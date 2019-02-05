①本来还在好奇，今年春节档怎么少了西游题材？看了15分钟《疯狂的外星人》茅塞顿开：谁说没有！这不但有孙悟空，而且还是传说的“中美合拍”，既有文艺（各种传统国粹），又有体育（自行车长跑射击翻跟头），妥妥两开花！有紧箍咒有金箍棒有大闹天宫，功德无量！

②看的时候想到了《毒液》，说某个在自己星球也是个底层的外星人，阴差阳错来跟地球上的底层互相为难，时而相爱时而相杀，追逐打闹破坏公物，闹得鸡飞狗跳。这外星人也是一样心高气傲，一言不合把大活人扔得满天飞，但又不懂习俗狂出洋相，好几个地方，感觉徐峥就是照着囧系列的生无可恋那么演的，憋屈到要爆绿浆。

③喜剧嘛，角色当然是一个赛一个的蠢。黄渤沈腾不必说，演穷途末路守着小尊严做着发财梦的家伙驾轻就熟，每场对手戏都浸透着酒味汗味眼泪味，耳光子摩肩接踵，馊点子层不出穷。美国特工表面上正经靠谱，其实蠢度更拔尖，宁浩甚至拍出了纯正美式无厘头的味道，让这个风骚大蠢货像是烂仔帮喜剧穿越来的。

④但电影又不是单纯的以蠢逗人，笑点里头也意味深长。坚守耍猴的人低贱卑微，最后却用耍猴的技能拯救了地球，也保住了小命。整部电影就是一个讽刺寓言，谁是人谁是猴，越来越分不清，谁耍谁被耍，风水还不是轮流转，说到底，谁也别鄙视谁，谁也不比谁聪明和高级！

⑤解构完了当然还是要贺岁，所以你死我活只是游戏，到头来还得恭喜发财过大年。你骗了他也好，他揍过你也罢，没什么过不去的，强敌当前一起敲锣打鼓扭秧歌吧！至于外星人，受了天大的委屈又何苦揪着不放，吃好喝好哄好了送回母星去，两不相犯还能贸易通商，体面又人道，银河系和平万岁！