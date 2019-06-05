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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 如有神助

方聿南 发布于：

印度有复仇电影的传统。小时候看的第一部印度片，就是讲一个女人假死报复恶人。宝莱坞最著名的“三大汗”，都主演过精彩的复仇故事。

 

在那个贫富悬殊、阶级鸿沟显著、罪恶猖獗泛滥的国度里，也难怪复仇片，尤其是小人物扳倒大势力的复仇题材会吃香。常年冤苦无处诉的底层观众，不难对银幕上的正义使者感同身受，热血沸腾。

 

今年在影院看过的印度片有《调音师》、《一个母亲的复仇》，加上这部《无所不能》，竟然都有复仇情节。别忘了，今年还没过去一半呢。

 

故事始于一段俊男靓女的都市童话，宝莱坞驾轻就熟的一见钟情，谈谈爱跳跳舞的浓情蜜语，正当我们被一对盲人的爱情甜到血糖狂升，急转直下的黑暗来的猝不及防。

 

这转折并不存在所谓的分裂感，反而强化了那份悲剧性：爱人热恋的时候会幻想身边是糖果和天使的国度，当爱情和由此带来的希望被夺走，那层华丽的泡沫崩碎了，世界也显出了狰狞的底色。

 

从天堂坠入地狱的经历，可以让一个男孩变成男人，或让一个男人变成万里挑一的男人。这个电影的男主属于后者。

 

他最绝望也最坚定的一句台词是：我不会再犯报案这样的错误了。这可能是我在所有印度电影里听过的，对那个社会最尖锐的控诉。为什么复仇和私刑是必要的，为什么我们会对此鼓掌称快，这一个理由已经足够。

 

期待已久的复仇过程，充满曲折、残酷和智慧，满是巧妙的伪装、杀人的机关、断裂的骨头和四溅的血浆。被拖入这个游戏后，一名不文的小角色和只手遮天的大佬，终于成了平等玩家。在腐败的规则下遥不可及的正义，终于有了伸张的可能。

 

开挂民族自然给男主精心准备上各种神挂，头脑、装备、体格、运气，把遍体鳞伤的他推向那个胜利。俨然是，如有神助。

 

但这样的神助并不显得夸张，只会让人不断雀跃，也许因为，这群电影人，乃至所有的普通人，都有个朴素的心愿：

 

当一个凡人真正自强起来，不惜一切去追求这个世界欠缺的公义，如果真的有神，就应该站在他这边。

无所不能 Kaabil(2017)

8 .1

无所不能(2017)

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