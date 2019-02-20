《阿丽塔：战斗天使》让许多人奔走相告“有生之年的《铳梦》来了”，但在我心里铳梦两字的重要性远远不如“战斗天使”。因为第一次看阿丽塔的故事，就叫战斗天使。

那时我还是逮啥看啥不挑食的年纪，在某个在线视频网看了三集动画片，日漫的画风却是英配中字，但精彩程度到让我完全无心质疑它的国籍。

印象最深的，一是有个手撕（字面意义上）各路机械大汉的少女，二是有个长长的铁管连接的空中城市，把攀登者搅成肉泥。

当时看封面上的片名是“Battle Angel”，以我少得可怜的词汇量竟然弄把“战斗天使”翻对了。多年后才知道，动画的原著口碑炸裂，更鼎鼎的大名叫《铳梦》，但已经无法抹去“战斗天使”给我留下的第一印象，也让电影版有了天然的亲昵感。

跟动画一样，电影中的战斗天使源自一个天空桃花源，那是核平后重建文明的未来人共同的向往之地。达官贵人和平头百姓都一样面带艳羡又眼含敬畏地谈论着它，让人无法不好奇那是个怎样显赫的存在。

悬浮天际的“撒冷”至高无上不容进犯，那里发出的指令决定了芸芸众生的命运规章，那里有地表的人上人也难以企及甚至难以想象的荣华富贵。

天空君主如索隆之眼一样，全知全能俯瞰蝼蚁众生，劫持傀儡来传达意志，深谙用雇佣兵打击犯罪，用暴力游戏宣泄大众情绪的统治方案。

世界百废待兴，天地邪恶有序，直到从天而降的少女，打破了脆弱平衡，搅乱了所有井然。

在银幕上，青春气息洋溢的敌托邦，跟个性顽强的少女总能配一脸，要说有什么不同，那就是阿丽塔是一个少女中的少女，有着碾压一切顽强的顽强。

她代表庸众反抗极权，用至刚的武力迎战至高的权力，她挑衅和打架时的架势，可以让前几年流行的那一波青少年敌托邦电影里最爷们的爷们也像个小奶狗。

电影基本上还原了卡通的打斗风格，包括比体操更灵活的姿态和强劲的击打感。这是当年看动画就感受到的：改造人打架的好处，除了力量、敏捷和防御的成倍叠加带来超凡的动作美感，还有一点是可以把伤害效果放到最大。

于是随处可见的身体穿孔、四肢齐断、身首异处，更有创意一点的，可以被横着或竖着一劈为二，或削去半张脸——嘴里还在叽里咕噜。

金属代替了骨骼，机液替换了血浆，断肢的凌空飞舞就充满了妖邪的艺术感，一群肢体不全者张狂厮杀着，战术中不乏对肢体零件的怪妙使用，那是赛博朋克独有的暴力美学。

看着看着电影，我突然对詹姆斯·卡梅隆满怀羡慕。

他的剧本向来有鲜明的个人印记，但《战斗天使》摒弃了这些张扬，一门心思重述了那个熟悉的故事，或者说是世界观。

或许是他太钟情原著，比起让电影史上多一部“卡神编剧作品”，他更想达成的是在大银幕上，看一看那段末日废土的冒险，那群武装到毛细血管的战士，那场刻骨铭心的爱情，以及所有那些让他魂牵梦萦的意象。而这样昂贵的心愿，他也照样化作了现实。

跳出情节，我觉得这电影终究是在说：看吧，做一个任性又有本事的粉丝，实在是很幸福啊。