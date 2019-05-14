迪士尼的《复仇者联盟4：终局之战》，正席卷全球。







人人都爱英雄，而每个人热爱英雄的原因，不尽相同。





对我而言，「复联4」最动人的部分，是前半段超级英雄们的日常一面。





他们疲惫，无奈，沮丧，乃至像个废柴，比如雷神。









八块腹肌已成历史，啤酒肚轰然隆起。





每天以酒度日，忘了他是神，是超级英雄。





甚至，认为自己都不配拿起雷神之锤。





活脱脱，一个胆小的肥宅，没想到雷神居然会变成这样。





不过，看下「复联4」导演罗素兄弟的履历，他们曾打造过经典美剧《废柴联盟》，这一切就顺理成章了。









其他英雄呢，星爵和他的银河护卫队，可以说是宇宙闲散废柴集结而成的团队。





蜘蛛侠没被蜘蛛咬之前，也是个废柴少年。





眼下，迪士尼又来一位另类英雄。





也是废柴——





《最后的勇士》









莫斯科当代青年伊万，从事着一份古老的行当。





假装自己会魔法，就像咱们这里的神婆神汉一样。









忽悠客户，骗些钱财。





日子看上去过得还不错，雇了保洁阿姨。





但当客户那边出了状况，他废柴的窘迫一面，就暴露无遗。





一天， 他被追赶，误打误撞进入一个童话王国。





只是，这里黑白颠倒，邪恶战胜善良，公主变青蛙，勇士变石像。





伊万开始了他命定的神奇之旅。









像加入复联前的星爵，像发福后的雷神，伊万身上的一些特质，很像我们普通人。





我们大部分人，都不完美，具有或多或少的缺点。





懒，投机，喜欢安逸，或者，懦弱，缺乏行动力。





「葛优瘫」、丧文化的流行，不是没有道理的。





废柴英雄，或英雄身上的废柴特点，离普通人更近，更易引发共鸣。





我们向往神话，所以需要英雄；但脱离现实的英雄，又与我们太过遥远。





废柴、英雄，本是互斥的两个词汇，它们集合于一个人物身上，拉近了神话与现实、英雄与常人之间的距离。





人设上的两极，容易构建有趣的冲突。





发福雷神再度变身超级英雄，废柴伊万在奇幻之旅中变身勇士，这样的戏剧性变化，没意思都很难。









在题材与类型上，《最后的勇士》挺“勇”。





一个废柴，穿越于现代与童话世界。





喜剧、冒险、动作、爱情等元素，铺陈于其中。





敢于嫁接不同元素。





嫁接的姿势，也相当果断。





开场是奇幻戏，片头一出，转而进入当代戏。





找个时间点，又窜入奇幻世界。









所有的穿越电影，都得解决一个最重要的潜在雷点问题。





也就是，穿越很扯，容易让人无法相信，更无法认同。





《最后的勇士》怪机灵，充分使用了伊万的人设。





他号称会魔法，但他不相信魔法，也不相信童话。





观众与他的视角同步，不相信穿越，又在经历穿越。





他以为是在做梦，是幻想，不是真的。





可，他又身处其中，他必须正视。





如此设定，很自然地扫除了穿越的那个潜在雷点。





且释放出一种荒谬性：一个不相信魔法的人，进入了一个可以使用魔法的童话世界。









这种反差，如同废柴与英雄，本身带有一种强烈的戏剧性色彩。





如前所说，伊万闯入的世界，是个一切颠倒的童话世界。





影史上最正统的童话世界，无疑是迪士尼创造的。





说颠倒童话，某种程度上，就是颠倒迪士尼。





考虑到《最后的勇士》是迪士尼与俄罗斯合作出品，就更好玩儿了。









迪士尼擅于讲述童话，也擅长童话新编，这几年以新的视觉奇观、新的价值观混合着传统遗风，让童话故事一洗陈旧风貌，再一次风靡全球。





而它们的真人童话大片，对童话系统的更新、颠覆，是缓慢的。





即便像《沉睡魔咒》，以反派为主角，其实也只是重述了一遍《睡美人》的故事。









《最后的勇士》呢，有战斗民族加持，这个童话世界的味道就不一样了。





颠倒性的设置，有点儿倒过来看童话故事的意思。





再有废柴青年作为闯入者，又给我们提供了一种审视的视角。





如果说迪士尼的童话，多是甜美的冰淇淋味儿，这部奇幻冒险喜剧电影呢，就像添加了伏特加的鸡尾酒。





伊万的嘴炮，响个不停。









巫婆芭芭亚加，毒舌犀利。









水王丑兮兮的，完全没有王的样子。









嘻嘻哈哈的冒险中，充斥着带点儿冷、气息生猛的味道。





好莱坞的迪士尼，断然弄不出这款气质；与俄罗斯合作的迪士尼，才可以。





中国电影市场变大后，引进片的数量越来越多。





印度片已是爆款黑马的重要后备军，日本电影接二连三不断档。





最近，有部黎巴嫩电影《何以为家》，票房都卖到了近三亿。





俄罗斯电影也引进了一些，比如去年的《最后一球》、《花滑女王》等。









但反响不算热烈。





事实上，在更早一些年头，前苏联电影，如《这里的黎明静悄悄》、《莫斯科保卫战》等，极受国人喜爱，可谓一代人的记忆。





放到今天，无疑算是爆款。





而今，市场需求变得多元化，需要不一样的类型片，需要不同语种的电影，也需要不一样的英雄。





迪士尼的超级英雄电影，基本上一个不落都被引进。





迪士尼出品、俄罗斯制造的《最后的勇士》，是时候登场了。









要知道，这个讲述废柴英雄的片子，可一点儿都不废。





之前，在俄罗斯取得了17.3亿卢布票房成绩，位居本土片历史第二名。





废柴英雄最好命，戏里可以收获圆满结局，戏外，也可以收割大量票房。





某些家伙，表面看上去不务正业，与世无争，废柴得不要不要的，背地里却热爱撩人，且撩功甚佳，撩人无数。





说的就是这种废柴英雄与废柴英雄电影。





《最后的勇士》在中国的票房表现将如何？



