吐槽几句的冷幽默，而是“警察都是大饭桶黑社会也是大白痴”的癫狂喜剧，配角的脑回路间歇性错乱，从头到尾穿戴整齐一本正经的霍桑身处这样的世界，让人觉得他也会随时憋不住笑出声。

最养眼的还是那座黄金城，架空到了近乎蒸汽朋克一样纯为时髦雅致而生，哪怕有人穿出2019春装新款，或用瞳孔去扫二维码，我也不会吃惊。

好玩的还有特别出演的刘嘉玲，大概对驾驭国产名侦探这件事上了瘾，唐朝的狄仁杰，民国的霍桑，一概收入后宫，啥时候去唐人街客串一回，就功德圆满。