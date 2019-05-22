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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 相杀有相杀的好

方聿南 发布于：

文艺青年挂在嘴上的一句话是，愿你被这个世界温柔对待。遗憾的是，绝大部分人，都遭受过这个世界各种不温柔的对待。

 

这种遭受多了，会形成本能而强烈的抵御、抗拒、戒备和信任缺失。有这样遭遇的人，去谈论通常意义上的幸福感，是一件很奢侈的事。

 

《柔情史》的母女俩，是被这个世界很不温柔地对待了很多年的人。那些不温柔的细节在电影里只是只言片语地提到，但我们不难猜想余下的部分。

 

身为女人，她们不是没有柔情，但柔情被经年累月的创伤磨出了厚茧，然后她们可以假装安全地躲在茧里，用也许是伪装出来的尖酸刻薄和漠不关心，向世界，也向彼此，还击。

 

这里有差不多我看过的华语电影里，最奇葩、最沙雕、最表情丰富演技成精的母女戏，三天不打上房揭瓦，揭起雨天的漏水连连。有时候让人大笑，有时候让人叹息，而归根到底笑和叹背后的逻辑是一样的，那就是：她们真的过得好惨。

 

如果你跟长辈关系和谐、家庭秩序稳定，或许难以想象一对母女怎么会相处成这个样子，她们在撂狠话发脾气使性子时从来不会替对方考虑吗？

 

但心理学上说，宽容、理解、共情、换位思考，都是需要付出意志力的，一个生活中惨事连连，好事寥寥的人，没有多余的意志力来应付这些。

 

于是，所有的不幸都会变成不理智的情绪，周期性爆炸，伤及友军——那自然是最亲近的人。

 

这个电影也不是要让人对亲情绝望，毕竟她们也可以是最佳拍档，比如谋划遗产时那份同心同力，同喜同悲。那不是什么光彩的事，但岂非最亲的人才有权利一起做一些不光彩的事，然后合力保守秘密。

 

哪怕互相嫌弃，或是嫌弃在对方眼中看到的那个过去或未来将会变成的自己，她们毕竟还是亲人，还是可以在电灯亮起时，在稿费到账时，在等车无聊苦中作乐时，在吃到美味的羊蝎子或甜瓜时，感恩有另一个人可以分享这一切。

 

这样看来，有一个相爱相杀的妈妈/女儿，也不算什么坏事，相杀有相杀的好，至少那些只会相爱的人体会不到。

柔情史 Girls Always Happy(2018)

柔情史(2018)

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方聿南

方聿南 (杭州)

男 

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