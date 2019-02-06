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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 不炒冷饭！《新喜剧之王》弥补了旧版的所有遗憾！

方聿南 发布于：

文/虎拍腾子

 

二十年前的贺岁档，《喜剧之王》上映。

周星驰扮演的龙套演员尹天仇，心怀梦想，立志成为知名演员。一本《演员的自我修养》不离手，面朝大海呼喊“努力、奋斗”的形象成为经典。

这部脱胎于周星驰自身经历的影片，也由此成为他事业的转折点。

像是对龙套生涯的一次总结，那之后星爷便放慢步子，将工作的重心从台前转向幕后，更关注对作品的全盘把控，也不断将个人的影子注入新的角色。

人们追捧他的电影，他的喜剧能在香港影坛独树一帜，除了笑料充足表演够劲，另一个重要的原因，是他热衷于讲述小人物追梦并成功的故事。

其实现在看来，这些故事的套路多半大同小异：起初背负大梦想的小人物怎么看都像个笑话，经过一番啼笑皆非又艰苦非凡的劫难，到最后成了神话。

但正是这样熟悉的套路，一次次感动了影迷，也让周星驰的励志魔法，一年又一年长盛不衰。

当然了，鸡汤喝多了会腻味，情怀也不能当主食，可我们也不能否认，在恰当的时分，给精神来上一针“励志”的鸡血，还真能让人振奋起来，行动起来，真正地离梦想更近一点。

二十年后的另一个贺岁档，周星驰给我们带来了《新喜剧之王》，同样的励志题材，同样讲龙套演员摸爬滚打的血与泪——几乎是翻版尹天仇的故事。

电影上映前，一些影迷甚至包括星爷的粉丝，都凭着对预告片的卖相，而对这部“续集”期望不高。

比如鄂靖文扮演的如梦模仿《喜剧之王》里柳飘飘的回眸一笑，被网友吐槽不够美，全然没有张柏芝的青春可人。

又比如预告中“踩脚梗”和“回头梗”之类，也被人质疑星爷是不是在炒冷饭。

至于情节似乎是完全照搬了我们熟悉的“演员磨难”：一个底层龙套不顾家人反对，凭着一根筋的精神追寻演员梦，最后苦尽甘来。

但看到电影后，这些质疑和吐槽都烟消云散了。

如梦并不是另一个飘飘，而是女版的尹天仇，电影一开场，她就拿着那边熟悉的《演员的自我修养》，风风火火穿梭在片场。

毕竟，男生可以有演员梦，女生当然也可以有追逐聚光灯的权利。

之前被人质疑的“踩脚梗”也绝非换汤不换药，倒像擅长恶搞的星爷，兴致勃勃地对自己的旧作展开了一轮新的开涮。

相信影迷在看到新版这一段时，脑中会不自觉地浮现出旧版的画面，两下对照，喜感翻倍。

到了这时我们也才会恍然大悟，原来那些似曾相识的镜头里，其实早早奠定了《新喜剧之王》绝不是重复，而拥有属于自己的气质。

如梦的成功之路，更不是尹天仇的翻版。可以说，她的奋斗更艰辛，她的追逐更曲折，她的爱情更幻灭，而她的付出也更应该得到回报。

严格来说，20年前的《喜剧之王》结尾，尹天仇并没有如愿以偿成为大明星，他的演员梦，其实是不完整的，也成了影迷一个长久的遗憾。

而在《新喜剧之王》中，周星驰终于让镜头下的如梦切实实现了梦想，把最佳女主角殊荣收入囊中。

这里已经不必在乎她到底是如何成功的了。重要的是，20年前的梦，终于在20年后圆满了。对于旧版的粉丝来说，还有比这更好的礼物吗？

其实客观来看，演员资质不够出色的如梦能获得成功，这样的结局看起来难免梦幻和远离现实。

但周星驰并非空铸了一个白日梦。他的励志魔法之所以有效，还在于他的电影总是反复贯穿一个母题：高手在民间。

《少林足球》一群身怀绝技的少林子弟在各行各业打工，《功夫》的猪笼城寨中卧虎藏龙高手如林。

周星驰深信，每个人都有潜力，只不过有的天赋显著，有的还深藏不漏，所以谁都有可能触碰奇迹，谁都没有资格轻言放弃。

何况，成功的定义也并非世俗意义上的名利双收，更可以是一场自我发现的旅程。

就是这些别样的诠释，让他的励志梦从来都不是空中楼阁，从来都可以紧贴地气，温暖人心。

影片结尾，已是万众瞩目如梦上台领奖，大银幕上播放起她龙套生涯的片段：背景里一闪而过的路人、被暴揍的巫婆、被倒吊的村民……

全场都爆发出笑声，但我们还看见，在这笑声的海洋里，有一对老夫妇正潸然泪下。

相信看到这一幕的为人父母都会泣不成声，而不需要身为父母我们也可以理解：谁在目睹女儿受到这样百般折磨的时候，会不心如刀绞，肝肠寸断。

这也是《新喜剧之王》对前作的另一个革新：把镜头探向了追梦者的亲人。

如梦的父亲这个角色是影片中的一大亮点，首次出现时活脱脱是个不近人情的暴君，见到死尸妆的如梦暴跳如雷， 举起菜刀就要给她“加一把”。

但转天，父亲却偷偷光顾片场当起了守护天使，见女儿挨了训斥，就跟导演据理力争，见女儿没领到盒饭，不惜酒瓶砸头来要挟场务。

屡屡受挫后的如梦选择放弃，在得知自己入围了新演员选拔赛时，她小心翼翼的试探：“要不我还是试试…？”

父亲立马翻脸“我就知道你会这样”，可下一句却是“快给女儿订机票，头等舱”。

这些表现方式当然很夸张，是星爷一贯的无厘头，但那百折千回的内心逻辑，我们太懂了。

就好像小时候闯了祸，父母总会在嘴上说着要打断我们的狗腿，后来我们慢慢知道，他们那时候在心里发愁的，分明是怎样替我们分走那巨大的委屈，抚慰我们幼小的心灵。

周星驰的电影向来就是如此，牛鬼蛇神、大罗金仙、外星飞船、特异功能，什么稀奇玩意都敢冒出来，看起来飞到不行。

但不论情节多么离奇夸张，故事深层的情感，永远是那么质朴，那么真实，那么不打动人不罢休。

于是我们这些被生活虐得有苦不能言的小屌丝们，一次次在影院里惊喜地发现——看啊，他们演的，是我的故事啊。

 

新喜剧之王 The New King of Comedy(2019)

7 .0

新喜剧之王(2019)

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方聿南

方聿南 (杭州)

男 

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