故事承接第一部的脑洞。老人一句嘱托，让老伙计狗狗几番转世轮回，接力守护女孩的成长梦、音乐梦、亲情梦和爱情梦，最终使命达成，功德圆满。

这是个带有奇幻色彩的设定，又被笼上了一层当代都市童话的光晕。童话里总是有磨难，而幸福也总是会战胜磨难，这是一个认清了生活本相的成人所能渴求的唯一奇迹。

几代忠犬各有各的萌点，除了观众独享的犀利吐槽，它们并没有做任何超出狗狗能力范畴的事，但它们也就是这样或那样地，笨拙或巧妙地，为女孩安排上一个又一个奇迹。

那是侦探一样循着蛛丝马迹赶到她的身边，在雷雨轰鸣时伴她入眠，帮她摆脱歹人的纠缠，撕开她身边那些伪善者的真面目，也把命中注定的人带到她身边，和唇边。

这些当然可以跟第一部一样，理解为狗对诺言的坚守，但我们也不妨将它看作亲情的力量在山呼海啸。

一个老人在情不得已之下，用一种最独特的方式，把千里之外那个成长在破碎家庭的孙女，推向了他所能为她构筑的幸福。

在故事的结尾，女孩终于顿悟，为什么听到那汪汪的叫声，抚摸着那毛茸茸的身躯，看着那水灵灵的眼睛，总会让她燃起对生活的新希望，为什么跟着那小碎步一溜跑，总是一次次把她带向爱情的转折点。

每当女孩困在低谷，以为亲情远在天边的时候，原来那个对她满怀思念和爱的老人，从没有离开过。那个她以为永远不可能回去的家，从没有收起过欢迎她的双臂。

亲情是这样神奇的力量，它不需要做太多，它只是陪在那儿，偶尔鼓励你一下，推你一把，安慰你几句，就足以酝酿奇迹。日积月累，某天你回望过去，发现自己已脱胎换骨。

人总是容易对唾手可得的东西视而不见，亲情也不例外。但或许，当它以各色萌狗的样貌出现，能够再次提醒我们，去珍惜该珍惜的，现在并不算晚。