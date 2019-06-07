我对他们对《X战警：黑凤凰》的不满深表理解，我也对编导面临的困境表示同情。凤凰之力是什么级别？它摧毁一个时空就像巨石强森捏碎一颗包心菜那么容易。

在地球上展开这样一个雄力失控的故事，还考虑到X战警跟政府的公关成绩所以不能弄出太大破坏？你是在鸡丁我吗？哪怕布莱恩·辛格亲自操刀，也注定是个不可能的任务。只能说，漫画里的爆款，并不是都适合搬上银幕，至少现阶段不是。

整个故事压抑到没有亮色，也许是全系列最憋屈的。每个人都承受着巨大的创伤，有人迷失了自己，有人失去了挚爱，有人铸成大错，有人面对灾难无能为力。

每一个主角都处在随时要崩溃的心理状态，而这群高傲的变种人甚至不屑在学校里配几个心理医生，奢望互相推心置腹可以摆脱一切心魔，这种奢望差点毁灭了人类。

唯一让人觉得畅快的地方，是他们集体挣脱束缚，跟外侵者面对面那一刻，可惜，就那么一刻而已。更多的时候，他们还是被管起来比较好，愚蠢的错误会少一点，地球会更安全一点。

而他们竟然也真这么做了。当X教授举着香槟说他不习惯被叫做超级英雄，X战警的尊严被他踩进了泥坑，曾经变种人结盟，一起对抗世界的壮举，其所代表的一切意义土崩瓦解。

这个系列里曾经最不妥协的两个领袖，如今一个对着总统点头哈腰，不惜拿自己人的性命去博取虚妄的好感，一个蜗居在政府恩赐的保留地，处境不比如今的印第安土著自由多少。这是我们最不愿意看到X战警变成的样子。

在所有正面人物中，教授是唯一谈得上有性格弧光的。对于一个强大到让自己茫然、让亲人恐惧的孩子，他可以为她做什么？X战警跟世界相处的方式又该如何？他花了十几年探索这些疑问，也为自己的错误付出了代价，这代价至少没有全然白费。

至于万磁王，先作对再联手，最后一句“老朋友”抹平一切——嗯，我们是第几次看到他这么变脸来着？好吧，至少比起那些直来直去的家伙，他的武功仍然是观赏性最强的，铁板幻化出十八般兵器，刚柔并济奇招百出。可以说，一部没有万磁王的X战警，在视觉上是没有灵魂的。

黑凤凰就像权游前四季的三傻一样被动，一有情绪就报复社会，被夸两句就喜上眉梢，完全是个牵线木偶。所谓“掌控自己的命运”，不过是X教授和沃克以她为棋子的心理操纵比赛，当然教授总是能赢的，毕竟光头的光环总是更亮。

杰西卡·查斯坦是最大的恩赐。毫无疑问，劳模姐是这个电影里最美貌，最高贵，演技最棒的，扮演的角色也最有魅力和存在感的。其他所有人的戏加起来，也比不过看她一分钟的表情特写，哪怕没有表情。

这当然很奇怪，明明这个角色是个粗线条的野心家，戏份并不多，但她就是在每一个镜头熠熠生辉。我猜这并不全因为我爱她，更像是有一种视听语言的恭维，不动声色完成了对女神的膜拜。

总的来说，这部20年完结篇波澜不惊，亮点稀疏，潦草收场。老东家的大限将至，戴着MCU肩章的军士被纷纷屠戮，是X战警向命运发出的最后呐喊。

但毕竟是陪了这么多年的面孔，字幕出来的时候，还是会惆怅，会觉得，就这么告别了吗。

跟复联并肩作战的X战警，再也不会是这个样子，我觉得可能不会同样地去喜欢他们，希望我是错的。