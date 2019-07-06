前阵子《追龙2》把枭雄戏拍成了警匪戏，这部怎么看都是警匪戏的《扫毒2》，却搞得枭气弥漫。这个时代能面世的港产大制作里，它已经是相当接近旧式枭雄片的产物。

港片已经跟二三十年前天翻地覆，那些街头厮杀和快意恩仇是上世纪的绚烂，但多面快枪手导演邱礼涛在这个时代顽强地坚守到底。

电影里有华仔和古仔，他们演的是逝去时代的枭雄，他们有近乎一根筋的执念，被这执念主宰了最辉煌的15年。

一个是这样给自己动机：老少至亲都被毒品害死，毒品当然是万恶之源，所以铁了心要杀光毒贩。

另一个这样为自己辩白：既然平白被冤枉卖毒，既然没人信，我就做香港最大的毒枭来出口恶气。

即使在毒这样大是大非的命题下，他们的选择也分明超越了善和恶黑与白，甚至可以归结为两个男人一念之差后的谁也不服谁的赌命游戏。

即使做到风生水起的企业家，富甲一方的上流人，财富和眼界不会消磨那份近乎稚拙的初心，初心只会不断扎根张牙成魔，直到他们一把全入，玉石俱焚。

这就是枭雄片的主角，他们是这样执着到无限天真的疯狂，这种疯狂让男人羡慕，让女人爱慕。他们出现在哪里，哪里就是他们的主场。你尽可以试着杀死他们，别妄想能改变他们。

这出双雄戏里还有一步踏错割席决裂的宿命观，也是被盛年港片书写过无数次的命题。仇敌不过是硬币的两面，铸压的那一刻翻了个身，从此刀兵相见。

昔年的小马哥左右开弓，陈浩南横刀街头。但枭雄是财势雄厚的，至少在彻底怒发冲冠前不会手染献血，法律要讲证据的嘛。

于是在这部动作大片的前80多分钟里，华仔古仔静立幕后，军火充足的马仔前赴后继。银幕上2019年的香港俨然穿越回录像厅年代，黑帮横行枪火激爆，弹孔累累尸横遍野，立过没立过旗的，有名有姓的和无足轻重的，人命都是一样草芥般消散。

但不管失去了多少，我们的两个男人没有时间去哀伤。男人哭吧不是罪，但男人的眼泪真的没有时间流下，毕竟电影不长，只剩下很少的时间供他们天地对决，港片就是有一种打一场来解决所有矛盾的传统。

几次一闪而过的脸，区区几句台词，就能让一个角色鲜亮起来，这种盛年港片的行活，正在失传。很高兴见到邱礼涛手艺依然娴熟。

还有夸张过火的追车戏，陆上行舟般的奇迹场面，那种真正看到行人在车前几乎躲闪不及的惊险，也是一种久违的怀念。

兄弟反目的火爆为表，也有实打实的禁毒宣传为里。扭曲的胴体和狰狞的面容，密集恐惧的针筒，毒品无差别潜入夜店和校园，还有那句“毒贩是杀不完的”。

所以，尽管结尾是灯火璀璨的繁华都市，是岁月静好的青葱草地，是无忧无虑的少年在奔跑，但我脑海里始终回荡的还是震耳欲聋的枪声，还是看不到尽头的隧道。