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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 世界这么大

方聿南 发布于：

《驯龙高手3》的情节或许是三部里最直来直去的，你埋伏我我偷袭你，几个回合层层升级，然后是预料中的邪不胜正，终成眷属。

 

但电影另有况味，看了绝对不亏。

 

看时想起古典版本的《星际迷航》，那些深空激战政治阴谋永远是陪衬，最终强调的，是勇敢地前往前人未至的领域，探索宇宙的新疆域、新知识。

 

而未来星舰冒险家的精神，也正是这群驯服巨龙的古代维京人所拥有的品质。他们一言不合就斩波劈浪，拖家带口航向远方，那里有高山流水，绿树沙滩，原野池塘——当然，能骑龙飞过去更方便一点。

 

他们没有落叶归根的家的观念，身在何处，亲人、朋友和族人在何处，何处就是家，哪怕不久前这家还是传说里远在天边的蓬莱岛。

 

而这个电影里最叹为观止的视觉效果，都跟正邪对抗没什么关系，奋力挥洒的是一种探险精神，一种开垦感情和地理上处女地的豪迈。

 

那是黑白双煞萌龙翱翔天际，双目放电贴身调情，把全厅单身狗虐得面红耳赤，是地平线外的仙境入口豁然开朗，展现远古生物的千姿百态，让人目不转睛目眩神醉。

 

龙谷洞天璀璨迷人，让《加勒比海盗3》的大漩涡相形见绌，比《星际特工》的千星之城也不遑多让。

 

这是纯粹到激动人心的冒险精神，一切不设边界，思维没有尽头。世界这么大，大到超出你我的想象，大到只要电脑技术不断革新，再多的续集都无法霸占。

 

这个故事里最值得同情的是反派，他的人设是本该最出彩最能抢戏的，就像《阿凡达》的夸里奇上校，脑力武力顶级的一人军队，单枪匹马让主角大部队吃尽苦头。

 

但是抱歉了，他的诡计多端和张牙舞爪，在主角的奋起后变得不堪一击：时间差不多了，你该退场了。

 

他存在的价值，是把所有感情在危机面前打磨得更加成熟坚固，是让一个不言而喻的顿悟在恰当的时机爆发，是让一场注定到来的离别显得水到渠成。

 

那一幕翩翩而至，许多年前轻轻抚上没牙仔额头的手掌，这次又轻轻离开，伴随着含泪的低语：去吧，去你自己的家园。

 

这其中除了友情的伟大，同时若隐若现的还有贯穿三部曲的那份信念，那也许是维京人特有的信念，愿意相信一个虚无缥缈的圣地，相信一场以弱敌强的战役，相信人类可以跟一种语言不通的生物成为挚友——

 

也相信分离不会稀释挚友间的情谊，只会让更多更可贵的希望在其中不断延续。

 

世界这么大，由此推断他们的理想归宿应该在天各一方。

 

可纵然世界这么大，他们还是可以再次，亲亲，抱抱，飞高高。

驯龙高手3 How to Train Your Dragon: The Hidden World(2019)

驯龙高手3(2019)

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