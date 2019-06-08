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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 敢不敢只拍80分钟

方聿南 发布于：

①《追龙2》肯定比不上1，但仍然是本周院线新片里最值得看的，我看的原声场可能也有加分。其实两部本质上没有比较基础，1是枭雄（伪）传记片，2是警匪惊悚片，时间跨度和叙事节奏大相径庭，演员的表演风格也截然不同，根本不是一种类型。以1的标准来衡量2，显然并不公平。

 

②世纪悍匪被改名龙志强，于是“追龙”的片名顺理成章，甚至比第一部引用市井典故更加直观，王胖在这方面脑瓜还是很灵光的。梁家辉的表演风生水起，很耐看，但用在一部警匪片里就有点浪费，没有更多的人物经历和性格立面供他发挥，想想《黑金》，那才叫过足瘾。而且这个老大几乎可以说是一路被亲弟弟坑死的，实在冤屈。

 

③跟古天乐之前那部《反贪风暴4》可以互抡一下，同样搞卧底玩悬念惊悚，《追龙2》的反套路企图算是有点野心。悍匪和卧底的几次交锋逆转，不敢说多巧妙，至少不那么容易料到，说是高智商太勉强，作为爆米花够及格。中间还有段有点《无双》的影子，当然我们都知道王胖是模仿大师了。

 

④整个电影里不乏惊心动魄的地方，尤其是涉及炸弹的几场戏，放在任何一部港片里都不扯后腿。但对我来说，这个故事在古天乐拆掉炸弹的那一刻就结束了。此刻龙志强完全失去优势，双雄对决已经一边倒，干脆利落收尾才够劲。但电影只拍80分钟是不够交货的，不大干一场也对不起端午档期，于是又要枪战又要飙车，正好再来段大家都懂的法制宣讲，撑足100多分钟。

 

⑤一些旧港片的气质依稀可见，只是就像龙志强的原型一样，属于如今中年这辈人的时代回忆，年轻人看来可能觉得过时又矫情。比如“我们一起去看你妈”的情义标准答案，林家栋透过玻璃抓纸币的寓言式画面，还有那句“跟你混很开心”的遗言，估计00后听到要笑场了吧，当然也跟说台词的演员有关。

 

⑥看完了最大的感叹还是，龙志强真的很强啊，被枪毙的时候还能穿一身白西装，死都要死得帅气冲宵，这应该属于超级特殊对待吧，尤其是在那个年代。

 

⑦最后是题外话，10年前忘了是写哪个电影时，我说现在港片都是一群四五十岁的挑大梁了，如今这句话要换成，都是一群五六十岁的在扛主角，而且“凑齐X个影帝”这种事更容易了呢。10年后？不敢想。

追龙ll Chasing the Dragon Ⅱ(2019)

6 .5

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