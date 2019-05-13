这几年引进的印度片总是嘻嘻哈哈，欢歌热舞的，即便是严肃题材，也会表现得轻松又励志。

如果你早已习惯了那些，看到《一个母亲的复仇》会大感意外。

以任何国家电影的标准来衡量，这个故事里黑暗、残酷和绝望的浓度都触到了国内院线片的上限。

虽然了解过原型真实大案，做好了足够的思想准备，我还是被前半段中的惨无人道所震惊（当然电影并没有再现原案令人发指的过程，心理承受脆弱者也请谨慎了解原案细节）。

现实中的惨案让印度妇女愤怒，也让罪犯伏法，而电影可以让人痛快得多，进一步虚构一个以暴制暴的复仇天使。

这个故事出色的一点是，母亲是一个继母而不是女孩的亲生母亲。这让她的形象超越了个体和血缘，超越了那些抽象的“母爱”说教，成为一种身份、一份责任、一股强大无比的情感力量的象征。

当她展开复仇的时候，动机是高度单纯又坚定的：既然选择了成为这个女孩的母亲，就该为她不惜一切战斗到底。她是这样理解母亲两个字的，也是这样做的。

片中另一个有意思的点是，精明干练的警长起了疑心，对女孩的父亲严密监视，却不断把母亲看做一个透明人。

这也从侧面反映了印度女性的地位多么低下，她们的存在感和愤怒被压抑到了何种程度，她们被低估甚至无视的历史有多么悠久，而男人女人似乎都把这一切当成了常态。

这也让人想起全片唯一没有低估女性的那个侦探，以及这个充满魅力的小个子那句点睛的台词：神不能解决一切问题，所以他创造了母亲。

单独拎出来这话并不显眼，但在电影那个特定的时间点以那种方式说出来，有一种让人头皮发麻的感染力，太酷了。

这部瞄准母亲节档期的母亲电影，其实并不适合带着妈妈去看，即便是回想整个故事，都会感到一阵阵后背发凉，尤其是看完晚场回家的途中。

但电影里仍然有一些不错的“笑点”，比如母亲当起“职业杀手”时经验不足，展现了一些笨拙可爱的瞬间，以及恶人遭到惩罚的那些时刻，他们痛不欲生的神情足以令人喜大普奔。

在持久又浓稠的黑暗终于散去，迟来的正义响亮落地时，我们会情不自禁对那个母亲发出微笑。那是这个世界对母亲们崇高的敬意。