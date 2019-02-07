目前看了四部春节档新片：年前参加《流浪地球》点映，初一到初三依次捧场《疯狂的外星人》，《新喜剧之王》和《飞驰人生》，四部都很喜欢。

老家的江南小城已进入连绵雨天，剩余的假期将回归死宅模式。借着《飞驰人生》主场闲话几句，给我的春节档做个总结。

今天看《飞驰人生》的时候突然觉得，春节档这四部电影，题材地域基调年代风格天差地别，但差不多属于同一个故事模式：

一群默默无名或曾经有名但如今默默无名的人，去做一件让世人刮目相看的事。

而他们做这件事的本意不是为了扬名立万或飞黄腾达，而是他们发自内心觉得责无旁贷有这个使命。

因此他们不会去管做成这件事的难度是九成九还是零点零，不会在意在别人眼里他们是多么不配多么不知天高地厚，甚至根本不在乎别人是否知道他们做成了这件事，以及做成之后他们会怎样。

这件事可以是在电影卡司表拥有一个位置，可以是五年不摸方向盘却赢过当世冠军，可以是打败一个神经错乱的外星人，也可以是把整个地球推向遥远的新家园。

这些故事里其实都没有一个真正意义上的反派，撇开档期的特殊性，这也是故事本身的诉求：没有人存心跟你作对，甚至对手也肯伸出援手，但生活依旧如此艰难。

这一点在《飞驰人生》里尤为显著，这部职业赛车手韩寒导演的“硬体育片”（对标隔壁的“硬科幻片”），不失时机讲解了大量赛车知识，借此一遍遍强调了主角复出的经济障碍、技术障碍、生理障碍、心理障碍……

明明没有坏人来刁难捣乱，可前冠军的路就那是那么举步维艰，而明明那么举步维艰波折丛生，可他还是吐出了积攒五年的那口怨气。

春节档电影会让你想起什么？阖家观赏、贺岁拜年固然是最先蹦出来的，但对于在异地他乡又挺过了一年狗血人生的我们来说，多少还渴求一份治愈。

换句话说，如果家乡的饭菜、长辈的唠嗑、老友的叙旧、春联鞭炮联欢晚会，让你离满血复活还差一点的话，没事，我们还有电影。

电影有梦，梦最美好不在于它以假乱真，而在于派送希望。

当然，那里头的内容夸张荒诞，而我们也过了相信励志鸡汤的年纪，但这些故事，这些用声光讲故事的魔法，还是力所能及给了我们一丝前程有光的希望，补满我们最后所需的精神血浆。

于是在那一刻放心相信，真有那么一个或一群人，如此执着地，把一幅只存在脑海里的图景，去变成眼前时空中的事实。

他们付诸的手段、付出的代价各不相同，他们有的鸡飞狗跳，有的苦中作乐，有的视死如归，但在做那件事的时候，他们都是一样那么认真。

而认真的人总是很好看。