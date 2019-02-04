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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 在硬科幻里谈爱，是一件不合时宜的事吗？

方聿南 发布于：

40多年前，有个叫乔治·卢卡斯的导演，遐想了一幅波澜壮阔的银河系画卷。

但最后搬上银幕的，不过是一场少年的自我成长和一次突击战役，那部叫《星球大战》的电影震惊世界，革新了整个科幻片历史。

40多年后，有个叫刘慈欣的科幻作家，授权了一部中篇小说的电影改编。

那部名为《流浪地球》的原著虽然字数不多，却概括了长达2500多年的未来人类冒险，如果完整挖掘细节，100季电视剧能拍完都够呛，也因此，很多原著粉一度对改编电影乐观不起来。

让人雀跃的是，《流浪地球》采用的改编思路，也跟《星球大战》一样玩起了“小而美”——变魔术一样从原著抽取出关于木星轨道冒险的只言片语，加入大量原创情节，扩展成2小时的激烈恢弘。

最终，不管是书迷还是影迷都会同意，作为电影的《流浪地球》没有辜负原著，也没有让对“中国拍科幻大片”这件事将信将疑的网友失望。

目前它在豆瓣8.4，淘票票9.1，猫眼9.2。它用如虹的气势，崭新的意象，鸣响了中国科幻巨轮起航的号角。

其实，从叙述的时间和空间尺度来衡量，无论《星球大战》还是《流浪地球》，世界观中所蕴含的潜细节之丰广，足以超越人一生所能消化的极限。与其说是科幻，它们在本质上更像是两出超级史诗。

电影可以是史诗最好的载体，也可以是最坏的，好处在于预算往往充足，坏处在于篇幅绝对受限。

坏的史诗喜欢拼命压缩，试图在有限的时间里讲很多事，那实在是昏招。史诗不但要有形，更该有神，有时候只讲好一两件事就足以神采奕奕。

所以《流浪地球》在剧本阶段的选择已经预示了成功，它没有浓缩浩瀚旅程，而是举重若轻地横切精修，专注心思把一个小乐章奏得从容不迫，一样能使天地变色。

从头到尾，它关乎的莫过于两件事：

遗世独立的空间站上，两个视死如归的男人并肩作战，挑战一股近乎无法被动摇的力量。

行将崩析的行星上，一群近乎飞蛾扑火的男女穿越冰封千里，去点一根存续文明的火柴。

也许放在2500多年的浩瀚旅程中，这不过是人类度过的无数危机、险胜的无数战役之一，区区十几二十年的岁月，甚至还来不及让一个年轻人变老，但是，没人会说这故事不够史诗，不够悲壮，不够荡气回肠。

即便五千公里的半径在太阳系尺度上微不足道，但那爆炸还是宛如一道耀眼的霹雳，在35亿人万念俱灰时照亮他们的新生，也激活一个少年对父亲封存的思念。

这部关于天地崩毁的电影，重点不在堆砌了多少特效，而是一遍遍声嘶力竭地强调希望的存在：

就像牺牲总是来得突然决绝，却始终无法抹去最后一丝生机；

就像每一次失败都如此彻底，可象征胜利的光芒总在某个地方影影绰绰；

就像物理法则给命运牢牢系上了死扣，可那些一往无前的人竟兀自要去扭转乾坤，也竟兀自能够扭转乾坤。

残阳如血，跨过极昼踏入天昏地暗的永夜，逆着四散奔逃的车阵，用肉身去撕搏庞然巨械，怎么看都像是虽千万人吾往矣。

那都是何等的豪情，何等的浪漫。这豪情和浪漫，在一部硬科幻里真真切切存在着，宛如神迹。

硬科幻自然少不了细节加持，这个世界观处处辉映着技术控喜闻乐见的底色。

地球远航的构想和行星发动机的雄伟自不必说。以小见大，机动性绝佳的运载卡车，防护力量双加成的外骨骼装甲，都很精确地反映了近未来实用主义科技的发展轨道。

在这其中我最喜欢的设定是人工智能“莫斯”，一个已经聪明到可以同声传译，能够掌管太空站全局，却仍然不够理解人类情感的金属生命。

这个亦正亦邪的存在可以说是一箭双雕，既解释了空间站为什么仍需人工把守，又在不违背设定前提下，让超越计算的最后一秒营救显得高度合理——当然也出人意表。

《流浪地球》在科幻分寸感上的演绎最能激赏理性，甚至以世界范围内的科幻片标尺来衡量，都毫不逊色。

硬科幻从来不是抛开感性只谈逻辑思维，硬科幻也不是冷冰冰的火箭图纸和操作说明书。

硬科幻是对科学事实充满尊重，在技术呈现细致入微的血肉下，让每一颗鲜活的心脏依然可以强劲跳动着。

看到、听到、感受到那跳动，会让人心如刀绞，让人双拳紧握，让人屏住呼吸，让人眼泪决堤。

视听特效把我们吸引进影院，而这种心跳才真正让我们对这电影无力抗拒。

在近乎一切全失的绝境里，人工智能会放弃你，联合政府会忽视你，电子装备会辜负你，但你的爷爷，你的爸爸，你的哥哥，还有你的战友，那些一个个跟你流着同样热血、共频着求生心跳的人，不会。

在天崩地裂的灾难中心，在成功率0.0的模拟审判面前，拯救几乎是不可能的，但他们不会因为不可能就不去做。

如果做不到，那就一起葬身悬崖，如果希望尚存，那就用生命去兑现。

也许有原著粉因为这个硬科幻故事被太多的爱“软化”而觉得泄气。但在硬科幻里谈爱，真的是一件不合时宜的事吗？

当然，硬科幻注定了这爱不能用来发电，不能变身赛亚人，不能改写物理定律，不能打开超级外挂——但这爱终究还是能催生奇迹。

我们看到的是，奋不顾身的凡人之爱，汇聚成一股山呼海啸的力量，为那些深爱的脸庞，那些无助的祷告，为一个文明的未来，辟出了一条生路。

所以，这奇迹也格外让人动容，既然它可以发生在物理主宰下的硬科幻，或许，它也会现身在你我呼吸着的这个世界。

 

流浪地球 The Wandering Earth(2019)

8 .2

流浪地球(2019)

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方聿南 (杭州)

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