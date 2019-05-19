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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 那个小孩

方聿南 发布于：

海蒂和爷爷的难分难舍，播种于初次见面时她委屈那的一句：她也不要我了。那是这个电影第一次弄疼我们的心。

 

孤僻固执的爷爷，可能一辈子没遇到有人这样需要他，这种需要无关责任、义务或世俗的一切，就是两种孤独相遇后的冰雪消融。

 

于是这个表情多冷心就有多热，嘴巴多硬感情就有多软的老人，给了海蒂一个天广地阔的乐园。

 

阿尔卑斯山在我心里，曾经指代一些历史故事，一片冒险家的圣地，或某种糖果品牌，但从没有想过，它尤其是万物生长季的它，是这样的世间天堂：

 

清晨的阳光穿过阁楼小窗，光束里的微尘就像无数个精灵在跳舞，窗外隐约飘来鲜奶和火腿的香味。

 

正午的山坡适合翻滚和打盹，阳光温柔地就像抚摸婴儿脸蛋的母亲的手，耳边是羊儿的蹄子踏在泥土里噗噗作响，鼻孔里窜入草原花海的芬芳。

 

隔着屏幕，我们羡慕海蒂爱上的这种伊甸园般的生活，但就像所有故事，珍爱的东西只有会在失去后才更显出弥足可贵。

 

一度被带入陌生世界的海蒂，遭遇了森严的规矩，冷漠的嘲笑，不近人情的呵斥，和拙劣的欺骗。

 

但她也收获了许多温暖，跟同龄人的友情免不了涕泪交加，识字念书写故事并不是枯燥的事，除了爷爷之外，原来这世上还有许多心地善良的成年人，愿意真心实意去关心她。

 

而最重要的是，只有当她的眼界真正变得宽广，她才会在每个夜晚垂泪入眠的时候，坚定地明白，不管城市的生活多么舒适富足，只有在遥远的阿尔卑斯山上，才能找到内心的节拍。

 

《海蒂》是一首对童年的恋曲，它可以跨越国界、种族、信仰，成为一份献给全世界孩子的珍贵礼物。

 

某种程度上来说，每个小孩曾经都是海蒂，起码转瞬即逝地分享过海蒂一样无拘无束的梦幻，起码未来曾有过不止一种可能。

 

但现实是，不久或很久的将来，他们中的大部分会收起那份纯真，变得像那些他们曾经鄙视过的、循规蹈矩又大惊小怪的乏味成人。

 

他们需要海蒂的故事去点燃信念，他们的父母长辈也需要被提醒一下，那些他们曾经知道但已被抛诸脑后的简单道理。

 

不论身在何处，年龄几何，如果你会被海蒂的故事感染，感动和感怀，至少证明心里的那个小孩还没有死去。

 

去选择让你快乐的生活方式，去成为你打心底想成为的人，去尝试活得像海蒂一样自由自在，任何时候都不算晚。

海蒂和爷爷 Heidi(2015)

7 .6

海蒂和爷爷(2015)

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方聿南

方聿南 (杭州)

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