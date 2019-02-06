《新喜剧之王》不是《喜剧之王》的重复，但看前者的感受就像我当年第一次看后者，一模一样。周星驰也许不再是当年的星爷，而我也不是当年的我了，似乎跟他的电影同频完成了成长，这个感觉很奇妙。

电影以一场啼笑皆非的“痛不痛”开场，而这种痛感贯穿了整部电影。不是动作片里打得多狠的视听效果，而是一个人真正被生活踩在脚下，粗粝的泥沙在脸上撕摩的那种痛彻心扉。

周氏喜感来自他的残酷，他的残酷不是隔靴搔痒，而是一定要刀插入肉，伤筋断骨，体无完肤。如果不在肉体（因为是春节档嘛），那就在心灵，然后带我们用一种冷静到骇人的姿态旁观。

残酷到连暴力美学大师张彻的“盘肠大战”，在这个世界里竟成了笑话，还要靠一对肾来救场。

周星驰电影里的反派有一样绝技，就是说毒鸡汤。比如宇宙毁灭，比如自知之明，但这次登峰造极的是一个骗子，坦白说我给你打鸡血不过是因为你给了钱——俨然是全世界所有励志电影的人肉代言，把一切戳破到赤裸。

但这些残酷最后还是败给了一个并不好看也缺少才艺展示还被人说蠢的女孩。

我们相信，有些人是专门为了做一件事来到世上的，可能是发明一种触屏手机，可能是写出一部旷世巨著，也可能是当一个演员，哪怕不是最佳女主角，哪怕不是主角，哪怕没有露脸，哪怕没有露的那张脸都被打肿打烂。

这种使命的不幸在于会有很多的黑暗，足以吞噬取之不尽的笑脸和血泪，幸运的是那毕竟只是黑暗，不是黑洞，所以有光可以透进来。

那光，是过气再就业重焕第二春的前巨星马可，是甩出脸色行李机票钞票酒瓶子的父亲，是假戏真做出爆款视频的导演，是放弃表演继承万贯家财却不懂撩妹的豪车哥。

这些光合力刺破了那无边的黑暗，汇成一个小小的聚光灯，照着那濒死的梦一个鲤鱼打挺，照着那女孩推开门，融入万丈光芒。

20年前的《喜剧之王》无愧经典，却是一场缺憾美，我们从情绪上认可，那么执着的尹天仇，值得一个影帝。最后那一句恭喜发财里，何尝不是一声叹息。

这不是情节合理与否或付出是不是一定有回报的问题，更不是生活显而易见的逻辑，因为既然是电影，我们会想，去他的，老子看他吃了那么多苦，现在就想看他逆袭，一次就好。

我不知道周星驰为什么没有成全尹天仇，但那已经不重要了，20年后，他给了我们一个如梦，也给了她一个完整的梦。