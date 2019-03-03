必须承认，这电影最初吸引我的是它的戏剧性：一个“保镖”陪同着黑人音乐家，在60年代的美国南部完成巡演。

用脚指头都可以想到，在种族歧视的大本营这么玩，注定了处处是陷阱，遍地是敌人，危险程度不亚于唐僧西行取经，弗罗多销毁魔戒，绝对少不了刺激。

但改编自真人真事的《绿皮书》，没有拍成黑白搭档出生入死的惊悚片。电影的最大悬念或者说看点，也不在他们如何应付种族分子，而是这两个八竿子打不着的人怎么就交上了心。

意大利移民托尼绝对是个硬汉，他或许不像《教父》里的同族那样杀人不眨眼，但两颗拳头加一脑袋江湖经验，也足够摆平大多数麻烦。

音乐家谢利博士天赋异禀，身份尊贵，就像许多伟大的艺术家，他崇尚自律和规矩，头脑中的世界就像黑白分明的钢琴键盘，没有妥协的余地。

这是两个完全不同次元的人，一黑一白一富一贫一上流一草根，一个教养有加一个粗鄙暴躁，在生活信条、感情交流、音乐品味、社会规范、使用暴力等三观问题上，更是毫无兼容。

让人不安的还有早早揭示的一幕：托尼小心翼翼拎着两个黑人用过的杯子甩进垃圾桶。

但托尼毕竟是个尽心尽责的男人，既然接了活收了钱，就要把事情做好，哪怕对老板的肤色并不感冒。

心理学家说，当你主动维护一个人的时候，会开始喜欢他。这样的契机逐渐发力，一切变得不再是雇佣关系，不再是一份工作。

我们看着托尼为博士排除尴尬，化解骚扰，为他鞍前马后，拯救他于性命危难，也为他的日常如何更快活轻松一些而出谋划策。

博士也开始摘下发号施令的高冷面具，收起五讲四美的道德说教，向托尼讲起缺憾的人生经历，疲怠的感情故事，纠结的身份认同，以及如何用文字向爱人表达爱意。

这中间当然少不了三观的冲撞，小到“该不该吃垃圾食品和随地丢垃圾”的分歧，大到“你跟我到底谁更像黑人”的深刻探讨，但令人惊喜的后果是，心门徐徐开启，友情竟然可以越争越深，越吵越浓。

很难判断到底是从那一刻起，托尼的挺身而出不再是为了报酬或承诺或责任义务，而是听从内心那个从微弱慢慢变得强烈的声音：

这个人是我的朋友，所以我不允许你们这样对他！

相比之下，博士的心灵弧光似乎更有迹可循一点。电影里最打动我的不是雪夜赶路那一段，而是博士目睹托尼被餐厅老板侮辱，平静地说，我愿意上台演奏。

这个段落毫无煽情，却让我热泪盈眶。电影不厌其烦地强调了博士对原则看得多重，所以他坦然放低尊严的决定也如此石破天惊。

我们在一瞬间突然领悟：天啊，他肯做这样的牺牲，那是真的也把托尼当朋友了啊。

什么才算是朋友？为了他，你愿意改变自己一些根深蒂固的东西。

所以后面发生的一切也可以预料，毕竟，当你的朋友在茫茫雪夜支撑不住，眼看来不及回家渡过一年最重要的夜晚，你要怎么做还有悬念吗？

以及，接受他的晚宴邀请，也是那么顺理成章了。每个拥有友情的人，在节日那天，当然也值得拥抱比孤独更好的东西。