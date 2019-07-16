童年经典武侠回忆《绝代狮骄》时隔25年翻拍，船新的画风，熟悉的味道，不变的传奇。

江湖中有耳朵的人，绝无一人没有听过金狮帮的威名，阳光普照之地，都是金狮帮的地盘。江湖中有眼睛的人，也绝无一人不想瞧瞧金狮帮帮主木法沙的拳法，自成名以来，数不清有多少顶尖高手，命丧他一对铁掌之下。

木法沙从父亲手中接过帮主之位时，还是个20出头的后生，这样的年纪在江湖上一向很难服众，连亲弟弟也联手反对势力，公开挑战他的权威。但一场决斗后，弟弟带着内伤和“刀疤”的新绰号俯首称臣，木法沙顺利坐稳了帮主之位，而反对势力鬣狗帮则被流放到了遥远阴暗的象冢。

十几年来，木法沙凭着卓绝的武功、高尚的品格、顽强的意志和成熟到远远超出年龄的行事智慧，让金狮帮的势力不断壮大，一举成为草原群雄马首牛首鹿首象首是瞻的领袖。

辛巴是木法沙唯一的儿子，年方10岁聪明伶俐，把家传拳法耍得有模有样，对来日坐上帮主之位充满憧憬。但那一招需狮吼内力催动的绝杀技，年幼的他还不足以领悟，就像他还不能体会到青梅竹马的姑娘娜娜，那懵懂的爱。

半隐居的刀疤积极谋划复仇，时间没有冲刷惨败之耻，而让他的野心和仇恨千百倍滋长。在怂恿辛巴踏足象冢的阴谋失败后，他又施毒计，把辛巴带到了国境边两军交战之地，谎称这里是习练狮吼功的圣地。

很快，战鼓声起，马蹄声急，幼小的辛巴被困在混乱的军阵中命在旦夕。及时赶到的木法沙左冲右突救出了儿子，却也身负重伤，被伺机下手的刀疤打落悬崖。一代豪侠，命丧奸徒之手。

悲悔交加的辛巴以为害死了父亲，心灰意冷远走塞外，倒在了戈壁滩上，差点成为食人族的盘中餐，所幸被异域奇人彭彭和丁满救起。在戈壁绿洲中，他找到了平静的归宿，昔日的雄心壮志抛到了脑后，得乐且乐的哲学占据了内心。

刀疤谎称辛巴父子死于意外，率领鬣狗帮宵小篡夺了帮主之位，从此金狮帮一扫正义仁厚之风，疯狂掠夺财富，清除异己，江湖中血流成河，听到金狮帮三个字，人人无不胆寒。

很多年过去了，一个月黑风高之夜，不堪忍受刀疤残暴统治的娜娜逃出了金狮帮，在塞外与辛巴不期而遇。辛巴未死的传言在江湖甚嚣尘上，传到了木法沙昔日好友黑猴真人的耳中。

真人远赴塞外，一番讲道论禅，让辛巴振作起复仇的勇气，并领悟到武学中至高的“生命循环”奥义，练成了祖传拳法中的狮吼绝技。

山峦之巅，又一场决战打响了，辛巴一度被害死父亲的心魔所困，无法发挥掌法至刚至猛的威力。但刀疤得意忘形地认罪，让情势瞬间逆转，然后他听到了世上最可怕的声音，那是他的肋骨和野心一齐被辛巴击碎的声音。

辛巴执掌了金狮帮，在比他父亲当年更年轻的年纪。江湖摆脱了嗜血杀戮，在金狮帮的统领下更加秩序井然，欣欣向荣。

日升日落，生命循环往复，江湖上的奇人异事络绎不绝，但大侠辛巴的故事注定脱颖而出，被后世代代传颂。每隔25年，这段传奇就会被讲述一次，引领新一代的少年去追忆那刀光剑影的岁月：

辛巴一吼成绝响，人间不见狮子王。