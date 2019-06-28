很多年不凑零点场热闹的我，像是冥冥中被蜘蛛感应所召唤，做出了一个无比正确的决定。难以想象这个故事设定不是亲眼所见，而是通过社交网络得知，会多么失色和令人悔丧。

这部续集创意工作的最酷一环，是把彼得·帕克绞尽脑汁隐藏身份的套路，巧妙嫁接到“业余少年间谍破大案”的类型喜剧，让所有的笑点和蹑手蹑脚的开溜戏，都有了一鱼两吃的风骚味道。

要我说，这是继《美国队长2》把二战遗老罗杰斯丢进冷战阴谋，以及《雷神3》让托尔角斗场掐架绿巨人之后，漫威在开辟新世界方面最让人雀跃的成果。

所谓的“谍战”情节也不是套个花花壳子，而是实实在在把真与假的视觉巧妙，虚与实的头脑诡计，善恶忠奸立场变幻的骗术花招，编织进古典的蜘蛛侠VS科技狂人的对战格局里。

曾几何时，我们从一部蜘蛛侠电影里得到最爽的视听饕餮，就是看他荡着秋千吐着强力胶，化强敌灰飞烟灭。十几年来，除了规模递增，电影人似乎也拿不出更好的东西。

但《英雄远征》发出的是拍死前浪的吼叫。这里并不缺招牌的蜘蛛侠燃情战斗，老树开新花的superhero landing也例不缺席，但全片最让人瞠目结舌的那场CG展示里，没有庞大的破坏和潇洒的身姿，只有宛如梦境又超越最狂野梦境的时空迷离，那是科技让人为之目眩神迷的魔法。

这电影里有一句注定会被各大公众号疯狂引用和解读的台词：在这个时代，人们会相信任何事。

抛开这句话在情节里的重要指代，它的对象还包揽了所有的观众。设想这个故事发生复联尚未集结、超英电影还是萝卜填坑的时代，怎么都无法处理得令人信服：随便上来就抛个平行宇宙元素作祟，柯忙，编剧的步子迈得有点大了不是吗？说好的邻家小蜘蛛呢？

但在这个后复联的时代，在我们已经对银河伟力、神魔巫术、外星景观、时间旅行和人口大灭绝见怪不怪之后，这部蜘蛛侠续集所端出的超能怪谈，不但如此融洽可信，还让我们深深着迷，以及在得知受骗后愈加着迷不已。

因为观众总是渴求着更多，更新，更意想不到。

所以你看，漫威才不是吃老本和流水线机器，它是真的给流行文化添砖加瓦，改天换地。于是，和我们相会过那么多次的邻家老朋友蜘蛛侠，也一样能带来新戏法。