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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 至少没搞错一件事

方聿南 发布于：

可能你对怪兽片灾难片不感冒，或者不像我那样满足于2014年第一部《哥斯拉》，没关系，这部续集跟那些东西都不太一样。

 

本质上，它不是一部传统的怪兽片，不是弄一个或一群大家伙跟人类干架和互相干架的电影——而是比那有趣得多的东西。

 

片中某个角色的台词说：它们不是怪兽，是生物。

 

而从电影的表现起来，它们更像是一群神。

 

而《哥斯拉2：怪兽之王》是一场货真价实的——诸神之战。

 

开场不久，有人对“人类是哥斯拉宠物”的论调发出嗤笑，但不到20分钟，他们再也笑不出来了。

 

电影竭尽所能，用每一个镜头强调自诩为霸主的人类的微不足道：

 

他们不是躲在掩体下瑟瑟发抖，就是被大脚掌追得狼狈逃窜，不是操控毫无效果的武器浪费弹药，就是在天崩地裂的爆炸波里自求多福。

 

在一场神掀起的战役里，人类点亮所有的主角光环，也不过勉强保持不死，能够力挽狂澜的，只能是另一个神。

 

于是哥斯拉可以千里援驰，可以死而复生，可以不厌其烦地上演最后一秒营救，让一个又一个的渺小臣仆免于灰飞烟灭。

 

战争的尾声，是众神归顺，王者长存，权力之战落下帷幕，重获安全的人类宠物们，对着庞然身躯感恩戴德。

 

这个重启系列越来越把哥斯拉当做一个角色来塑造，俨然回归到五六十年代老牌哥斯拉曾经的特色，而且弥补了当年特摄手段无法企及的真实壮观。身为一个老哥粉，对此几乎热泪盈眶。

 

而人类也与哥斯拉上演了前所未有的近距离接触，博士的“再见吾友”，就像一个从小看哥斯拉长大、如今确知与完结篇无缘的忠粉在表达心声。

 

而潜艇上那个对视，让哥斯拉展现了丰富的内心活动，用神的姿态宽恕了这群一度加害过它如今求助于它的生灵。

 

这个电影让人泄气的地方是人类戏份依旧偏多，为了让两派人撕得有理据，还创造了一个理念分歧：我们是坐等大难临头自我毁灭，还是适当毁灭后取得与自然的新平衡？

 

这当然是一个无解的道德悖论，无论怎么给答案都会遭致不满，任何试图回答的编剧也都是不自量力和蠢兮兮的。

 

电影解决难题的方法是，当人类发现基多拉是外来生物，顿时搁置矛盾，上演同仇敌忾大战外星侵略者的戏码。

 

有人觉得这种和稀泥的做法投机取巧，可这恰恰是爆米花电影应有的克制，也是这个电影最有原则的地方。

 

讨论道德议题不是它的责任，想办法搁置争议，集中力量大干一场，才是。至于那些被浅尝辄止的话题也不会浪费，有心的观众自然会去咀嚼，何必强迫所有人一起屠杀灰细胞。

 

总而言之，《哥斯拉2》对于全盘复原经典仍有距离，但我欣赏它对怪兽王者的进一步深入塑造，和对人类思行的满不在乎。

 

它至少没搞错一件事：一部名为哥斯拉的电影里，到底谁才是主角。

哥斯拉2：怪兽之王 Godzilla: King of the Monsters(2019)

7 .6

哥斯拉2：怪兽之王(2019)

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方聿南

方聿南 (杭州)

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