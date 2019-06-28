网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

方聿南

独观影不如与众谈影

http://i.mtime.com/1886654/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 老朋友新戏法

方聿南 发布于：

很多年不凑零点场热闹的我，像是冥冥中被蜘蛛感应所召唤，做出了一个无比正确的决定。难以想象这个故事设定不是亲眼所见，而是通过社交网络得知，会多么失色和令人悔丧。

 

这部续集创意工作的最酷一环，是把彼得·帕克绞尽脑汁隐藏身份的套路，巧妙嫁接到“业余少年间谍破大案”的类型喜剧，让所有的笑点和蹑手蹑脚的开溜戏，都有了一鱼两吃的风骚味道。

 

要我说，这是继《美国队长2》把二战遗老罗杰斯丢进冷战阴谋，以及《雷神3》让托尔角斗场掐架绿巨人之后，漫威在开辟新世界方面最让人雀跃的成果。

 

所谓的“谍战”情节也不是套个花花壳子，而是实实在在把真与假的视觉巧妙，虚与实的头脑诡计，善恶忠奸立场变幻的骗术花招，编织进古典的蜘蛛侠VS科技狂人的对战格局里。

 

曾几何时，我们从一部蜘蛛侠电影里得到最爽的视听饕餮，就是看他荡着秋千吐着强力胶，化强敌灰飞烟灭。十几年来，除了规模递增，电影人似乎也拿不出更好的东西。

 

但《英雄远征》发出的是拍死前浪的吼叫。这里并不缺招牌的蜘蛛侠燃情战斗，老树开新花的superhero landing也例不缺席，但全片最让人瞠目结舌的那场CG展示里，没有庞大的破坏和潇洒的身姿，只有宛如梦境又超越最狂野梦境的时空迷离，那是科技让人为之目眩神迷的魔法。

 

这电影里有一句注定会被各大公众号疯狂引用和解读的台词：在这个时代，人们会相信任何事。

 

抛开这句话在情节里的重要指代，它的对象还包揽了所有的观众。设想这个故事发生复联尚未集结、超英电影还是萝卜填坑的时代，怎么都无法处理得令人信服：随便上来就抛个平行宇宙元素作祟，柯忙，编剧的步子迈得有点大了不是吗？说好的邻家小蜘蛛呢？

 

但在这个后复联的时代，在我们已经对银河伟力、神魔巫术、外星景观、时间旅行和人口大灭绝见怪不怪之后，这部蜘蛛侠续集所端出的超能怪谈，不但如此融洽可信，还让我们深深着迷，以及在得知受骗后愈加着迷不已。

 

因为观众总是渴求着更多，更新，更意想不到。

 

所以你看，漫威才不是吃老本和流水线机器，它是真的给流行文化添砖加瓦，改天换地。于是，和我们相会过那么多次的邻家老朋友蜘蛛侠，也一样能带来新戏法。

蜘蛛侠：英雄远征 Spider-Man: Far From Home(2019)

8 .1

蜘蛛侠：英雄远征(2019)

影评(8)

收藏(451)

回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：有爱情故事 >>

方聿南

方聿南 (杭州)

男 

日志分类