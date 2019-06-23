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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 有爱情故事

方聿南 发布于：

《玩具总动员4》其实不像一些人说的，是在表现忠诚归属和内心私情的冲突，或是探讨奉献精神与个人追求的矛盾。

 

在我们认识他的20多年来，胡迪的使命从来没有变过。身为玩具的他为孩子而存在，也将继续为孩子而战斗。他的忠诚始终如一，经得起任何检验。爱情的糖衣炮弹，花花世界的诱惑，自由自在的欢脱，是不可能动摇他的。

 

去而复返的牧羊女说，这就是我爱他的地方。独立又生猛的现代女性，其实在那一刻是自惭形秽的。关于冒险生涯中的取舍，她自然有大把江湖道理可讲，但比起胡迪的义无反顾和百折不挠，她为自己的退缩感到羞耻。

 

什么叫傻事，什么叫疯狂，什么叫没有意义？我们可是玩具啊，我们就应该帮助孩子去完成心愿啊！

 

当然她的江湖道理也自有意义，给了胡迪拍脑袋似的顿悟。处在蒙尘的失宠危机里，体验一把四海为家的无主感觉，他猛然发现关于陪伴这件事，自己原来可以做得更好。

 

那就是，如果你有一颗奉献的心，应该让它用更正确更有效率的方式去跳动。

 

如果他的使命在帮助邦妮创造出叉叉，并让叉叉留在她身边之后已经完成，如果他自己做不到的，已经有新的接班人来代劳，那么是时候奔向更广阔的天地，去寻找新的使命。

 

没有什么放不放下，也无关成全了别人还是自己。他的灵魂始终如一，还是1995年我们最初认识的那个胡迪。只不过见过了更大的世界，有了更深的见识，被赐予了更好的选择。

 

曾经的胡迪迷失迷茫，牧羊女也不乏困惑，但在他们相遇之后，一切不确定都变成了泡沫。他们并肩战斗在古董店，旋转木马，高速公路，打靶场……没有遗憾，全力以赴，无怨无悔。

 

这个电影里几乎没有正面的爱情桥段，却讲了皮克斯最浪漫的爱情故事之一，无需腻歪蜜语，讲得顺理成章又水到渠成：

 

相爱的人总是能一眼就看到对方的闪光，在不断互相靠拢的同时，那么自然地把自己变成更优秀的自己，把对方变成更丰盛的对方。

 

他们就是有这种让旁人瞠目结舌又望洋兴叹的能力。爱之所以为爱，爱人之所以是爱人。

 

起初作为“反派”的盖比娃娃的遭遇，既是补充，也是殊途同归地点出了玩具和人类的共生关系。

 

玩具是射进孩子生命的一束光，不同的时刻，不同的境遇，渴求不同的光芒，那光源是父母亲人都无法取代的。

 

一个玩具所要做的，不是强凹成自我感动的电灯泡，不是为了奉献而奉献，而是主动寻找那个或那些正处在黑暗中的孩子，及时送上那一束光。

 

电影最后叉叉和新同类的相遇，堪称点睛之笔。

 

我们本来是垃圾，如今为什么是活的？这灵魂拷问，是本片对整个系列做出的最光芒四射的贡献。

 

因为孩子需要你们是活的，因为玩具希望你们是活的，因为还有很多的孩子，需要很多很多那样拯救黑暗的一束光。

 

因为《玩具总动员》的故事，还要一直一直讲下去。

玩具总动员4 Toy Story 4(2019)

8 .7

玩具总动员4(2019)

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方聿南

方聿南 (杭州)

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