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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 《大侦探皮卡丘》这样的电影里，人类角色就该无趣才对！

方聿南 发布于：

我不想再次列举好莱坞毁掉过的那些日本动漫，那是全球无数粉丝永远不会忘记的罄竹难书的罪行。

 

尤其是其中一些作品，有本事在预告阶段把罪行藏得严严实实，不免让人对《大侦探皮卡丘》也心生担忧。

 

好在这种担忧在看片后已经被证明是多余的。

 

我不敢说皮卡丘拍得多好看，但至少，它没有胆大妄为到去摧毁大多数宝可梦粉丝的情怀，运气好的话，还会让若干路人对这群生物产生更多的好奇。

 

主创很聪明地意识到了一点：所有的观众——不管是粉丝还是路人——就是冲着皮卡丘可达鸭超梦们，冲着圆脸庞大眼睛胖身躯秀技能去的，哦，顺便能破个案子嘛就更好了。

 

至于那些人类，长啥样，干了什么，有啥感情发展，请自动代入《刺猬索尼克》预告片里金凯瑞的表情：诺包待凯尔斯！

 

这就意味着《皮卡丘》在创作思路上，跟之前大多数的二转三次元截然不同。

 

如果说好莱坞有什么拿手的，那就是制造横跨两个次元的萌物，想想迪士尼乐园里那些让你的小侄子爱不释手的公仔吧。

 

哪怕比起迪士尼，华纳和传奇在这领域算不上顶尖好手，但也非范范之辈，它们拿皮卡丘再次证明了一些重要的事。

 

在皮卡丘没有放电，可达鸭没有自爆的时候，你同样会被它们的表现一次次电到，一次次炸翻，那都是让人心情愉悦的电击和爆炸，甚至足以影响一段时间里宠物店的生意。

 

而它们所承担的职责堪称重大，要把世界从某个卡通狂人式的阴谋中拯救出来。情节算不上多有悬疑性，但如果你不带脑子去看，还是会被小小地惊到一两次，编剧至少不算偷懒敷衍。

 

当然，人类的戏份总是少不了的，所以是谁规定三次元电影必须有人类角色来着！

 

啊，那些无聊又无趣的家伙啊，有的找爹，有的帮着找爹，有的坑爹，有的是最坑的爹，有一看就是好人和坏人也确实如此的人，也有看起来像好人的坏人，和看起来像坏人的好人……

 

听上去还挺复杂对不对，但，就是那么没劲！每次皮卡丘打滚或开口的时候，所有人类的存在感就跟原地蒸发了一样。

 

不过，嘿，在一部皮卡丘大电影里，人类不是本来就该无趣，他们的功能就是绿叶而已啊，甚至都不需要那么绿。

 

这部电影当然有诸多不是，但它做了一件非常正确且难得的事：让人真正降格为配角，让皮卡丘成为这次冒险的核心。

 

在信念熄灭的灵魂黑暗时刻，在案情乾坤翻转的顿悟瞬间，皮卡丘都是百分百的主角，毋庸置疑。

 

不妨说，这电影可以是一个好的榜样，不禁让人去希望，也许是奢望，有更多的动漫角色在走入三次元时，可以享受同样的待遇。

大侦探皮卡丘 Pokémon Detective Pikachu(2019)

7 .1

大侦探皮卡丘(2019)

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方聿南

方聿南 (杭州)

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