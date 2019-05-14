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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 这部讲述废柴英雄的电影，其实一点都不废！

方聿南 发布于：

迪士尼的《复仇者联盟4：终局之战》，正席卷全球。


人人都爱英雄，而每个人热爱英雄的原因，不尽相同。


对我而言，「复联4」最动人的部分，是前半段超级英雄们的日常一面。


他们疲惫，无奈，沮丧，乃至像个废柴，比如雷神。



八块腹肌已成历史，啤酒肚轰然隆起。


每天以酒度日，忘了他是神，是超级英雄。


甚至，认为自己都不配拿起雷神之锤。


活脱脱，一个胆小的肥宅，没想到雷神居然会变成这样。


不过，看下「复联4」导演罗素兄弟的履历，他们曾打造过经典美剧《废柴联盟》，这一切就顺理成章了。



其他英雄呢，星爵和他的银河护卫队，可以说是宇宙闲散废柴集结而成的团队。


蜘蛛侠没被蜘蛛咬之前，也是个废柴少年。


眼下，迪士尼又来一位另类英雄。


也是废柴——


《最后的勇士》



莫斯科当代青年伊万，从事着一份古老的行当。


假装自己会魔法，就像咱们这里的神婆神汉一样。



忽悠客户，骗些钱财。


日子看上去过得还不错，雇了保洁阿姨。


但当客户那边出了状况，他废柴的窘迫一面，就暴露无遗。


一天，  他被追赶，误打误撞进入一个童话王国


只是，这里黑白颠倒，邪恶战胜善良，公主变青蛙，勇士变石像。


伊万开始了他命定的神奇之旅



像加入复联前的星爵，像发福后的雷神，伊万身上的一些特质，很像我们普通人。


我们大部分人，都不完美，具有或多或少的缺点。


懒，投机，喜欢安逸，或者，懦弱，缺乏行动力。


「葛优瘫」、丧文化的流行，不是没有道理的。


废柴英雄，或英雄身上的废柴特点，离普通人更近，更易引发共鸣


我们向往神话，所以需要英雄；但脱离现实的英雄，又与我们太过遥远。


废柴、英雄，本是互斥的两个词汇，它们集合于一个人物身上，拉近了神话与现实、英雄与常人之间的距离。


人设上的两极，容易构建有趣的冲突。


发福雷神再度变身超级英雄，废柴伊万在奇幻之旅中变身勇士，这样的戏剧性变化，没意思都很难。



在题材与类型上，《最后的勇士》挺“勇”。


一个废柴，穿越于现代与童话世界。


喜剧、冒险、动作、爱情等元素，铺陈于其中。


敢于嫁接不同元素。


嫁接的姿势，也相当果断。


开场是奇幻戏，片头一出，转而进入当代戏。


找个时间点，又窜入奇幻世界。



所有的穿越电影，都得解决一个最重要的潜在雷点问题。


也就是，穿越很扯，容易让人无法相信，更无法认同。


《最后的勇士》怪机灵，充分使用了伊万的人设


他号称会魔法，但他不相信魔法，也不相信童话。


观众与他的视角同步，不相信穿越，又在经历穿越。


他以为是在做梦，是幻想，不是真的。


可，他又身处其中，他必须正视。


如此设定，很自然地扫除了穿越的那个潜在雷点。


且释放出一种荒谬性一个不相信魔法的人，进入了一个可以使用魔法的童话世界



这种反差，如同废柴与英雄，本身带有一种强烈的戏剧性色彩


如前所说，伊万闯入的世界，是个一切颠倒的童话世界。


影史上最正统的童话世界，无疑是迪士尼创造的。


说颠倒童话，某种程度上，就是颠倒迪士尼。


考虑到《最后的勇士》是迪士尼与俄罗斯合作出品，就更好玩儿了。



迪士尼擅于讲述童话，也擅长童话新编，这几年以新的视觉奇观、新的价值观混合着传统遗风，让童话故事一洗陈旧风貌，再一次风靡全球。


而它们的真人童话大片，对童话系统的更新、颠覆，是缓慢的。


即便像《沉睡魔咒》，以反派为主角，其实也只是重述了一遍《睡美人》的故事。



《最后的勇士》呢，有战斗民族加持，这个童话世界的味道就不一样了


颠倒性的设置，有点儿倒过来看童话故事的意思。


再有废柴青年作为闯入者，又给我们提供了一种审视的视角。


如果说迪士尼的童话，多是甜美的冰淇淋味儿，这部奇幻冒险喜剧电影呢，就像添加了伏特加的鸡尾酒。


伊万的嘴炮，响个不停。



巫婆芭芭亚加，毒舌犀利。



水王丑兮兮的，完全没有王的样子。



嘻嘻哈哈的冒险中，充斥着带点儿冷、气息生猛的味道。


好莱坞的迪士尼，断然弄不出这款气质；与俄罗斯合作的迪士尼，才可以。


中国电影市场变大后，引进片的数量越来越多。


印度片已是爆款黑马的重要后备军，日本电影接二连三不断档。


最近，有部黎巴嫩电影《何以为家》，票房都卖到了近三亿。


俄罗斯电影也引进了一些，比如去年的《最后一球》、《花滑女王》等。



但反响不算热烈。


事实上，在更早一些年头，前苏联电影，如《这里的黎明静悄悄》、《莫斯科保卫战》等，极受国人喜爱，可谓一代人的记忆。


放到今天，无疑算是爆款。


而今，市场需求变得多元化，需要不一样的类型片，需要不同语种的电影，也需要不一样的英雄。


迪士尼的超级英雄电影，基本上一个不落都被引进。


迪士尼出品、俄罗斯制造的《最后的勇士》，是时候登场了。



要知道，这个讲述废柴英雄的片子，可一点儿都不废。


之前，在俄罗斯取得了17.3亿卢布票房成绩，位居本土片历史第二名。 


废柴英雄最好命，戏里可以收获圆满结局，戏外，也可以收割大量票房。


某些家伙，表面看上去不务正业，与世无争，废柴得不要不要的，背地里却热爱撩人，且撩功甚佳，撩人无数。


说的就是这种废柴英雄与废柴英雄电影。


《最后的勇士》在中国的票房表现将如何？


且拭目以待吧。

 

最后的勇士 The Last Warrior(2017)

最后的勇士(2017)

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方聿南

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