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方聿南

独观影不如与众谈影

http://i.mtime.com/1886654/

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编辑 | 删除 没一个能打的

方聿南 发布于：

看到口碑分数吓得直吃手，我晋哥的片扑这么惨？怕到周末都没排片，昨天请假跑了趟影院，恰逢万达很贴心地排有原声场。

 

负责任地说，指望从这部乔装成连环杀手侦破片的电影里得到任何破案的乐趣，就像指望过年亲戚不打听你婚恋一样不现实。凶手基本靠钓鱼执法和主动招供，作案手法基本靠脑补或者说瞎猜，抓捕基本靠吼和只抽和攀比纹身的基情play

 

但是不要紧呢，有张晋啊，而且还是两颊窄窄眼神阴冷露着八块腹肌一言不合踢飞腿的张晋。

 

无关电影，单独夸一下晋哥。这是个在银幕上动如猎豹的男人，除了矫健的奔跑和灵活精准的翻滚，以及“抢到对手一个空门施以重击”的那种智力体力的双重宣泄以外，这种豹子的精气神主要来自他（诠释的角色）那强悍的回血能力，挨打越重表情越冷呼吸越稳，那是比力量和招式和保护欲更让人舒适热血的东西。

 

但这个电影的前一小时可以用一句话归纳：没一个能打的。黑帮喽啰是组队送死的，擂台格斗是点到为止的，跆拳道反二号是不堪一击的，火车出轨是八毛特效的。

 

而真正该交手的两个男人，过招仅仅停留在隔空比赛谁的精神状态更滑稽，到底是你的作案动机更像个二货，还是我的破案手法更像个笑话，再加上一个语无伦次的中西医结合从中煽风点火。

 

哪怕电影的后40分钟确实让两个男人打了起来，还打得很多很凶，但那个近10年国产电影里看过的最为可耻、最作弊、最脑线搭错的高潮戏，还是毁掉了一切起色。我不清楚是陈果导演是看了《哥斯拉2》后不服气额外加了这一段，还是给某个品牌做了一次隐晦大胆的植入推广。

 

反正旁白那么多，对白那么飘，音乐那么吵，表演那么浮夸，怎么拍都可以剪进去的了，不在乎搭不搭。

 

这个电影并不是没有看点，以我一个不脑残粉的角度，张晋的肢体美感和武者气质依然如故，至少不输给《张天志》，某些特写着实帅得让人落泪，还有这个豹子一样的男人竟然有痛哭戏，竟然不乏感染力。

 

另外，一度胖成雷神（是的）的张晋老师用MV示范了一套高效的减脂运动，从姿势到频度都十分到位，作为教学不能说没价值。

 

但猛然发现他今年都45岁了，顿时对这部狠狠消费又浪费了他的电影的最后一丝好感也没了。

九龙不败 Made in Kowloon(2019)

5 .0

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