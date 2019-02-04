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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 猪年第一部好莱坞A级大（打）片，等了十年

方聿南 发布于：

《阿丽塔：战斗天使》的定档消息（中国大陆2月22日）一出，好莱坞头号「鸽王」詹姆斯·卡梅隆放过N次的一只鸽子，总算落了地。

2009年《阿凡达》炸裂亮相后，《铳梦》电影版便提上日程，引得卡神粉丝和原著粉丝翘首以待。

可一等，等了十年，2019年才终于能看到成片。港译沿用了「铳梦」二字，叫《铳梦：战斗天使》。

其实，早在2005年，卡梅隆已买下版权，并开始创作剧本。获得版权之前，他曾亲自去东京，面见原著作者木城雪户

大家都知道，卡梅隆这些年的大部分精力，都在忙活《阿凡达》系列。要是《阿丽塔》搁他手里不放，恐怕我们还得继续等。

好在，他遇到了同样特别喜欢原著的罗伯特·罗德里格兹

于是，卡梅隆把自己写的剧本交给了罗德里格兹。他担任制片人，为影片全程保驾护航。

制作成本，2亿美元。《阿丽塔：战斗天使》无疑是猪年年后第一部货真价实的好莱坞A级大片

大片嘛，肯定要期待大场面。而导筒移交到罗德里格兹手里，我估计，它也是年后好莱坞第一「」片。

对罗德里格兹的最初印象，来自多年以前看过他的成名作《杀人三步曲》。

动作酷到逆天，节奏如同一流杀手的活儿，利落干脆。

他的暴力美学风格，如同由吴宇森领衔的港式画风，与好莱坞式动作场面的倍数杂交成果，很爽，很燃。

后来，知道了他是昆汀·塔伦蒂诺的好基友，也看了史上最成功的漫改电影之一《罪恶之城》。处女作《杀手悲歌》，更是传奇，成本不到1万美元，却炮制出强烈的酷爽风格，还带点悲凉的浪漫意味。

只要是罗德里格兹拍的类型片，动作元素绝对是一大看点。看了《阿丽塔：战斗天使》的几款预告后，更期待这一点了。

故事设定在未来世界，主人公阿丽塔是个半机械人。一开始，她失去记忆，有人收留了她。找回记忆，自我觉醒，这往严肃里整，可以深入到很深刻的哲学命题。

但我相信，《阿丽塔：战斗天使》多半弘扬了大片美德，不会给观众施加过度的思考负担，自我纠结程度适宜，做完恰当铺垫后，即进入副标题部分「战斗天使」。

阿丽塔拥有超强战斗力，是“有史以来最先进的武器”。罗德里格兹的动作戏一向流畅无比，只是，在真人电影中，他必须在大体符合现实逻辑的基础上发挥。阿丽塔不受限，与人类，与机械人的打斗，都可以极尽发挥罗德里格兹的流畅属性

她穿梭于“天空城”与“钢铁城”，也必将是行走的视觉奇观。机动球大赛，阿丽塔与一众对手厮杀，这是罗德里格兹发挥奇技淫巧的绝佳场面。《杀人三步曲》与《罪恶之城》的动作戏，曾令人非常惊艳，这部一定更天马行空。

据悉，罗莎·萨拉查被选中“主演”之后，第二天就开始进入训练，为期大概5个月。她学了泰拳，还有一些武术、跆拳道。这些应该会不同程度地体现在电影的动作戏中。

特效至关重要。因为阿丽塔不是纯真人角色，也不是纯动画角色，她是通过CG+动作捕捉完成的。为什么不采取纯真人或纯动画的操作？那样还可以避免像人、又不像人的恐怖谷效应。

根本上，是为了对原著进行神还原，阿丽塔是位半机械少女，她确实像人，又不像人。

为避免出现恐怖谷的瘆人效应，影片使用的团队，也是世界顶尖的维塔工作室

“银幕上呈现的阿丽塔脸部，经过高达5000次的更新再造，团队曾通过五官各个部位的融合制作了200种设计。”

“为了深入了解人类面部的内外结构是如何运作的，还特别咨询了专业的整形医生。面部的塑造不仅仅是每个部位的刻画，而是通过每一个细节达到整个区域的平衡。”

这是维塔所创作的第一个类人类角色，她或许远远超越了恐怖谷的边界

阿丽塔具备真人和动画的双重优点。她真实得仿佛本就如此，她有着与人类一样的质感，也有着与机器一样的机械感

而阿丽塔所处的未来世界，混杂着亚洲文化、古巴文化和其他文化。可以想象，有如此“奢侈”的舞台，这片的动作场面，将会为罗德里格兹的暴力美学，刷出一个更新、更宏大的风格。不止酷，不止燃，还有新鲜感

有人也许会担心，有范儿归有范儿，另类归另类，罗德里格兹第一次执导2亿美元级的大制作，能hold住吗？我觉得大可不必担心，比如拍出《指环王》的彼得·杰克逊，也是从低成本B级片起家。

况且，还有卡梅隆当后盾。他可不只是挂个名而已，罗德里格兹透露，卡梅隆不仅写了186页的剧本，更留下共计一千多页的札记，从世界观构建到各个角色小传巨细无靡

《杀手悲歌》《杀人三步曲》《墨西哥往事》修炼动作技艺，《非常小特务》系列尝试过青少年特工动作片，《罪恶之城》积累了漫改经验，连起来看，罗德里格兹的履历，就像是在等待《阿丽塔：战斗天使》，等待卡梅隆的召唤。

好莱坞是造梦圣地，也是高度工业化的影像工厂。许多导演好不容易进入到A级大片的核心区域，却被磨掉了锐气和风格。

罗德里格兹不是随便丢失个性的主儿，再大的制作，也拆不掉他的个人风格，他独特的暴力美学，不会被熊熊资金吞没。

也许，卡梅隆愿意让罗德里格兹执导《阿丽塔：战斗天使》，主要缘由并不是他对原著的热情，而是，他在动作上无与伦比的才华。

当然，这只是一个不那么重要的猜测，一个我们很容易也非常渴望在影片中找到答案的猜测。

重要的是，2月22日，我们将目睹两位电影奇才在银幕上联手迸发出的耀眼火花，这才是最激动人心的。

 

阿丽塔：战斗天使 Alita: Battle Angel(2019)

阿丽塔：战斗天使(2019)

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方聿南

方聿南 (杭州)

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