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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 一部正在改变世界的电影，可能你还不知道

方聿南 发布于：

文章原创：公众号“不散”，作者Moses 



2018年的时候，美国中南部的马斯卡廷小镇上，一个老农场主被他老伴儿拉着，看了一部关于中国人和美国人的纪录电影，看完他激动地说：

我终于看到了真正的中国，中国人原来跟我们一样啊。

 

这不奇怪，这就是21世纪普通的美国中南部人民，他们对中国一无所知，以下问题都可以问住大多数人：

中国在地图的哪里？

中国人还留辫子吗？

中国人都会武术吗？

 

美国曾经有个副总统候选人都以为“非洲是一个国家”；美国网友会把俄罗斯进攻格鲁吉亚看成“进攻佐治亚州”而义愤填膺。这个世界，千方百计冲破各种阻挠去认识世界的，是中国人；而美国人，对于美国之外的事情，向来懒得理懒得问。

 

所以，当有些政客宣扬说“你们的工作被中国人抢了”“你们上不了学都是中国人竞争所致”，不管全世界信不信，反正他们美国人信了。



一场认知的鸿沟逐步拉开，一个认知的赤字成倍递增，这个时候，需要有人去拉近认知的差距。

 

带给马斯卡廷农场主的电影，叫《善良的天使》，导演是柯文思。

 


绝大多数人这两年才知道，美国人对中国意见很大，在柯文思这个英国导演看来，美国对中国一直有认知上的巨大偏差。

 

《善良的天使》里，美国人这么说：

“当我们还毫无察觉的时候，中国突然崛起了。

“很大程度上，中国成为了我们想要成为的样子。

 

在商业片的叙事里，当一个角色神秘又仿佛具备你不可预知的强大力量，那么，他十有八九会被塑造成大BOSS

 

在西方主导的世界叙事语境里，原本就神秘的中国突然强大了起来，加上本来意识形态上的巨大差距，于是中国就被塑造成了反面角色。

 

即便中国对外想要树立热爱和平的形象，美国政客黑起中国来具备天然的意识形态土壤，得心应手。

 

中国意识到了这个问题，提出了“讲好中国故事”的想法，而柯文思觉得，他在《善良的天使》里，就是在想对世界讲中国的故事。只不过，他讲的是普通人的故事。

 

在多个场合，柯文思说，中国人的故事应该被世界知道。

 


向世界讲述中国故事，很多人当成了宣传任务，冰冷坚硬。在柯文思这里，他触到了最柔软的地方：情感、人心。

 

美国政客长期以来有一种说法：中国人抢了美国人的工作。

 

但在《善良的天使》中，有这样一个故事：一个中国老板到了美国一个衰落的小镇，开厂招工，解决了上千人生计问题。

 

中国人是在抢美国的工作吗？

 

反而，这个工厂里的黑人女性，她看到老板每天远隔重洋，时差错位，跟妻儿视频通话。

我很心疼他们，太苦了”，她觉得。



在美国人眼里，跟家人成年累月不见面，简直是无法忍受的。

 

但数以百万的中国人，为了生活，为了改变命运，为了了解这个世界，知道自己和自己的国家在世界上的位置，辗转世界每一个角落，还带去了中国的文化、美食小吃、生活习惯，以及各种在老外看来奇妙的东西。

 

这是我看《善良的天使》里的时候最感动的地方，什么政治、肤色、文化差异都不存在，就是普通人与人之间的情感：为生计奔波，与家人团聚或者分离，喜怒哀乐，七情六欲。

 

让世界了解自己这件事上，中国人欠债欠的太久了。

 

长久以来，我们还要靠功夫片去做文化输出，乃至美国人看到一个中国人就觉得会功夫。

这两年，中国人有钱了，对外输出了扫货大妈的形象。

或者，用国际盛会来输出强大国家形象。

 

老一代导演，有历史责任的包袱，比如胡金铨导演生前一直想拍《华工血泪史》，后来吴宇森要继承胡金铨遗志也未成，中国的商业大片时代，都还依赖古装大片去输出文化符号，价值观一塌糊涂；新一代商业导演，想套类型片的壳去讲故事，输出了中国有钱、基建狂魔等形象，却在价值输出上极为保守。

 

这些要么因为历史包袱，要么急于全面商业化迎合，都无法达到一个重要的点——

 

美国文化是通过普通人的故事传播到世界的，全世界观众需要从普通人的中国人的故事，了解当下的中国人的生活方式。”

 

柯文思一再强调这一点。做到这点不容易，柯文思花了5年时间。

 

发起《善良的天使》这个电影项目的背后力量，其实非常强大：美国前国务卿、中国人民的老朋友基辛格，以及欧元之父罗伯特·蒙代尔

 


基辛格认为中美关系发展这么多年，还有一些问题，值得去探讨，而柯文思认为，去采访政界商界精英，太乏味了，他认为，中美之间的隔阂和误解，不是政治理念的问题，而是大部分美国人对于普通中国人一无所知。

 

当时提出这一点的时候，他还没有意识到他要付出多少代价。结果，这一拍，就是5年。

 

拍关于中国和美国的故事，去中国和美国不就行了吗？不，两个国家都是全球化的，于是柯文思和制片人韩轶带着团队，跑遍了四大洲。

 

最终，拍了800小时的素材。

 

2013年，《善良的天使》刚开始拍的时候，中美两个国家关系一如既往。到了2016年，柯文思剪出初步版本的时候，美国大选尘埃落定，特朗普上台，风云骤变，“这是一场政治灾难”，柯文思说。

 

柯文思和韩轶决定，时代在变化，《善良的天使》应该随时纪录下这种变化，于是，继续拍。

 

到了2018年，众所周知的“贸易战”开始了，整个世界为之紧张。

 

这时候，导演柯文思和制片人韩轶把片子带到了马斯卡廷，这是共和党的重镇，也算是特朗普的“地盘”，然后，就出现了本文开头的一幕。

 

冰冻三尺，非一日之寒，误解是逐渐形成的。化解误解，就是从一个个普通人的内心被打开开始的

 

在马斯卡廷的这个老农场主看来，中国人和他们一样，都在为生活奔波。

片中衰落的小镇的黑人女性看来，中国老板很可怜，不能跟老婆孩子在一起。

 


到了2018年11月，中国驻美大使崔天凯看了《善良的天使》，说出了这样一段话：

 

过去一年，我们听到很多消极声音：贸易战的威胁，主张战略竞争的声音，在南海的武力炫耀，甚至对中国学生和学者的无端指责。竞争和对抗似乎成为我们未来道路的主流，人们不禁要再次呼吁“善良的天使”。有时，我们会想，“善良的天使”是否已经销声匿迹，亦或是否已被人性的阴暗面所掩盖？观赏完这部纪录片，我相信各位会得出和我一样的结论：“善良的天使”仍然存在。无论晴雨，他们总在那里。平凡而伟大的两国人民各尽其力，展现出友善、智慧和宽容，为中美关系的发展铺平道路。两国关系一帆风顺时，他们为其注入更大动力；而中美关系处于低潮时，他们坚定维系两国友谊，推动两国关系重回正轨。

 

他还对柯文思和韩轶说：“你们做到了我们想做而没有做的事情。”

 

2019年6月，北京的首映礼上，影片结束后字幕滚动出来的时候，导演顾长卫再也收不住了，泪流不止。



作为一个导演，他说自己能看到这个电影里的故事、背后的故事，和未来的故事。作为纪录片，能够这么动情，这么丰富感人，“成功、完美”。

 

《善良的天使》背后的故事，是5年时间走遍四大洲拍的800多小时的素材，是这个世界上绝无仅有的，关于当下中美两国人民的真情纪录。我们期待有一天，能够做成剧集，在中美两国同时上线。

 

未来的故事，人生还要继续，中美两国普通人的生活要继续，这个时代要继续。这些可爱的人物，未来会成什么样子，值得期待。

 

有一个女性观众说，这部电影不仅可以让美国人了解中国人，更能让我们自己了解那些在全世界打拼的同胞，他们真正的生活是什么样子


作为普通的中国人，我们一直这么努力，去认识世界，去改变自己的生活和命运，我们从未与世界为敌。

 

只是，我们需要被了解。柯文思导演作为一个英国人，从全世界能够共情的角度，把中国人的故事讲给世界听。

 

柯文思在改变世界对中国的认识，只有这样，才能化解因缺乏了解而产生的恐惧。消除误解和恐惧，是一件看起来很小，其实能改变世界的事

 

中国人，勤劳、努力、聪明，值得被世界认识，值得被尊重。

希望，柯文思的《善良的天使》只是个开始。


善良的天使 Better Angels(2019)

善良的天使(2019)

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