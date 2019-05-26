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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 公主不那么重要

方聿南 发布于：

去年《无敌破坏王2》那场史无前例的公主聚会，给迪士尼的公主来了个特征总结和时代宣言。而与此同时，他们的王子形象似乎还在二维动画的时代原地踏步。

 

估计迪士尼也觉得过于厚此薄彼了，是时候让个像样的王子重登舞台，于是《阿拉丁》在三次元的华丽包装下归来。

 

阿拉丁无疑可以作为迪士尼王子的代表和榜样，出生草根，有一颗高贵的心。当然故事的开头他仍然只是个孩子，要像每个王子一样踏上自我发现之旅。

 

他并不怎么了解权力斗争的残酷，以为凭着一腔少年热血，一身跑酷功夫，就能在王宫来去自如。

 

他也不怎么了解异性，至少在看到“侍女”比“公主”更美貌的时候，没有起丝毫疑心。

 

但最重要的，是他从来也不怎么了解自己，在贫民窟游刃有余的潇洒盗贼，内心深处藏着深深的自卑。这自卑被巫师轻而易举地利用，也阴差阳错地给他带去了命运转变。

 

眨眼之间，他从一文不名的小混混，摇身变身锦衣华服、挥金如土的王子，他终于有了向公主求婚的资格，但那曾经自信迷人的笑容却一夕枯萎，曾经矫健的身手不断举止失措。

 

如果我是精灵，也会在那场尴尬到爆珠的求婚仪式上恨不得钻回瓶子里去。

 

经过一番主机僚机唱双簧的追女大作战，电影终于走向了最让人心碎的一幕：

 

那个少年明明拥有了梦寐以求的一切，绝代佳人芳心已许，王权富贵近在咫尺，可他却那样郁郁寡欢。内心深处，他清楚自己并不配这一切。

 

这很难不让人想起前阵被大规模批判的PUA，那些嫉妒心旺盛的男孩学习套路，本意也许是为了一尝爱情的滋味。

 

但精心伪装的他们越是情场得意，越是轻而易举地得到和抛弃女孩，伪装下的那个他们就离真正的爱情越遥远。

 

他们扭曲了本性，也落入了诅咒。

 

好在阿拉丁醒悟得并不算晚。假的就是假的，不管你用什么动听的理由来包装它，不管你多么心安理得地去接受它，它也不会带给你真的所能带去的那种快乐。这醒悟少不了精灵那句“你伤了我的心”来狠推一把。

 

一度以为这个故事又是爱情开花，谁知催人动容的却是友情。

 

精灵是个真正的朋友，那种你一辈子能遇上一个就无憾此生的挚友。作为一个仆从，他大可以按部就班执行命令，然后事不关己高高挂起，可他始终把兄长、导师的使命扛在肩上。

 

他喜欢这个小伙子，深谙和欣赏他的潜力，也珍惜他们之间宿命般的友情。他也竭尽全力，让他避免犯下几乎所有凡人都会铸成的大错。

 

天选的璞玉也难免流露瑕疵，真正的高尚也不是不被诱惑所吸引，而是在经受了足够强大的诱惑后，依然有能力拒绝它。只凭阿拉丁自己，显然做不到这些。

 

这部《阿拉丁》跟我记忆里的92版动画已经大不一样，我喜欢它创新的那些部分。

 

迪士尼的公主已经不把王子当必需品了，而王子也不再靠爱情来圆满征程。

 

香唇热吻固然是好的——但首先，他会毅然实践对友人的诺言，即便这要冒着失去爱情的风险。

阿拉丁 Aladdin(2019)

7 .2

阿拉丁(2019)

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方聿南

方聿南 (杭州)

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