电影里扮演冼星海的胡军老师是硬汉猛男派代表，却把漂泊异乡的落魄和不屈演得很具说服力，当然也因为这段历史本身无法不让人生畏。

故事发生在战乱世道，再顶天立地的男儿也无法独善其身，何况只是个小小的音乐家。

那年代，音乐是如假包换的奢侈品，剧院经费吃紧，乐团成员匮乏，普罗大众能欣赏到一出表演，已经是朝不保夕的日子里最大的享受。

同样在那年代，音乐才华却是不折不扣的廉价品，披星戴月呕心沥血的劳作，换来的也许只有手中的几片面包，汤中的两颗土豆。

人们不知道是分离先行而至，还是死神先来敲门，不知道亲人的信件多少个月后才能送达，不知道漫天的飞雪有没有停下的时刻。

连倾注感情都是一件过于残忍的事，因为不知道这份感情在分离时会带来多大的创痛，哪怕他听不到小女孩带着哭腔的质问：大人为什么要打仗？——还是会心如刀绞。

乱世是潮水，个人是扁舟，被漫无目地推向四面八方。冼星海祈祷着有一天，自己会被推回那个他一次次眺望过也一次次咫尺天涯的故乡。

当然，学过中学课本的我们都知道，他没能如愿。

但还记得那盟军军官说过：要保住音乐家的生命，因为战争是暂时的。多年后冼星海喃喃地补完了下半句：我相信音乐可以不朽。

也许人只有在随时准备赴死的心态里，才会爆发出天才的潜力，也许是向死而生的觉悟，帮助成就了那些战天斗地的作品。

于是，在风雪漏灌的阁楼里，在冻得发抖的指尖紧握的笔下，喷薄的才华化作一组组乐章，超越了速朽的战争，奔向了不朽的传世。

当《黄河大合唱》响彻云霄，当激昂的观众掌声雷动，冼星海的使命完成了，不论生死，他都战胜了那个折磨他良久的魔鬼。

音乐不会被战争摧毁，所以音乐家也是杀不死的，铁丝网无法阻隔他回家的路，当乐章奏响在华夏大地，他也乘着音符，带着思念，回家了。